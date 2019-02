THE CASUALITIES -Berlin – Written in Blood, Tour 2019

Causalities Army

el anarquismo no es una ilusión

la guerra es un negocio

el consumo es una maldita forma de vida

el rebelde vive en la calle,

el Rebelde es la calle

su causa es más fuerte que cada individuo,

no son algo más en la sociedad

27 años Herrera recorriendo el mundo

Herrera Punk y la historia del Punk

punks sin fines de lucro

Berlín, 18 de Febrero 2019, Vulcanus Productions .- En el popular Club berlinés SO 36* se presentó la Banda de Hardcore Punk / Street Punk / Punk Rock „The Casualties“ con su “ Written in Blood „. Cerca de 500 jóvenes coreando las canciones de la banda punk, en especial We Are All We Have y Unknown Soldier, en un concierto de dos horas de pura energía, saltos, brincos, giros, gritos y vueltas, los textos de las canciones con contenido político, antiguerra, antimuros, antirracista, anticolonialista, antifascista, antihomofóbico y anarquista; la mágica voz ronca del cantante ecuatoriano Jorge Herrera no estaba presente, pero su espíritu acompaño todo el concierto.

Un Fan escribe: “las letras eran de Jorge, su voz chillona era lo que le daba la singularidad a esta banda”

La banda The Casualties se ha presentado en Europa, América y Asia, se formaron en 1990, originarios de New York, el estilo de música es típico de los grupos ingleses de hardcore Punk de principios de los 80. „The Casualties“ es una de las Bandas más importantes del hardcore punk actual, „época de oro“ del street punk. Sus integrantes actuales son: David Rodríguez – Vocal, Jake Kolatis – E-Guitarra, Rick Lopez – E-Bajo y Marc „Meggers“ Egger – Drums. Su primer disco lo grabaron en 1997, „For The Punk“, sucesivamente „Underground Army“ – 1998, „Stay Out of Order“ -2000, „Die Hards“ – 2001, „Resistence“ -2012, „Made in N.Y.C.“ -2007, 2009: We Are All We Have, 2012: Resistance, 2016: Chaos sound, 2018: Written in Blood, etc.

El PunkRockstar ecuatoriano Jorge Herrera abandona la banda después de 27 años, él decía: “Hay Bandas que tocan por dinero nosotros no lo hacemos y siempre hay porque protestar”, lo remplazo el vocalista David Rodríguez. Jorge proviene de una familia muy pobre de Ecuador, Santo Domingo, emigró a los EE.UU en busca de una mejor vida, cansado de la represión policial, la desigualdad social-económica y la injusticia. Para Jorge ser punk es „defender tu individualidad“, en New York termina sus estudios y conoce a Rick, Jake y Meggers, con ellos funda la banda „The Casualties“.

Jorge dice „Personalmente soy antidroga. Cierto que tuve un problema con el alcohol, sobre el cual escribí una canción – “We are all we have“ 2009,

en su vida musical ha sido influenciado por The Ramones, Sex Pistols, Eskorbuto, La Polla Records.

Casualties, expresión inglesa, significa: soldados desaparecidos, heridos o soldados caídos. La música punk se caracteriza por ser una música enérgica, de compases rápidos, ritmos de baterías veloces como las canciones rápidas de baile folk o el country; el metal ha influido en la creación del hard cord punk, sus canciones son cortas y muchas duran menos de un minuto.

Los grupos der hardcore punk latinoamericanos y españoles estaban influenciados por el sindicalismo obrero, el anarquismo y los movimientos de liberación ecológica y animal.

El hardcore punk es un pensamiento político positivo, se distancia de las ideologías convencionales, rechazan la política actual y sus actores, su dinámica es ganar espacios de expresión y la realización de sus ideales antinacionalistas, antirracista y antifascista.

*En 2008 The Casualties se presentaron por primera vez en SO 36, el club berlinés de Kreuzberg existe desde el 1978, dirigido por la ONG „Sub Opus 36 e.V.“, su filosofía es en contra del sexismo, actitudes y expresiones racistas y homo fóbicas





Artículo y Foto por Walter Trujillo, Febrero 2019