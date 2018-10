PROTESTA CONTRA CHEVRON Y LAS DECISONES ARBITRARIAS DE LA HAYA

No puedo callar ni pensar en tregua o comprensión,

lo sucedido es un acto criminal,

la contaminación ofende y

daña a la madre tierra y al padre planeta.

Berlín, 26 de Octubre del 2018 – Brandenburger Tor, Pariser Platz

El 26 de Octubre del 2018 se celebró por tercera vez consecutiva el Día Internacional Antichevron en Berlín, con la presencia de europeos, latinos, americanos, africanos y asiáticos, una protesta en contra del consorcio petrolero Texaco-Chevron que se niega a pagar y reconocer sus daños morales y físicos causados en la Amazonía ecuatoriana. Una protesta en contra de la decisión del tribunal de la Haya que favoreció la empresa contaminante Chevron y liberó del pago de 9,5 billones a las víctimas de sus malas operaciones.

Este evento de carácter internacional estuvo organizado por el UDAP de Alemania (Unión de afectadas y afectados por la acciones de Texaco- Chevron), con el patrocinio de la ONG de migrantes GLOBALCONNECT-BERLIN e.V., MEPA e.V., El Cultrún e.V., la ONG Mitad del Mundo Hamburg e.V. Una Protesta llena de colores, palabras, pensamientos, música, danza e ideas nuevas.

Berlín solidario se hizo presente en la puerta de Brandenburgo rechazando la política y moral de Chevron y sus aliados, la decisión arbitraria del tribunal privado de la Haya, exigir al gobierno de Ecuador de cambiar su posición comprometida con el Consorcio Chevron, y empezar a defender a las víctimas de la contaminación, dejar de lado sus pretensiones políticas o ideológicas y ratificar a reconocer el crimen de la empresa Chevron, violadora los derechos de la Naturaleza y Humanos.

Los participantes al Plantón ratificaron que Chevron debe remediar de inmediato los daños causados en la Amazonía ecuatoriana. Por otro lado, de manera permanente las Víctimas de las actividades petroleras de la multinacional exigen el pago de la deuda, para poder empezar con las labores de limpieza y descontaminación. Las nacionalidades indígenas y campesinos no pueden esperar más y exigen un territorio descontaminado, agua limpia y garantía duradera de su salud.

Los manifestantes consideran que este tipo de protestas a favor de la Naturaleza y los pueblos ancestrales deben tomar un carácter global. Esta exitosa protesta dejó marcado la necesidad de posicionarse en contra de las poderosos consorcios internacionales, mérmales poder y exigir la creación de tribunales internacionales

de defensa de la naturaleza y defensa a las víctimas de contaminación y violación de los derechos humanos,

A Chevron y sus elementos contaminantes no se les puede dejar en paz mientras no remedien sus daños causados, no tienen derecho a limpiar su conciencia mientras las poblaciones indígenas estén tomando agua contaminada, respirando aire impuro y se estén muriéndose de Cáncer, enfermedades respiratorias, intestinales y de la piel.

CHEVRON TIENE QUE REMEDIAR SUS MALES, ES UNA OBLIGACIÓN MORAL, HUMANA Y NECESARIA

Agradecimientos: a Lucía Muriel, Abdourahime Diallo MEPA e.V., a Heinrich Bücker de COOP Anti-War Café-Bar, a Jacky Chang y al grupo de ecuatorianos de Hamburgo, ONG Mitad del Mundo Hamburg e.V, al grupo de Apoyo de Ecuador y Latinoamérica, Diana Chico & Belén Díaz de Ecuador, Aleandro Trujillo & Emma Wittig, GC-B e.V., Adelaida Bravo, UDAPT, a los artistas: Byron Carrasco & Adrian Alarcón-Musicalle Berlin, al grupo de Danza de Bolivia, y a las personas que se solidarizaron con las 30 mil víctimas de las acciones contaminantes de TEXACO-CHEVRON, esta tarde y noche quedó claro que la solidaridad es global, más allá de ideologías y políticos, no tiene bandera, país, procedencia o identidad, la Solidaridad esta vive en nosotros y es nuestra humanidad.

Un agradecimiento especial al COOP Anti-War Kunstbar Café, Cuba sí, y CULTRUN e.V por la técnica, por las Fotos y Vídeos a Aleandro Trujillo, por el transporte a Lucía Muriel, a Adelaida Bravo por la donación de los Banners de protesta.

La coordinación y organización de la protesta estuvo cargo del activista social Walter Trujillo Moreno, directivo de GLOBALCONNECT-BERLIN e.V y director de la revista digital Vulcanus Digital. El próximo año el „DÍA INTERNACIONAL ANTICHEVRON“ 2019 se celebrará en la ciudad alemana de Hamburgo.

LA LUCHA CONTINUA, NOSOTROS AMAZONAS, JE SUI S ANTI CHEVRON

LA CONTAMINACIÓN ES UN MAL INCURABLE NO IMPORTA DE DONDE VENGA Y QUIEN LO PROVOQUE

TENEMOS QUE TRIUNFAR, PENSAMOS QUE TRIUNFAREMOS; CREEMOS EN NOSOTROS Y SEGURO QUE TRIUNFAMOS

Fotos de Aleandro Trujillo Matzkeit en Facebook y Videos en Youtube

