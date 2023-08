LOS MEDIOS MIENTEN, ENGAÑAN, CONFUNDEN Y ESCONDEN LA VERDADERA INFORMACIÓN Y ROBAN LA LIBERTAD DE LA GENTE.

La libertad tan cacareada por los liberales está quedando de lado, fuera de contexto, exclusiva y aislada.

Esa libertad divide a los países en empresas, estudia en Harvard, Oxford o la Sorbona, se broncea sobre un yate, se moviliza en avión privado o vuela en primera clase, bebe whisky escoses, come carne argentina, guarda su dinero en bancos fantasmas, al mercado libre lo lleva de la mano y lo manipula a pedido o requerimiento. La libertad neoliberal no vive donde quiera sino en mansiones con vista al mar. ¿Qué bonita libertad, la libertad propia e individual del liberal?

Esta libertad los pobres no la tienen ni la perciben. El pobre tiene trabajo precario o ningún tipo de trabajo. Vive en una casa privada de todo o vive entre latas y cartones. Come desechos o alimentos dañinos. Bebe agua contaminada y se echa un trago de alcohol mal destilado. Viaja en bus o simplemente camina o se arrastra.

No viajan apenas salen de compras al mercado cercano. No tienen futuro, esperanza, vida propia ni libertad.

Los pobres no entienden las leyes del mercado ni se benefician de ellas. Seguirán así mientras vivan bajo la bandera neoliberal y las condiciones capitalistas retrógradas. ¿Qué clase de libertad es esa?

La gente explotada, relegada, abandonada y pobre está abriendo los ojos, ahora sabe que no son libres, que el capitalismo foráneo no está hecho a su medida, tampoco los va salvar o hacer libres y el Dios liberal „ahorro“ es inalcanzable. Los pobres buscan medios e información alternativa. No leen, ni ven, ni escuchan ni creen a los medios cínicos liberales.

Los medios se han convertido en ratas de la información, en cotorras liberales, minotauros del rey liberal. Contaminan todo a su alrededor, están llenos de escondites y guaridas. Nadie los ve, ni sabe quiénes son, pero se les huele y lee. Son camaleones del engaño. La verdad, moral, ética y la libertad de expresión se la meten por donde no les da el sol. Se ríen de la miseria y pobreza humana. Aplauden y elogian la injusticia. Justifican, avalan y corroboran las leyes austeras, antisociales e inhumanas. Mienten sin ponerse rojos. Esconden la corrupción liberal. Son cómplices de la violencia y represión selectiva. Unos verdaderos cancerberos del poder y la maldad. Ofrecen relatos fallidos y alteraciones de la realidad. No son ni legítimos ni auténticos. Se están quedando solos y entre ellos.

En el neoliberalismo la libertad = riqueza, bienestar = privilegio, pobreza= vagancia, progreso= cinismo liberal y medios= mentira y tergiversación.

By Walter Trujillo Moreno, Agosto 2023.