LINERA VICEPRESIDENTE DE BOLIVIA EN BERLIN GLOBALIZADO

la responsabilidad es individual

la responsabilidad es universal

el buen vivir es local

es buen vivir global

Berlín – Alemania 10 de Abril 2019, a las 19 horas.- El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera vista la ciudad Berlín, ofrece la Conferencia “Globalismo Crepuscular y la Reinvención de las Izquierdas”, en la sala Otto Braun del IIA, fue invitado por la Fundación Friedrich Ebert de la social democracia alemana y el Instituto Iberoamericano IIA, a la charla magistral asistieron unas 300 personas, entre bolivianos, latinoamericanos, europeos y alemanes.

El acto inicio con la excelente participación musical del grupo andino de Sikuris. Linera empezó su charla con un análisis financiero del mundo, demostró que la globalización se está imponiendo en todas las facetas de la vida, sin embargo el mercado mundial ha dejado de crecer, la productividad ha decrecido y la globalización está en problemas, los países europeos se vuelven proteccionistas y nacionalistas. Por otro lado los movimientos de izquierda y ecologistas se vuelven globalizadores, en Europa se generan situaciones políticas extrañas, por ejemplo el Brexit en Inglaterra, un proceso de separación de la comunidad europea, sin pies ni cabeza. Manifestó que en EEUU ganan los patriotas y proteccionistas, que rechazan el *globalismo y se unen a propuestas nacionalistas, fomentan una guerra económica contra China y se empieza a controlar de manera rígida las comunicaciones de punta, supuestamente quieren proteger la seguridad estatal y evitar el espionaje de las empresas.

Linera recalco que estamos viviendo una suerte del “Fin de la Historia”, todos los países están involucrados en el mercado y democracia representativa. Se siente el fin de las ideologías de derecha e izquierda clásica, dejan de tener validez los relatos antagonistas sobre el estado y el desarrollo del mundo. En Europa se concentra la riqueza en pocas manos, un 1 % de la población controla el 10 % o más de la riqueza nacional, desaparecen paulatinamente la clase media en Europa, la brecha entre ricos y pobres crece a niveles escandalosos.

Aparecen los movimientos populistas, la clase media empieza a perder derechos y se desarticulan, las protestas por la restauración de los derechos de la naturaleza y la población crecen y se agudizan, como los chalecos amarillos en Francia, según Linera el modelo de la Globalización está fallando, actualmente no se sabe a dónde ir, la historia ha terminado, no se sabe que va a pasar en el futuro con el mundo.

Afirmo que la izquierda está en transición, tampoco es tiempo para la “*mea culpa” de los fracasos del pasado, debemos aprender de esas experiencias, la izquierda debe reorganizarse cognitivamente y estructuralmente, con propuestas globalizadores justas. La izquierda normalmente maneja su discurso en torno a la libertad social, la igual de derechos, fraternidad y solidaridad económica. El papel de las izquierdas se debe redefinir, la izquierda viene cambiando desde hace 100 años, el socialismo real de la Unión Soviética no funcionó, el desarrollo de la Social democracia en Europa se frustró con el fascismo, la corriente de la descolonización en África y Asia ha fracasado. Actualmente la social democracia en Europa genera un proceso de estabilidad social de la sociedad, que está siendo obstaculizado por las corrientes nacionalistas y por una derecha que está ganando espacios gracias a sus políticas sociales y económicas, el progresismo de comienzos de siglo en América Latina está siendo boicoteado y sustituido por corrientes de derecha agresiva y obsesionada por el poder.

Afirmó que la izquierda se está sofisticando, pero se ha refugiado en el academicismo, sin vínculo con las bases y autores sociales; ese cambio es una forma de resistencia, pero no tiene influencia en la sociedad. Actualmente se está desmontando el estado, el neoliberalismo está en crisis, la izquierda se aleja de las clases obreras y muchas corrientes de izquierda, en especial en Europa tienen proyectos con temas reivindicativos, que solo garantizan espacios de gobierno.

La derecha se está volviendo moderada, ahora manejan un proyecto social, la social democracia promulga una globalización extrema y neoliberal, la derecha se vuelve social y ecológica, este es la paradoja del desarrollo de las ideologías. En Alemania la Democracia Cristiana plantea la producción de la energía alternativa y declaró el fin de la energía atómica, antes plataformas de lucha de los verdes y ecologistas, Alemania permite la entrada de millones de refugiados, antes consignas de la izquierda, sobre el derecho al asilo y la movilización, se plantea el “Buen Vivir”,

como una forma de garantizar el nivel de vida y la convivencia, antes políticas de desarrollo de Bolivia y Ecuador.

Linera propone la democratización molecular de la sociedad y el estado, es decir la participación de la sociedad civil como aliado de estado. A la democracia se lo redujo a la elección de gobernantes, eso es fosilizado. Hay más democracia cuando los procesos electorales y cuando los procesos de participación en las decisiones del estado son equitativos. La igualdad social, libertad social, como lo que pasa en Bolivia, esa una señal de democracia, en Bolivia se está equilibrando la distribución de la riqueza, se han incrementado los derechos a la educación, salud y cultura, se garantiza el acceso a puestos de poder y dirección, a toda clase de personas, de diferentes rasgos físicos. La libertad social dice Linera, es por ejemplo, cuando las mujeres deciden que van hacer con su cuerpo. Las reivindicaciones de la izquierda eran y son: estabilidad social y gestión de gobierno. En el mundo actual en especial en Europa, el descontento no encuentra canales de transmisión, la calle está presente, el internet apoya y contribuye a la concretización de esos procesos.

La gente se organiza y comunica a través de las redes sociales. Ratificó que hay Democracia, cuando la gobernabilidad social y parlamentaria es igual a la gobernabilidad del estado. Estructuras de organización como el sindicato, funciona pero no es suficiente, ahora debemos pensar en la pluralidad de estructuras, que tengan un carácter local de articulación y movilización, y se manifiesten y repercuten a nivel global. Las trasformaciones sociales son una expansión de la democracia, no hay progreso cuando el poder se concentra en pocas manos.

Linera manifiesta que hay bienes comunes que no pertenecen al estado, por ejemplo el medio ambiente, los bosques; la gestión de los recursos comunes, son derecho de los pobladores y las organizaciones que defienden derechos colectivos, con formas de economía que no tienen fines de lucro.

Dice Linera, el libre mercado y el proteccionismo no funciona, se debe probar una combinación o una secuencia alternativa. Esa podría ser una nueva orientación de la izquierda, para garantizar el control de las plataformas financieras globalizadas y desconcentradas territorialmente, la regularización de la información y el comportamiento de las empresas. La izquierda debe buscar nuevas formas de salir del neoliberalismo, nuevas formas viables para salir de la economía de desigualdad y concentración de capitales, indudablemente con expectativas probables y actitudes creativas. Un ecologismo social, evitando el “racismo ambiental”, desligado de las necesidades de la gente afectada, se debe preocuparse por la gente perjudicada y la naturaleza. Actualmente a la Naturaleza se lo trata como un Activo Financiero.

Afirmo que se debe desmontar el “*racismo ecológico”, posibilitar un crecimiento económico sin decrecimiento ecológico, o como decía Marx “naturalizar al ser humano y humanizar a la Naturaleza”, se debe unir la temática social con la temática ecológica. Buscar nuevas formas de internacionalismo, evitar el globalismo de gran escala de las potencias financieras y económicas, que exigen a los países pequeños abrir sus fronteras, mientras ellos protegen sus fronteras.

Se debe crear nuevas plataformas, un globalismo temático, que permita la integración social, vinculen al medio ambiente, tecnología, comunicación; que permita la participación de la población civil, descolonice a la población cognitivamente y debemos aceptar que el sur y norte pueden aprender mutuamente, sin exclusividades, permitir que las iniciativas nacionales se expanden a nivel continental y global.

Al intentar puntualizar la Identidad, más allá del lugar de nacimiento, el lenguaje, las creencias o los valores morales, diríamos que la identidad cambia con el desarrollo de la sociedad y con la movilidad de las personas. Linera dice, que antes de Evo Morales, Bolivia era un país mestizo, ahora es un país de indígenas, Bolivia ha dejado de ser un país multinacional, para convertirse en un país plurinacional, se forma la identidad boliviana, en base a los elementos y valores de las diferentes nacionalidades. Recalcó, que para poder garantizar un gobierno y su gestión, se necesita tener una base económica sólida y se debe garantizar la alimentación y salud a los niños y jóvenes, sino estaremos siempre empezando de cero. Cosa que no pasa en Europa que cuentan con infraestructura estatal y bases económicas sólidas.

Recalcó que se debe crear, “un nuevo sentido común”, una nueva forma de interpretar el mundo, un nuevo sentido común de ver el mundo y la naturaleza, no la ideología de mercado, que junta pero no cohesiona.

La Globalización ha socavado la soberanía de los estados nacionales, el estado actual tiene una tarea y función en la expansión de la economía. El desarrollo nacional se debe expandir combinado nuevos preceptos, a nivel moral, como juzgamos el mundo; lógico, a través del lenguaje hablado y el lenguaje corporal; procedimentales instrumentales, organizar para tener un fin expresivo. Para eso se necesita una toma del poder real del estado, un nuevo sentido común, una forma efectiva de organizar el estado. A comienzo de siglo hay espacio para crear nuevas ideologías y creencias, visualizar un horizonte creíble y palpable.

Afirmo Linera que la lucha actual es la lucha del monopolio del sentido común, quien tiene un nuevo sentido común, controla el orden del mundo, se debe crear formas distintas de interpretar y entender el mundo, nuevas creencias y seguir desarrollando dinámicas moleculares. Las viejas creencias se han derrumbado, no tienen más espacio, se debe crear un sentido común desde el punto de vista de la izquierda, sin olvidarse que la derecha gana espacios aceleradamente por su agilidad y capacidad de adaptación.

El vicepresidente Linera manifestó, “tenemos que crear un nuevo sentido común, un nuevo sentido común, con un horizonte creíble, viable esperanzador, un futuro, basado en la igualdad justicia y el bienestar”.

La charla fue elogiada de manera efusiva por el público presente. Después de la charla se realizó una discusión interactiva sobre la situación actual de Bolivia, las preguntas del público rotaron en relación al proyecto de gobierno de Evo Morales y el proyecto de la oposición.

El público presente manifestó que Bolivia está bien representada por Evo Morales, un presidente que no posee riquezas, ínfulas de poder o vínculos en el tráfico de influencias. Los partidos opositores non tienen un proyecto económico, financiero, social o cultural de gobierno, sus proyectos son personales que responden a interés individuales, imposiciones foráneas y divorciadas de la realidad global actual.

Bolivia está en buen camino de crear un “nuevo sentido común”, es un país que se está constituyendo en referencia de desarrollo y progreso para muchos países, incluidos Europa y EE.UU, está demostrando que el Norte puede aprender del Sur. Con leyes que reafirman los derechos de la Naturaleza y ampliando los derechos de la población pluricultural. Bolivia declara a la Naturaleza, sujeto de derechos y cuidado, a los recursos naturales como el Agua, un derecho humano, propone una “ciudadanía global y sin fronteras”, un pasaporte universal, al final todos somos ciudadanos del mundo. Evo Morales ha posibilitado que todos los bolivianos tengan derecho a una educación de calidad y una medicina moderna.

No podemos seguir pensando o creyendo que basta con elegir al presidente o demás gobernantes, sino debemos responsabilizarnos con la gestión de gobernar, no sólo con el control del estado sino con la participación directa e interacción.

El funcionamiento y futuro de la sociedad, la familia, la naturaleza, no es solo responsabilidad del gobierno y los políticos, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos recrear el “Buen Vivir” a nivel individual, de la familia, de la sociedad, del continente y del mundo entero. No solo debemos pensar sino actuar.

Indudablemente los cambios no se dan en una década, el pasado político, financiero, social y cultural que nos agobia hasta hoy, se construyó en siglos, en siglos de violencia, segregación social, impunidad, corrupción, nepotismo y abuso del poder; con políticos, gobernantes y familias de descendencia europea que se beneficiaron individualmente, y viven en exuberancia y exceso. Un continente que no ha escuchado un “perdón” por los daños causados a los hombres y la Naturaleza, donde el pasado determina el futuro y la gente pobre y humilde no tienen presente. Donde la religión, los políticos, la derecha y su neoliberalismo, los medios de comunicación manipulantes y vinculados a la banca o empresas siguen siendo intocables, poderosos y deciden la suerte de millones de personas.

Artículo y Fotos; Walter Trujillo Moreno, Ecuador-Berlín

*Globalismo es la actitud o política de poner los intereses del mundo entero antes que los de naciones individuales

*mea culpa, significa reconocer errores y pecados propios

* Racismo ecológico / ambiental /medioambiental es un término utilizado para describir la injusticia medioambiental en un contexto racializado. Se refiere a cómo ciertas comunidades pertenecientes a minorías étnicas están sometidas a una exposición a contaminantes desproporcionada o a cómo se les deniega el acceso a ciertos recursos naturales, como aire limpio, agua potable y otros beneficios ecológicos