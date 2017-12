LATINOS y EUROPEOS DEL SUR EN BERLIN 2017

Actualmente Alemania tiene una población de 82, 8 millones, 18,6 millones de habitantes con raíces extranjeras, el índice de nacimientos en el 2016 fue de 150.000 habitantes y el índice de muertos 190. 000 habitantes, con una diferencia de 188. 000 habitantes.

La población que abandona Alemania, en el 2015 ascendió a casi 1 millón de habitantes, en el 2017 cerca de 100 mil habitantes,

en dirección Suiza, Austria, EE.UU, Inglaterra, Turquía, etc.

Los coeficientes de cambio de población en Alemania para el 2017:

Tasa de natalidad: un promedio de 1 858 niños por día (77,40 por hora)

Mortalidad: en promedio 2 408 personas por día (100.33 por hora)

Crecimiento relacionado con la migración: un promedio de 690 personas por día (28.77 por hora). La tasa de crecimiento de la población de Alemania en 2017 será de 140 personas por día.

Uno de cada cinco habitantes en Alemania tiene raíces extranjeras, 22,5 %, tienen raíces en otros países, 8,5 % más población que en el 2015, el 50% de los migrantes tienen un pasaporte alemán, el 42% desde su nacimiento, hijos de familias binacionales, uno de los padres viene del extranjero, 33 %, están nacionalizados o vienen de países como Rusia o Ucrania.

Población de la comunidad europeas constituyen actualmente ser la población migrante más importante, inmigrantes de otras partes del mundo han aumentado en los últimos cinco años.

Actualmente 2,3 millones de personas provienen del Cercano y Medio Oriente, esto significa un aumento del 51 %, en relación al 2011. La inmigración desde África también aumento a cerca de 800. 000 personas. Turquía una de las poblaciones más importantes de migrantes en Alemania, a perdido importancia en los últimos años.

En un cuanto a los logros educativos, el 9 % entre el grupo entre 25 y 35 años, no consiguen un certificado de fin de la escuela, entre los alemanes naturales es el 2%. La obtención de títulos profesionales entre la población migrante es del 32% frente al 9% entre los naturales.

Por otro lado, entre la población con antecedentes migratorios logran la escuela secundaria un 37% y los títulos académicos 27% en la misma proporción, que la población natural alemana. Dentro de la población migrante, los hijos de migrantes nacidos en Alemania tienen mejores calificaciones académicas y vocacionales, además en promedio tienen un certificado escolar y mejores calificaciones académicas.

Actualmente en el Alemania el 16% de la población están amenazados por la pobreza, a 330 mil hogares les cortaron la luz en lo que va del año, cerca de 800.000 mil personas sin vivienda y 55 mil personas viven en las calles, En Alemania pobre es aquella persona que recibe menos del 60 % del promedio bruto de la población total, hay dos millones de niños que dependen de Hartz IV.

Los bajos sueldos, no alcanza para cubrir la canasta familiar, el pago básico por hora está en 8, 5 Euros la hora. Muchos de los alemanes reciben una mini pensión después de los 40 años de trabajo, serían menos de 600€ al mes, con ese dinero no se puede vivir. El abandono del campo debido a los cambios climáticos y los nuevos mercados. El aumento acelerado de los arriendos y precios de las viviendas, la relación trabajo y educación. El aumento de los militantes dentro de los partidos nacionalistas y el logro de 12 mandatos en el parlamento, conseguidos por el AFD (alternativa para Alemania), ese partido nacionalista utiliza la mala situación del país y la mala dirección política del país para sus propios fines, según ellos quieren evitar los mundos paralelos, la criminalidad y la violencia que acarrean los migrantes, ofrecen puestos de trabajo para los naturales alemanes y mejores condiciones de vida a las mujeres y niños, control de las religiones, especialmente de la religión islámica, para evitar actos terroristas, en parte son acciones demagógicas que solo funciona en el papel , pero están muy distantes de la realidad. El bienestar y la prosperidad de la sociedad hay que financiarlo de un algo lado, los políticos no tienen el dinero necesario, ni la voluntad suficiente para hacerlo.

Quelle: Infografik Die Welt, Destatis

Statistische Ämter des Bundes und der Länder, www.forschungsdatenzentrum.de

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157440/umfrage/auswanderung-aus-deutschland/

MAS INFORMACION