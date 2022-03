LA VIOLENCIA Y AGRESIÒN EN LAS REDES SOCIALES

La Muerte en dos sentidos – Walter Trujillo

La mejor arma en el arsenal de la iglesia y la política, es el miedo

La violencia y la agresión tienen muchas facetas, la agresión existe desde el origen de la humanidad, la violencia según la Biblia desde la muerte de Abel por Caín, en la mitología griega, con la castración de Urano, por Cronos, del derrame de su sangre nacen las Erinias, estas representan, las diosas de la venganza y del orden moral, eran terribles herramientas de venganza y los asesinatos. En Egipto, Grecia y Roma asesinaron y traicionaron reyes, emperadores, príncipes, y Cesares.

Según la OMS, LA VIOLENCIA es el uso intencional de la fuerza y el poder físico, con la intención de causar lesiones, muerte, daños mentales, trastornos en el desarrollo o privaciones, contra uno mismo o los demás. El poder y la autoridad en muchos casos se aplica de manera ilegal, extrema o exagerada, se utiliza la violencia para beneficio personal o de grupo.

Existe muchos tipos de Violencia: por ejemplo la violencia sexual, acoso sexual, acoso social, la violencia económica, la violencia doméstica, violencia emocional, violencia en las redes sociales, violencia en la sociedad, violencia individual y violencia de grupo, etc. Una de las violencias que se ha puesto de moda en la sociedad actual, es la VIOLENCIA PSICOLÓGICA, ese tipo de violencia es „invisible“, “impredecible “, “imprevisible”, “incalculabe”, viene desde el exterior, no se puede percibir ni el acto de violencia ni sus consecuencias. Por ejemplo, violencia psicológica es el abuso verbal y escrito, el acoso y la intimidación, las burlas y la humillación, el bullying escolar, el sarcasmo, las sátiras, las proyecciones negativas, las amenazas y el chantaje.

LA AGRESIÓN, proviene del latín “aggressiō”. y significa „acercarse a algo“ o „abordar algo“. La agresión tiene aspectos negativos y positivos, negativo es dirigida contra uno mismo o los demás, y la agresión positiva, muchas veces es una manera de protegerse de un ataque. Existen agresiones abiertas y encubiertas, agresiones directas e indirectas, agresiones individuales y grupales, auto-agresión y agresión a otros.

La psicología define a la agresión, como las emociones negativas dirigidas contra uno mismo o contra otras personas, se busca una reacción verbal o física, también existe una CONDUCTA AGRESIVA, por ejemplo, golpear, patear, boxear. Agresión verbal o insultos, como palabrotas, gritos. Agresión indirecta, es decir, hacer algo que no está relacionado con ataques directos sino que se golpea o se afecta a la persona lesionada, por ejemplo, robar, destruir, calumniar.



¿Qué pasa con el agresor?, camina inquieto de un lado a otro, gesticula, tensión muscular, postura tensa, expresiones faciales rígidas, gritos, insultos, amenazas, aprieta los puños, destroza, golpea, patea a personas u objetos, sudoración, sofocos, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión sanguínea, temblores, sensación de calor, tiene los ojos enrojecidos, muchos de los agresores hasta babean o echan espuma, pierde la sensibilidad, tiene miedo y genera la hormona y neurotransmisor, adrenalina.



¿Qué pasa con el agredido?, es temeroso, tiene miedo, segrega adrenalina y cortisol, inseguro, inestable, débil, tiembla, piensa en escapar, huir o evitar el conflicto, se va dormir pronto y e intenta olvidarse lo más pronto posible de lo ocurrido, tiene miedo a las represalias, o que las amenazas verbales se conviertan en violencia física hacia él, su familia y su grupo; apaga el ordenador, no lee los comentarios, se queda en silencio, muchas veces reacciona de manera indirecta respondiendo a las amenazas de manera suave o elegante, o retirándose de manera brusca de las ofensas, o simplemente haciendo uso de las reglas de conducta y comportamiento de las redes sociales, y si tiene las posibilidad, utiliza elementos legales y jurídicos, por ejemplo, efectuando una denuncia policial o una demanda judicial, no quiere perder su sensibilidad.

En pocas palabras cuando se calumnia, se causa daño psicológico o físico a otra persona, cuando hay calumnias o la guerra estamos hablando de comportamiento agresivo, un nivel más alto de agresión, es la violencia, esta es nociva y esta dirigida a los demás.

La violencia y la agresión surgen debido a una tensión intensa, estrés permanente, exigencias constantes o experiencias negativas o frustrantes. La sociedad, los grupos, los medios y los políticos promueven y estimulan el comportamiento agresivo a través de la competencia, la concurrencia, el fomento del odio al enemigo; como es actualmente el caso de América latina Otro factor es la presión para alcanzar o lograr lo alcanzable o inalcanzable o el continuo desprestigio o ataque al enemigo ideológico o político, por miedo a perder el poder y el dominio de sus opositores y el control sobre los adeptos y seguidores.

CONTROL DE LA VIOLENCIA & AGRESIÓN

Ser religioso no significa ser bueno

Ser no religioso no significa ser malo

Buda dijo, las palabras dichas, no se las puede borrar o corregir,

todo lo dicho tiene consecuencias.

El odio y la agresión dañan el carácter y la esencia mental y corporal

Reglas para controlar la agresión:

Regular el tiempo que utiliza en las redes sociales

Reaccionar en proporción a la supuesta ofensa o insulto

Practicar ejercicios de respiración y control de la mente

No responder de inmediato, sino darse tiempo,

contar hasta 15, respirar profundo,

contar hasta 15, respirar profundo, Alejarse del ordenador, borrar lo ya escrito,

considerar si es necesario publicarlo

considerar si es necesario publicarlo Escuchar música

Comer algo rico,algo que te traiga recuerdos

Los olores y sabores están siempre en nuestros recuerdos

Los olores y sabores están siempre en nuestros recuerdos Llama o visita un buen amigo o familiar allegado

No creas todo lo que lees o te dicen, los medios engañan y mucha gente falsifica o entiende mal lo escuchado; detrás de los Avatares y nombres, hay falsas identidades o biografía, hay una persona infeliz, hay alguna persona frustrada o triste, hay personas que quieren llamar la atención, que adolecen de “síndrome de déficit de la atención”, hay alguien que está punto de colgarse o disparar al primero que los mira de manera extraña, detrás de los Chats o Fórums, hay una mujer, un hombre, un niño, un ser humano indefenso o un ser relativamente libre.

Si tuviste un mal día en el trabajo o con tu familia, no utilices las redes sociales, no proyectes tu frustración a otra persona, no dañes tu espíritu, ni contamines el alma de los demás, no culpes a terceros por tus desilusiones o preocupaciones. Nadie tiene la culpa de tus desdichas y penurias

Practica Yoga, meditación, mental training, deporte, autogestión, auto hipnosis, transforma tu energía negativa en creatividad y arte

No te pongas loco o enloquezcas por nada, la pandemia del COVID ha sacado lo mejor y peor de nosotros, de nuestras entrañas y de nuestros fantasmas o espíritus escondidos,

Nos estamos llenando de odiadores, resentidos, arrepentidos, frustrados, acomplejados, guerreristas, racistas, acomplejados y quemeimportistas.

Por otro lado hay un pequeño grupo, que está aprendiendo a reflexionar, analizar y discernir entre lo bueno y lo malo, interesados en el bien y bienestar común, gente solidaria y justa.

Las redes sociales están llenas de campanas de odio, trollles pagados por gobiernos o partidos políticos, encargados de difamar, desconcertar, polemizar sin sentido y sembrar la confusión y desorden mental. ONGs y gobiernos combatiendo el progresismo, quienes directamente o indirectamente apoyan movimientos ultra-derechistas o con tendencias racistas y coloniales, por ejemplo en Ucrania, reconocido y legalizado, el grupo pro Nazi “el Batallón Asov”, aceptado por Europa y los neoliberales.

Humillar, Ofender, intimidar, denigrar no es un derecho ni obligación,

la dignidad y el honor es intocable y es un derecho fundamental,

local y universal.

*DESPOTRICAR

Nivel de brutalidad, el mismo guion de ofensas, la misma cantaleta de siempre, discursos neoliberales llenos de violencia.

Lo oscuro o claro es un estado del día, la Apología del odio no es un estado de ánimo sino una manifestación de debilidad, por parte de conductas sumisas o lacayas,

Vimos en un mundo donde, ser solidario, empático o simpático es sinónimo de debilidad y ser violento y agresivo es parte del Zeitgeist y el equivalente de fuerte y cool.

LA VIOLENCIA ES SOLEDAD Y POBREZA SOCIAL

Imagínate que no existan las guerras,

ni siquiera las amenazas

Imagínate que no exista la violencia,

Imagínate que no exista la agresión

Imagínate que no exista la Apología del Odio y la Ofensa.

Imagínate que no existan abusos, violaciones, injusticias,

que ni siquiera exista las invasiones

Imagínate que no existan partidos o bloques,

que utilizan, los conflictos para imponer sus ideas,

controlar conciencias y

venden la falsedad e ilusión por verdad y realidad,

Imagínate que no existan los bloqueos,

ni tampoco los países pobres.





Imagínate que el imaginario de la diferencia racial, política e ideológica no exista.

No es un sueño, no es imaginación, no es imposible, no es otra realidad,

No es un sueño poner fin a la violencia y agresión.

No es sueño vivir sin guerra o invasión

No es sueño vivir en un paraíso sin agresión.

*La palabra despotricar significa “criticar sin consideración ni respeto“; viene del prefijo romance des- (inversión de la acción), la palabra „potro“ y la terminación -ar que indica verbo, traducción directa: Saltar como potro contra alguien.

La mejor arma en el arsenal de la iglesia y la política, es el miedo

La violencia y la agresión tienen muchas facetas, la agresión existe desde el origen de la humanidad, la violencia según la Biblia desde la muerte de Abel por Caín, en la mitología griega, con la castración de Urano, por Cronos, del derrame de su sangre nacen las Erinias, estas representan, las diosas de la venganza y del orden moral, eran terribles herramientas de venganza y los asesinatos. En Egipto, Grecia y Roma asesinaron y traicionaron reyes, emperadores, príncipes, y Cesares.

Según la OMS, LA VIOLENCIA es el uso intencional de la fuerza y el poder físico, con la intención de causar lesiones, muerte, daños mentales, trastornos en el desarrollo o privaciones, contra uno mismo o los demás. El poder y la autoridad en muchos casos se aplica de manera ilegal, extrema o exagerada, se utiliza la violencia para beneficio personal o de grupo.

Existe muchos tipos de Violencia: por ejemplo la violencia sexual, acoso sexual, acoso social, la violencia económica, la violencia doméstica, violencia emocional, violencia en las redes sociales, violencia en la sociedad, violencia individual y violencia de grupo, etc. Una de las violencias que se ha puesto de moda en la sociedad actual, es la VIOLENCIA PSICOLÓGICA, ese tipo de violencia es „invisible“, “impredecible “, “imprevisible”, “incalculable”, viene desde el exterior, no se puede percibir ni el acto de violencia ni sus consecuencias. Por ejemplo, violencia psicológica es el abuso verbal y escrito, el acoso y la intimidación, las burlas y la humillación, el bullying escolar, el sarcasmo, las sátiras, las proyecciones negativas, las amenazas y el chantaje.

LA AGRESIÓN, proviene del latín “aggressiō”. y significa „acercarse a algo“ o „abordar algo“. La agresión tiene aspectos negativos y positivos, negativo es dirigida contra uno mismo o los demás, y la agresión positiva, muchas veces es una manera de protegerse de un ataque. Existen agresiones abiertas y encubiertas, agresiones directas e indirectas, agresiones individuales y grupales, autoagresión y agresión a otros.

La psicología define a la agresión, como las emociones negativas dirigidas contra uno mismo o contra otras personas, se busca una reacción verbal o física, también existe una CONDUCTA AGRESIVA, por ejemplo, golpear, patear, boxear. Agresión verbal o insultos, como palabrotas, gritos. Agresión indirecta, es decir, hacer algo que no está relacionado con ataques directos sino que se golpea o se afecta a la persona lesionada, por ejemplo, robar, destruir, calumniar.



¿Qué pasa con el agresor?, camina inquieto de un lado a otro, gesticula, tensión muscular, postura tensa, expresiones faciales rígidas, gritos, insultos, amenazas, aprieta los puños, destroza, golpea, patea a personas u objetos, sudoración, sofocos, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión sanguínea, temblores, sensación de calor, tiene los ojos enrojecidos, muchos de los agresores hasta babean o echan espuma, pierde la sensibilidad, tiene miedo y genera la hormona y neurotransmisor, adrenalina.



¿Qué pasa con el agredido?, es temeroso, tiene miedo, segrega adrenalina y cortisol, inseguro, inestable, débil, tiembla, piensa en escapar, huir o evitar el conflicto, se va dormir pronto y e intenta olvidarse lo más pronto posible de lo ocurrido, tiene miedo a la represalia, o que las amenazas verbales se conviertan en violencia física hacia él, su familia y su grupo; apaga el ordenador, no lee los comentarios, se queda en silencio, muchas veces reacciona de manera indirecta respondiendo a las amenazas de manera suave o elegante, o retirándose de manera brusca de las ofensas, o simplemente haciendo uso de las reglas de conducta y comportamiento de las redes sociales, y si tiene las posibilidad, utiliza elementos legales y jurídicos, por ejemplo, efectuando una denuncia policial o una demanda judicial, no quiere perder su sensibilidad.

En pocas palabras cuando se calumnia, se causa daño psicológico o físico a otra persona, cuando hay calumnias o la guerra estamos hablando de comportamiento agresivo, un nivel más alto de agresión, es la violencia, esta es nociva y esta dirigida a los demás.

La violencia y la agresión surgen debido a una tensión intensa, estrés permanente, exigencias constantes o experiencias negativas o frustrantes. La sociedad, los grupos, los medios y los políticos promueven y estimulan el comportamiento agresivo a través de la competencia, la concurrencia, el fomento del odio al enemigo; como es actualmente el caso de América latina Otro factor es la presión para alcanzar o lograr lo alcanzable o inalcanzable o el continuo desprestigio o ataque al enemigo ideológico o político, por miedo a perder el poder y el dominio de sus opositores y el control sobre los adeptos y seguidores.

CONTROL DE LA VIOLENCIA & AGRESIÓN

Ser religioso no significa ser bueno

Ser no religioso no significa ser malo

Buda dijo, las palabras dichas, no se las puede borrar o corregir,

todo lo dicho tiene consecuencias.

El odio y la agresión dañan el carácter y la esencia mental y corporal

Reglas para controlar la agresión:

Regular el tiempo que utiliza en las redes sociales

Reaccionar en proporción a la supuesta ofensa o insulto

Practicar ejercicios de respiración y control de la mente

No responder de inmediato, sino darse tiempo,

contar hasta 15, respirar profundo,

contar hasta 15, respirar profundo, Alejarse del ordenador, borrar lo ya escrito,

considerar si es necesario publicarlo

considerar si es necesario publicarlo Escuchar música

Comer algo rico,algo que te traiga recuerdos

Los olores y sabores están siempre en nuestros recuerdos

Los olores y sabores están siempre en nuestros recuerdos Llama o visita un buen amigo o familiar allegado

No creas todo lo que lees o te dicen, los medios engañan y mucha gente falsifica o entiende mal lo escuchado; detrás de los Avatares y nombres, hay falsas identidades o biografía, hay una persona infeliz, hay alguna persona frustrada o triste, hay personas que quieren llamar la atención, que adolecen de “síndrome de déficit de la atención”, hay alguien que está punto de colgarse o disparar al primero que los mira de manera extraña, detrás de los Chats o Fórums, hay una mujer, un hombre, un niño, un ser humano indefenso o un ser relativamente libre.

Si tuviste un mal día en el trabajo o con tu familia, no utilices las redes sociales, no proyectes tu frustración a otra persona, no dañes tu espíritu, ni contamines el alma de los demás, no culpes a terceros por tus desilusiones o preocupaciones. Nadie tiene la culpa de tus desdichas y penurias

Practica Yoga, meditación, mental training, deporte, autogestión, auto hipnosis, transforma tu energía negativa en creatividad y arte

No te pongas loco o enloquezcas por nada, la pandemia del COVID ha sacado lo mejor y peor de nosotros, de nuestras entrañas y de nuestros fantasmas o espíritus escondidos,

Nos estamos llenando de odiadores, resentidos, arrepentidos, frustrados, acomplejados, guerreristas, racistas, acomplejados y quemeimportistas.

Por otro lado hay un pequeño grupo, que está aprendiendo a reflexionar, analizar y discernir entre lo bueno y lo malo, interesados en el bien y bienestar común, gente solidaria y justa.

Las redes sociales están llenas de campanas de odio, trollles pagados por gobiernos o partidos políticos, encargados de difamar, desconcertar, polemizar sin sentido y sembrar la confusión y desorden mental. ONGs y gobiernos combatiendo el progresismo, quienes directamente o indirectamente apoyan movimientos ultraderechistas o con tendencias racistas y coloniales, por ejemplo en Ucrania, reconocido y legalizado, el grupo ultraderechista, pro Nazi “el Batallón Asov”, aceptado por Europa y los neoliberales.

Humillar, Ofender, intimidar, denigrar no es un derecho ni obligación,

la dignidad y el honor es intocable y es un derecho fundamental,

local y universal.

*DESPOTRICAR

Nivel de brutalidad, el mismo guion de ofensas, la misma cantaleta de siempre, discursos neoliberales llenos de violencia.

Lo oscuro o claro es un estado del día, la Apología del odio no es un estado de ánimo sino una manifestación de debilidad, por parte de conductas sumisas o lacayas,

Vimos en un mundo donde, ser solidario, empático o simpático es sinónimo de debilidad y ser violento y agresivo es parte del Zeitgeist y el equivalente de fuerte y cool.

LA VIOLENCIA ES SOLEDAD Y POBREZA SOCIAL

Imagínate que no existan las guerras,

ni siquiera las amenazas

Imagínate que no exista la violencia,

Imagínate que no exista la agresión

Imagínate que no exista la Apología del Odio y la Ofensa.

Imagínate que no existan abusos, violaciones, injusticias,

que ni siquiera exista las invasiones

Imagínate que no existan partidos o bloques,

que utilizan, los conflictos para imponer sus ideas,

controlar conciencias y

venden la falsedad e ilusión por verdad y realidad,

Imagínate que no existan los bloqueos,

ni tampoco los países pobres.





Imagínate que el imaginario de la diferencia racial, política e ideológica no exista.

No es un sueño, no es imaginación, no es imposible, no es otra realidad,

No es un sueño poner fin a la violencia y agresión.

No es sueño vivir sin guerra o invasión

No es sueño vivir en un paraíso sin agresión.

*La palabra despotricar significa “criticar sin consideración ni respeto“; viene del prefijo romance des- (inversión de la acción), la palabra „potro“ y la terminación -ar que indica verbo, traducción directa: Saltar como potro contra alguien.

By Walter Trujillo Moreno, Berlin 27.02.22