LA MASCULINIDAD y LA FEMINIDAD

el macho femenino, la hembra masculina

En el tiempo actual se ha ganado tiempo al tiempo, sin embargo las obligaciones artificiales han crecido, el consumismo supera las emociones y necesidades, los seres se alejan y se pierden en el anonimato, el medio circundante se vuelve transparente y aburrido, solo cuenta la zona de confort segura y las prioridades secundarias, en muchas ocasiones la prioridad vida espiritual o salud emocional ha pasado a segundo plano; el hombre se pierde entre las dietas, las fuentes de vida eterna y el interés de vivir joven y por siempre.

Berlin, Vulcanus Digital, Enero 2007- Mayo 2019.- En la sociedad globalizada, el rol de género está perdiendo importancia, valor e identidad. A nivel mundial la violencia en el hogar, hacía la mujer y los niños no ha disminuido, la trata de personas o las violaciones a mujeres y niños ha crecido. La familia ha dejado de ser la célula de la sociedad, ahora existes varias formas o combinaciones en la familia. Mujer-Hombre, Mujer-Mujer, Hombre-Hombre, Mujeres-Hombre. Hombres-Mujer, etc. El hombre y lamujer están perdiendo aceleradamente su rol de padre o madre en la familia, su rol de varón o mujer en las parejas y el rol de guías entre los hijos. Se acepta la sumisión masculina o femenina como sobre entendida o necesarias en la lucha constante por la sed de armonía. Cada vez más hombres o mujeres empiezan a manifestar actitudes y comportamientos femeninos o masculinos. El hombre y la mujer se han vuelto extraños y emocionalmente frágiles, sin la ayuda de medicamentos o antidepresivos no podrían controlar sus frustraciones, traumas, emociones o sentimientos. Tanto al hombre como a la mujer crecen y se forman sin carácter, ni valores necesarios, ni madurez básica, terminan siendo infantiles; demasiado femeninos o excesivamente masculinas.

Muchas de las nacionalidades indígenas de América del Norte no conocían la diferencia sexual durante la niñez, los vestidos eran iguales para los dos géneros, las actividades y rol en la familia no tenía orientación sexual. Durante la juventud se definía la orientación sexual y el rol dentro de la comunidad. Jóvenes de la sociedad global carecen de una orientación masculina, han crecido bajo la tutela y dirección de madres dominantes. Es más frecuente la presencia de jóvenes sin definición sexual o jóvenes andróginos (Jóvenes que no saben realmente a que sexo pertenecen) o “diverse”, como se denomina a esa nueva orientación sexual en Alemania. La feminidad se exterioriza sexualmente, sin conocer el tipo de señales eróticas emitidas o producidas, y a quién van dirigidas, muchas de ellas inconscientemente invitan al acto sexual, en muchos casos provocan reacciones equivocadas. La sexualidad en este contexto se la trata como adherida, se dialoga muy poco con padres y amigos sobre sexualidad, se la práctica si, sin reflexionar o intercambiar de experiencias o sentimientos; cada vez hay menos tiempo para esos temas aparentemente sin importancia o valor alguno. Muchos hombres se han convertido en victimas del erotismo indirecto o inconsciente de las mujeres. Muchas mujeres ya no entienden las señales eróticas de los hombres.

No solo los factores sociales, financieros o morales están afectando a la masculinidad y la feminidad, sino también los desechos químicos, la manipulación de los productos alimenticios, los cambios ecológicos, la degeneración del mundo animal, las hormonas sexuales en el agua potable y los alimentos de consumo masivo. El consumo desmedido de drogas altamente aditivas dejan como resultados: seres desorientados sexualmente, ²intersexuales, pseudohermafroditas o hermafroditas.

Todos entregamos el corazón a un ser determinado, al hombre; sea esta su madre, su padre, maestra, maestro, amiga, amigo esposa, esposo. Los hombres buscan la confirmación de las mujeres y las mujeres buscan el reconocimiento de los hombres. El hombre pasa a una posición dependiente y aislada, como „hombre amable“.

La mujer acepta su posición de víctima y acepta la superioridad masculina.

El hombre y la mujer buscan aliados, no parejas estables, ni una comunicación abierta o justa; con esa actuación, se refuerza el individualismo asexual y se sacrifica la masculinidad o la feminidad.

La mujer en el siglo XX y XXI ha conseguido cambios substanciales en la civilización occidental, se reconoce sus derechos y biología, como un derecho humano y una realidad nueva. Las mujeres politizadas y hombres modernos buscan constantemente la igualdad de derechos y posibilidades de hombres y mujeres.

Se pone en la balanza de las dudas, valores tradicionales, maneras de pensar y comportamiento estereotipos. Se ha iniciado un proceso de conciencia nueva.

La mujer formada académicamente no es más la esposa en la cocina y el hogar, y de mujer inferior con un hombre macho en el trabajo. Sino utiliza las facilidades y servicios que ofrece la sociedad para poder compensar y coordinar su vida; inclusive sin la participación activa del hombre o su pareja. El trabajo flexible, con horarios flexibles, está posibilitando a la mujer soltera o con varios hijos, la incorporación al mercado del trabajo y posibilitando la autonomía financiera de los hombres y en Europa, la independencia financiera del estado o la comunidad. La responsabilidad de la Familia y los hijos no debería ser individual, sino de la pareja, de la familia y de la comunidad. Los niños son una responsabilidad de todos. Los hijos deberían dejar de ser patrimonio de la familia o las mujeres u hombres, sino indirectamente deberían estar bajo la tutela y control de la sociedad entera.

La mujer se ha convertido en independiente y autosuficiente, para eso ha sido necesario que pasen un par de mil años de opresión masculina. Actualmente las mujeres se ocupan de su desarrollo personal y hacen carrera profesional. En Europa y EE.UU, las empresas y leyes posibilitan a los hombres quedarse en la casa cuidando de los hijos y posibilita a las mujeres trabajar regularmente. Se comparte responsabilidades y se intercambia roles.

Sin embargo el éxito, disciplina, fuerza de voluntad y perseverancia que han sido dominio o valores masculinos provocan una cierta dureza y tensión en el mundo de las mujeres. Los valores de los hombres son parte de las leyes, reglas y comportamiento de la sociedad entera. Las leyes siguen siendo masculinas, los hombres siguen haciendo leyes que responden a su género, conveniencia e intereses .Las cualidades femeninas como: entrega, comprensión y disposición de adaptación, siguen estando en segundo plano. La adopción de las cualidades femeninas por parte de los hombres y la adopción de las cualidades masculinas por parte de las mujeres crean confusión, inseguridad, pérdida de la identificación, desorientación, desestabilización emocional y pérdida de los roles.

Los hombres en las últimas tres décadas han tenido que aprender comportamientos que no responden a su naturaleza clásica o su manera de comportarse en la sociedad abierta o cerrada.

Los hombres tienen un lado femenino y las mujeres tienen un lado masculino, eso está claro, en sociedades modernas se acepta ese principio y muchas ocasiones se los práctica. Sin embargo los medios y la educación mal estructurada y las familias desintegradas ha llevado a una confusión de los roles, a pesar de que nadie nace padre o madre, sino son comportamientos que se heredan, se aprenden, se socializan y se copian y transmiten consciente e inconscientemente.

Las relaciones directas entre el hombre y la mujer están perdiendo importancia, el hombre y la mujer está perdiendo la capacidad de comunicarse debidamente o entender e interpretar los códigos del lenguaje y la comunicación. Quizá como una respuesta a la inseguridad sexual y social, se busca la pareja en el mundo virtual, hombres y mujeres se encuentran en la Internet y los portales de contacto, con avatares, seudónimos, perfiles de fantasía, y esperanzas y expectativas irreales. Se busca el sexo desmedido, sin tabúes, compromisos o control alguno. La ausencia física o emocional de los padres, la falta de madurez sexual y emocional, han interrumpido la secuencia y continuidad entre las generaciones, las referencias masculinas y modelos se han vuelto digitales o virtuales. Mientras las mujeres se apoyan emocional y moralmente, los hombres cada vez se aíslan más de sus sentimientos e instintos. Algunos afirman que no existe la amistad entre el hombre y la mujer, la atracción sexual decide la calidad de la relación. Mientras los jóvenes buscan el contacto emocional a través del contacto físico o el contacto digital, los adultos buscan la confirmación sexual en las redes sociales y grupos. La relación entre los hombres adultos se reduce al hobby, deporte o conversaciones cotidianas, sin vida emocional real, cordialidad y amistad verdadera. La amistad entre hombres es el espejo de una relación con el propio padre. Se evita totalmente el contacto corporal entre hombres. Mientras la nueva generación no tiene miedo al contacto físico y corporal, inclusive existe una tendencia a la bisexualidad

Para descubrir la fuente de energía de nuestras propias raíces necesitamos el apoyo emocional, físico del padre, la madre, del abuelo, la abuela y de toda la línea masculina o femenina de los antepasados masculinos o femeninos. El hombre se está convirtiendo en solitario, egoísta, asocial o en un luchador individualista. Las relaciones entre hombres o entre mujeres se confunden con la homosexualidad o lesbianismo. Se confunden los sentimientos con la identificación o los valores comunes; en culturas asiáticas o africanas, por ejemplo, tomarse de las manos entre hombres, no es sinónimo de homosexualidad, sino de fraternidad.

La autosuficiencia, la autoestima, la autovaloración, la capacidad de imponerse y hacer prevalecer la fuerza de voluntad, no es más dominio de los hombres, sino las mujeres están tomando posición. La orientación masculina esta siendo imitada por las mujeres, cada vez más las mujeres se parecen a los hombres. Por otro lado los hombres descubren cualidades como: emocionalidad, necesidad de armonía, tranquilidad, comprensión y fortalecen su lado femenino. En la historia de la humanidad las hembras se encargaban de la crianza, adiestramiento y alimentación de sus críos, incluso tenían que defender a sus críos de sus machos, para que no los devoren o los maten. En el hombre esta situación ha sido muy diferente, el hombre siempre ha sido el cazador, el organizador y responsable de la familia; mientras la mujer aseguraba la existencia de los hijos, el funcionamiento del hogar y en parte compartido la educación de los hijos. Actualmente debido a los cambios sociales y económicos el hombre ha dejado de ser el alfa de la familia, se ha convertido en un elemento más de la familia. El hombre y la mujer por miedo a quedarse solos con el modernismo y el mundo digital, aceptan y se someten a la represión moral y emocional de la pareja.

A primera vista la comprensión y la excesiva aproximación hacia las mujeres parece conducir a la armonía, sin embargo en la práctica se ve una inseguridad profunda en los hombres. Los hombres sufren de dependencia emocional o simplemente se retiran a la soledad. ¿Quién soy como hombre? ¿Qué significa ser hombre? son preguntas que preocupa a muchos hombres.

Las cualidades masculinas clásicas como disciplina, ambición, agresión y responsabilidad son rechazadas. Olvidándose que este tipo de valores o conductas son aprendidas y socializadas. Cualidades que provocan un rechazo directo del padre en la familia, si hablamos del padre como el primer modelo de masculinidad en la vida de los hijos.

Los hombres se esfuerzan por esconder su agresividad natural y fuerza, sus propios deseos, visiones, libertad y agresión, a veces incluso sus impulsos e instintos sexuales.

En el tiempo actual, los hombres y mujeres exigen ser tratados por igual, a la misma altura, con respeto, entiendo el respeto como derecho universal, y no como actitud que debe ser ganada. Se exige a los hombres la constante actualización de cualidades y recursos, si reconocemos todos estos momentos seremos capaces de establecer una relación, basada en el amor y en la necesidad mutua. No sólo decir: “te quiero”, “sino te necesito” o nos necesitamos.

La hostilidad, la agresión, la amabilidad tiene que ser dosificada de acuerdo a la situación y el contexto. Los hombres se convierten en chicos buenos y queridos, evitan hacer ningún tipo daño a ninguna mujer y las mujeres se vuelven chicas malas, controla la situación y la relación en la pareja. El hombre se prepara para dejarse herir emocionalmente – como chicos pequeños que esperan un reconocimiento por su madre, ser queridos y no hieren a nadie. Como hombres verdaderos se pierden ente la amabilidad y se convierten en dóciles, como el lobo que se escondía en una piel de oveja y un buen día olvido, que eso era sólo un disfraz. Las mujeres toman la dirección y responsabilidad de los matrimonios y relaciones, mientras que los hombres clásicos o chapados a la antigua se convierten en „hombres problema“, se resisten a cambiar. Actualmente en las sociedades modernas se comparte el cuidado de los hijos y la patria potestad, hecho que facilita la crianza y cuidado de los hijos, independiente de que los padres vivan juntos o separados.

Muchas mujeres u hombres tienen cada vez menos interés en los hombres o mujeres de identidad sexual femenina o masculina, pretenden buscar un hombre diferente o una mujer con cualidades masculinas, para tener nuevas experiencias.

Sin embargo la realidad habla otro lenguaje, ese tipo de personas idealizadas, en muchos casos son sólo fachadas o ficción. Ellas se aprovechan de la ceguera social, la ingenuidad, la inmadurez o inestabilidad emocional. Al final los resultados son un fiasco, dejan una mala experiencia con huellas difíciles de borrar y efectos secundarios incorregibles.

En la Sociedad Global, los hombres y las mujeres se cansan muy rápido de su rol materno o paterno hacia su marido o mujer. No es nada interesante el tener el papel de Dominante, cuando el Dominado no presta resistencia o se deja dominar voluntariamente. En muchos casos los hombres y mujeres pierden la dirección sobre su propia vida o delegan a la compañera o compañero para resolver sus problemas personales o de trabajo.

Actualmente se exige el respeto a la decisión psicológica y necesidad de la mujer a decir “NO” y se exige respeto a su condición y derechos. Se reprime la manipulación sexual y emocional. Los problemas sociales, existenciales y emocionales de los hombres son poco valorados o no se los da importancia en las sociedades modernas, existen muy pocas consejerías o centros de apoyo psicológica para hombres. Cuando el Hombre está envuelto o implicado en violencia en el hogar, será drásticamente castigado, por otro lado, la problemática de la mujer estará siempre en primer plano. En muchas familias a los niños se les enseña a reprimir su agresión y anhelo de libertad, se los convierte en entes sociales, perdidos en la zona de confort democráticos y adaptados sin reflexión alguna al medio hostil. Los niños se convierten en las mejores niñas, suaves y llenos de comprensión. A muchas niñas, se los intenta convertir en niños hostiles, agresivos y con capacidad de respuesta inmediata. Deberíamos apelar a la inteligencia, razón, recursos y cualidades de los niños y no convertirlos en entes agresivos o violentos.

Este tipo de adiestramiento lo podríamos considerar como una adaptación demasiado ingenua o simplemente como un intento cobarde de control absoluto; se intenta domesticar a los niños o se los convierte en marionetas de consumo.

Deberíamos intentar fortalecer los recursos, incentivar nuevas propiedades y apelar a las actitudes, intuición e inteligencia innata de los niños, canalizar la agresión y necesidad de libertad en creación y crecimiento personal. Hay muchos hombres por mantenerse fieles a sus visiones y a sí mismo, se han tirado encima el mundo femenino o mujeres por su sentimiento de emancipación han sido encerradas, maltratadas o asesinadas, tal es el caso de Malala Yousafzai en Pakistan o Berta Cáceres en Honduras

Muchos hombres de la aldea global buscan mujeres en Asia, África o América latina, donde muchas mujeres tienen la creencia, el modelo de ama de casa o mujer dócil en la cabeza y cuerpo, y todavía creen que el hombre es la columna vertebral de la familia. Estas mujeres se someten sin objeción o discusión a los deseos y necesidades de los hombres, dejando de lado su vida individual y sacrificando sus vidas por el hogar y los hijos, en muchos casos son presas de la violencia excesiva y la represión moral y física. Los hijos no son garantía de permanencia, apoyo o los aliados para siempre, en muchos casos los hijos se convierten en los peores enemigos de los padres: por esa razón la educación y formación debe ser realista, tenemos que educar a nuestros hijos, al mismo tiempo se debe dedicar tiempo al desarrollo personal y familiar.

En un futuro cercano, se van a echar de menos a los hombres que soporten una tempestad emocional, posean un alto grado de madurez y no pierde el contacto con su propio corazón en el primer conflicto familiar. Muchos hombres son reprimidos en las sociedades modernas, después de un divorcio o ruptura familiar, se les quita el derecho de contactar a sus hijos o participar en el desarrollo o crianza de los mismos. Las cualidades netamente masculinas son valoradas antes de hacer pareja o familia, después son combatidas o bloqueadas.

Muchos jóvenes provenientes de una clase social o económica media, quienes han logrado un estatus económico aceptable en la vida, por lo general tienen 1 ó 2 hijos, provienen de „un mundo de la mujer“, con poco influencia masculina en el hogar, donde el padre abandono el hogar rechazando la familia por no haber podido superar su vida existencial y su propia realidad. Este joven aprendió muy temprano a conocer lo que las mujeres esperan de él, aprendió aceptar a su madre con su mal humor y carácter, muchas veces crecen con un programa llamado “si quieres algo, tienes que ganarte”, programa que será una carga y bloqueo permanente en su vida futura. .Esas reglas aprendidas no le hacen feliz de manera individual, ni sus hijos, ni tampoco su esposa. Su esposa por lo general es una mujer de carrera o profesional joven, la cual define el grado de aproximación y las distancias; define la atmósfera de la casa y cuando en ese hogar se tiene sexo o se tiene relaciones íntimas. En las discusiones este hombre joven siempre lleva las de perder y acrecienta paulatinamente su complejo de inferioridad. Los jóvenes no están satisfechos de su rol en el hogar, sin pensarlo se ha conseguido una amante, a pesar de que a ellos, les gustaría ser felices con su mujer y construir un hogar armónico y duradero.

Es muy difícil comportarse como un hombre o una mujer en una casa donde predominan las reglas femeninas o las reglas masculinas.

En sociedades europeas hay hombres adultos que nunca han tenido una mujer o relaciones sexuales con una mujer real. La condición financiera, la educación, el origen social o la procedencia determinan las relaciones sociales y sexuales de los hombres y mujeres. Muchos hombres y mujeres nacidos después de las guerras mundiales, han heredado de sus padres los traumas de guerra, la indiferencia y, la sumisión y la necesidad. Se programa social y cultural será transmitido de generación en generación, hasta cuando el análisis y la reflexión rompan ese círculo vicioso. Por otro lado la mayoría de hombres con problemas de identificación de género recurren a métodos alternativas para mejorar su actuación o conducta. Personas con tendencias femeninas o dominio femenino tienen el dominio de este mundo de ayuda o terapias. Los hombres aprenden a ser más blandos y confundirse en el eterno abrazar y acurrucarse. Ese mudo no es apto para un hombre con agresiones, fuerza, valor y ganas de luchar. Este tipo terapias parcializadas se convierten en veneno para la masculinidad, aquí se aprende a idealizar y reforzar el feminismo, este hombre se convierten a la larga en hijo dócil del feminismo. Indudablemente existen terapias individuales o de pareja basadas en la reflexión, el análisis de posibilidades y la actuación en nuevas situaciones; donde el hombre y la mujer aprenden a conocerse íntimamente, romper barreras individualistas y morales, aprenden a superar su sexualidad y a penetrarse en las problemática, viviéndola a fondo o probando y no simplemente evitándola, aquí se aprende a sufrir y a lograr victorias conjuntas, se aprende a recrear el respeto a las cualidades individuales de cada sexo y finalmente se aprende a estimular la lucha por la reafirmación del género.

El problema de la naturaleza del hombre está en peligro, sino rescatamos la masculinidad bien entendida y recreada, se corre el peligro, que en el futuro, no haya hombres masculinos capaces de procrear o poder mantener una familia. Gran parte de los jóvenes de las sociedades desarrolladas no están interesados en formar una familia o tener hijos, inclusive no les atrae las relaciones sexuales con una mujer y viceversa. La Familia como institución o célula de la sociedad ya no existe, tres de cada cinco matrimonios se divorcian en los cinco primero años, muchas familias permanecen casados sólo en el papel, para pagar menos impuestos o por mantener la imagen o estatus en la sociedad.

Una forma de mantener y garantizar la masculinidad en las sociedades modernas, sería enseñando al hombre abandonar la zona de confort, abandonar lo más pronto posible el calor del nido femenino, conducirlo a un mundo de hombres frecuentemente más agreste, pero cordial, más allá de la competencia, superficialidad de las relaciones y la pedantería intelectual.

Tener cada vez más mujeres como amigas y consejeras para tratar temas personales y problemas – un error grande -. El camino de un hombre debe conducir a un contacto nuevo con hombres, un hombre o un chico puede aprender sólo de los hombres a ser hombre, nunca de las mujeres. Lo mismo una mujer o una chica no puede aprender a ser mujer de los hombres, sino de las mujeres. Si desaparece la masculinidad o la feminidad, la naturaleza deja de existir, en la naturaleza todo está organizado de manera perfecta, en armonía y entrelazado uno del otro, como un eslabón. Indudablemente sin descartar las influencias hormonales, la libertad de elegir la identidad sexual o la orientación sexual, que también son válidas y recocidas y nuevos caminos o nuevas formas de vivir o existir.

Actualmente la juventud tiene muy poco contacto con las generaciones, personas mayores sin buenos ingresos han sido marginadas, rechazadas o confinadas a asilos o psiquiátricos. Se requiere modelos masculinos, femeninos o personas que sirvan de referencia social, moral, sexual para la niñez y la juventud. Tradicionalmente en sociedades antiguas eran los viejos o ancianos los mentores o guías de los niños y jóvenes. El ex-presidente federal de Alemania Horst Köhler, en su saludo de Navidad 2007 manifestó, que es importante canalizar la sabiduría y experiencia de los viejos y la energía y vitalidad de los jóvenes, con fines de construir una sociedad más justa.

Los géneros, la orientación, la identidad no es hereditaria, se la adquiera en la Familia, es un sistema vivo y dinámico, son procesos donde participan muchas miembros de una estructura social, el rol de padre o madre se aprende en estas estructuras sociales y culturales. Sin embrago hay mujeres que pretender ser emancipadas, crían a sus hijos solas, sin padre, eso en muchos casos no funciona, muchas mujeres podrán criar a un hijo hasta convertirlo en grande, pero no a un hombre, no sólo se trata de criar grandes a los chicos, sino ofrecerles una identidad y cualidades morales, sociales y de género. Esto se lo consigue en la familia o se la compensa buscando valores de identidad dentro del medio. Muchas veces falta el tiempo y la voluntad necesaria para realizarlo.

Al final nos encontraremos con jóvenes rebeldes, con orientaciones negativas hacia su padre; él no les enseño a ser un hombre verdadero. Muchas veces nos encontraremos con jóvenes, los cuales intentan compensar ese déficit actuando con posiciones intelectuales duras o severas en al medio donde se desenvuelven, se vuelven arrogantes, faltos de emociones, no emiten sentimientos y son insensibles hacia los demás.

En sociedades modernas existen no solo las relaciones heterosexuales, sino también las relaciones homosexuales, son reconocidas, toleradas y en parta aceptadas, no importa la combinación, o el tipo de enlace, sea esta unión libre o matrimonio; inclusive las parejas homosexuales tienen la posibilidad de adoptar niños. En Suecia desde el año 2009 se puede elegir el género entre masculino, femenino o *hen (neutro), señala los otros tipos de orientación sexual. Existen países donde la homosexualidad sigue siendo un crimen, se la persigue y castiga, en otros sociedades modernas, como Rumanía se pretende incluir en la constitución a la homosexualidad como prohibida e inaceptable. En Alemania desde el 2018 a la orientación que no es ni heterosexual u homosexual se lo denomina *“diverse”, es así como se denomina a esa nueva orientación sexual.

No debemos tener miedo a las combinaciones de los géneros, la familia como actualmente se la concibe, está dejando de funcionar, necesitamos cambiar de perspectivas al respecto y probar nuevas formas de uniones y relaciones, quizás dos hombres una mujer, dos mujeres un hombre, un *hen y dos mujeres, o un *hen y dos hombre, etc.

El feminismo o la masculinismo mal entendidos pueden crear una brecha de género, un desinterés en las relaciones sociales y emocionales; bloqueando sentimientos y al “yo” verdadero se lo relega a los recuerdos. Las parejas donde el dominio o poder es decisivo, no hay desarrollo social ni vinculo de relación, en ese contexto es imposible crear núcleos familiares.

El masculinismo y el Feminismo muchas veces se lo viven sólo en la cabeza, sin diferenciar la realidad interna y en el medio circundante, olvidándonos que en cada nueva situación, tenemos que utilizar diferentes elementos de la personalidad y recursos personales para no repetir rutinas o modelos creados y provocar malestar social o emocional.

La sexualidad sigue siendo un tema mal tratado, tabú o mal entendido, cuando el hombre habla de la sexualidad, se entiende y se la percibe como las palabras de un experto o el dictamen final sobre un tema supuestamente sobreentendido, la sexualidad es un dominio del hombre. Cuando la mujer habla de la sexualidad, se la considera fuera de lugar, sucia, exagerada o mujer fácil en busca de experiencias sexuales ilimitadas. La mujer tiene derecho a la sexualidad abierta y directa.

El homosexualismo sigue siendo un Tabú y una práctica indeseada o censurada, existe la represión y el castigo a la homosexualidad, tanto en Asia, África, América y en una parte de Europa.

Cuando las señales, gestos, mímica o símbolos sexuales provienen de la hembra, son censurados o mal interpelados. Cuando las señales, gestos, mímica sexual proviene del macho, se lo acepta sin problema, se lo interpreta como una necesidad necesaria.

Los homosexuales normalmente emiten señales sexuales, ya sea con gestos, movimientos o prendas de vestir, son directas y tienen un sentido concreto y directo.

La pornografía se ha vuelto sobreentendida, no se la puede controlar ni regular, actualmente jóvenes e incluso niños la consumen y aprenden la sexualidad a través de la pornografía o el erotismo comercial. Eso significa una distorsión de la conducta social y sexual. Llevando muchas veces a que los jóvenes comentan actos de violencia porque creen o piensan que la mujer es un objeto sexual, siempre dispuesta a tener relaciones sexuales. Se olvidan que para la mujer una relación sexual, es siempre un riesgo de embarazarse o enfermarse, si se práctica el sexo sin seguridad o protección.

No se nace como padre o madre, se necesita crear escuelas para padres o madres, donde se aprenda y se fortalezca la autonomía emocional y se aprenda asumir la responsabilidad de hombre o mujer en la vida, no solo de manera individual sino también colectiva. Sólo el hombre o mujer maduro y desarrollado, entiende las cualidades masculinas o femeninas como valor, honestidad y autodisciplina. Se debe buscar entre las generaciones, padres y madres, modelos que ofrezcan seguridad, dirección y estabilidad en la vida a los hijos sin diferencia alguna, sin importar la procedencia familiar o geográfica. Todos los hombres tenemos una parte femenina en algún lugar del inconsciente, ella sirve para desarrollar la sensibilidad de entender o satisfacer a una mujer, pero no es obligación recrear enteramente esa feminidad en el mundo consciente. Los hombres y las mujeres perciben el mundo de manera diferente, son seres únicos y unidad al mismo tiempo.

*hen (neutro), señala los otros tipos de orientación sexual

* “diverse”, es así como se denomina a la nueva orientación sexual en Alemania.

² La intersexualidad es la condición de una persona que presenta de forma simultánea características sexuales masculinas y femeninas, en grados variables.

³ Los andróginos según Platón son las personas con rasgos externos que no son propios ni del sexo masculino ni femenino, quedándose así en un término medio.

Según los mitos griegos, los andróginos, intentaron invadir el Monte Olimpo, lugar donde viven los dioses, Zeus como castigo les lanzó un rayo, que los dividió en dos. Desde entonces, se dice que el hombre y la mujer andan por la vida buscando su otra mitad.

Este mito da explicación a la homosexualidad y heterosexualidad ya que había andróginos compuestos por lo que una vez divididos serían dos hombres y andróginos integrados por dos mujeres.

Artículo por Walter Trujillo Moreno, Psicólogo & Personal Coach, Enero 2008 – Mayo 2019

_______________________________COMENTARIOS_______________________________________

26 de Julio 2016- Barcelona España, EMMA

Estimado Walter,

El macho femenino

El título bien podría completarse con La hembra masculina, porque ciertamente eso también está pasando. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que observas de los hombres, pero me atrevo a reafirmar que gran parte de lo que sucede es debido a los cambios que las mujeres también han “sufrido”, sobretodo, en como se relacionan entre ellas.

Esa es una parte importante de la cuestión, las mujeres dejaron de relacionarse en grupo, en grupo de mujeres, y entonces esperan TODO de sus parejas, y con el todo, me refiero al intercambio emocional, habrá hombres que si tengan esa necesidad, pero en la mujer es mucho más apremiante, y lo que resuelve conversando y compartiendo con otras mujeres (solo mujeres), no lo va a lograr compartiendo con un hombre. Y lamentablemente en nuestro mundo europeo eso ha cambiado mucho. El día a día no incluye actividades donde las mujeres se reúnen.

Estoy de acuerdo en que la madre “da permiso” al hijo pequeño para que se acerque al padre, y es cierto, que antes los roles de mama y papa estaban mucho más definidos, mucho más “naturalmente” definidos, porque como bien dices los géneros, la orientación, la identidad no es hereditaria… está vivo y dinámico, y se necesitan de todas las partes.

Creo que, como en todo cambio, siempre hay un movimiento pendular, los extremos se viven para luego lograr un equilibrio y creo que con todo lo que escribes estamos en un extremo del péndulo, como también lo estábamos cuando se abusó de la mujer en el pasado. Con el actual movimiento pendular y un buen dialogo o debate de lo que está pasando y como entendernos mejor, el equilibrio llegará como el cambio verdaderamente necesario para la felicidad de todos, de hombre y mujeres.

Hablas también del problema de la naturaleza del hombre, pero ¿Crees qué hay un estudio de la naturaleza humana o del hombre? Con casi todo sobre lo que escribes el problema es de base, no hay un mapa, un atlas claro de la naturaleza humana, tenemos mapas del mundo exterior, una geografía clara, concreta y concisa del mundo, pero ¿Del mundo interior hay un atlas? Esa es la cuestión, por lo menos yo me encuentro muchas veces con la necesidad de un lenguaje común, un orden en los conceptos que nos ayude a ver que realmente no somos iguales, que en esa diferencia todos nos enriquecemos, pero hay que respetar la naturaleza de cada uno, la masculina porque ciertamente esa fuerza es necesaria y de la femenina porque esa sensibilidad es también muy necesaria.

Tengo un buen amigo que me dijo lo masculino y/o el padre es fuerza amor, lo femenino y/o la madre es amor fuerza, ese orden necesario en los atributos creo que es el mismo que en parte explicas en tu artículo.

Has hecho un análisis bastante atrevido y amplio de lo que está sucediendo y la importancia para las actuales generaciones, lamentablemente se pierde tiempo en temas mucho más superficiales y se pone energía en una felicidad efímera del tener y no del ser. Siempre se habla de una sociedad del bienestar y esa es la aspiración que prevalece en lugar de aspirar a una sociedad del bienser. Sigamos pues con el bienser hombre y el bienser mujer.

Un gran abrazo,

Emma

Seguimos en contacto, pls!

COMENTARIO SOBRE EL MACHO FEMENINO por Walter Trujillo Moreno, Berlin, 26 de Julio 2016.

Hola Emma,

tus comentarios son muy acertado, la emocionalidad es un principio vital en la relación entre los seres, la mujer es un ser de cambio, el rol de la mujer tiene revisarse y actualizarse, tenemos que crear un ser, más allá de la individual mujer o hombre o más allá de la idea hombre o mujer.

Sartre decía: “Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”

Los hombres y mujeres en está sociedad se mueven en base a modelos o esquemas heredados de generación en generación; se hereda el orden, la disciplina, la organización, las relaciones sociales, los vínculos carnales, las costumbres.

Sin en esos modelos somos indefensos y destructibles. El hombre esta perdiendo la capacidad de improvisar, adaptarse a nuevas situaciones, utilizar recursos y vivir la realidad externa afuera y no en la cabeza, al mismo tiempo confunde la realidad interna y la valora a partir de su zona de confort. Cada nueva situación, diferenciarla, aceptar los nuevos elementos, es una nueva posibilidad de aprender y crecer,

Es necesario percibir al hombre y mujer como seres, y no como entes aislados; permitir que la fuerza de nuestro espíritu, dirija y controle nuestras vidas, aprender a querer y amar en las mujeres o hombres a toda la humanidad. Buscar el amor y permitir que él ingrese en nosotros, nos trastorne, confunda y nos cree de nuevo.

Querer más de un ser y permitir que nuestra pareja desee más que un ser, sin reprochar, ni pedir explicaciones. El ser tiene que experimentar más, buscar nuevas formas de vivir, y no tener miedo de mostrar sus emociones o instintos. El sentido común es un factor importante en la relación humana.

La energía espiritual o natural hay que incluirla y recrearla en todo momento, la reflexión facilita el impulso de los potenciales y convierte esos potenciales en recursos, que facilitarán la obtención de objetivos, conquistar sin reflexionar, es como amar sin alma, ni espíritu, será una conquista llena de efectos colaterales. Tenemos que conciliar con nuestros seres queridos, de trabajo de nuestro medio circundante y nosotros mismos.

Tenemos que aprender a querernos y pensar bien sobre nosotros mismos….!

Comentario de Sabrina Mendoza, periodista ecuatoriana, residente en Alemania

Hola Walter,

acabe de leer su artículo de Enero titulado „el Macho femenino“, me pareció muy interesante y critico a la sociedad , sobre todo a la sociedad alemana, la verdad no conozco todavía muy a fondo dicha sociedad pero hasta el momento me he dado cuenta que es bastante frecuente encontrar tales hombres que tienen esposas, o novias pero dentro de esa confirmación de ser hombre y de disfrutar del sexo opuesto tienen muchos rasgos de femineidad donde a veces se confunden los roles en la pareja que conforman.

He visto de cerca como muchos hombres a veces tienen menos orientación de como reaccionar frente a los problemas y en donde la mujer decide por ellos, ya sea en busca de consejos de mama o de la misma pareja, es increíble como en esta sociedad las que llevan el eje de la situación es la mujer y no el hombre.

En lo personal no soy partidaria de que la mujer continúe viviendo como en el tiempo de las abuelas en donde no tenían derecho al voto, no podían estudiar ni ejercer algún trabajo o poder público , pero tampoco soy partidaria de que al hombre se le quite esa cabeza o eje familiar por que por ejemplo cuando se tiene una familia el hombre debería esa cabeza como ya lo mencioné y la mujer su apoyo, o sea que juntos se complementen para resolver las situaciones pero no por eso confundir los roles de hombre y mujer.

Felicidades por su artículo, me pareció muy bueno, interesante y reflexivo de lo que es y se ha convertido esta sociedad occidental.

Siga adelante con su estilo al escribir .

Saludos y hasta pronto Walter

Sabrina

ACLARACION NECESARIA SOBRE EL MACHO FEMENINO por Walter Trujillo, Berlin, Marzo 2008

Al parecer hay personas que no han entendido la dimensión de mi artículo, solo les quiero decir que este artículo rebasa al periodismo, es una meditación psicológica científica, basado en la realidad de las sociedades europeas

En mis artículos a ningún momento me refiero a ningún tipo de mujer latina, o pretendo denigrar o menospreciar a la mujer europea. Tampoco me quiero pintar como Machista, ni como defensor del machismo. A veces tenemos que atrevernos a decir las cosas, perdiendo ese complejo tercermundista, de siempre callar y aceptar bajando la cabeza.

Este artículo es una reflexión a lo evitable y lo posiblemente imitable.

Vivo en Alemania desde hace de casi 20 años y en Europa desde hace 26 años, como miembro activo de la sociedad alemana, por ende me interesa todo lo que pasa en esta sociedad.

Eso de MACHOFEMENINO es una parábola figurativa, una palabra nueva, tomada del Alemán moderno (feministhischer Macho), no tiene nada que ver ni con machismo ni feminismo, sino tiene que ver con la identificación sexual, con la ruptura generacional entre viejos y los jóvenes.

Este es un tema actual de discusión en Alemania a toda esfera y en todo ser independiente de su orientación sexual.

Me debo a la sociedad Alemana. Toda mi vida, tanto durante mis estudios en Ecuador, como durante mis estudios en otros países, me he dedicado a la defensa de los derechos humanos, he luchado por la igualdad de los sexo, no sólo el masculino y femenino, sino los grupos intersexuales (dos sexos), que también reclaman ser reconocidos, lucho por la defensa y reivindicación de los pueblos indígenas de nuestro continente.

Al hablar del Macho femenino, no me refiero o manifiesto, que al hombres tiene que crecerle tetas o a las mujeres un pene, NO!

Sino al hecho de que los roles del hombre masculino y la mujer femenina han sido tergiversados y hasta cierto punto eliminados. No me refiero a los roles que tuvieron los hombres o mujeres en sociedades victorianas o arcaicas, donde los sueños y pesadillas eran necesarios para vencer y conocer el miedo, donde el rol de los géneros estaba predefinido, con excepción de naciones indígenas del Norte de América que criaban a los niños o niñas sin definición de roles de género, sino los jóvenes podían definir o recrear su orientación sexual.

La sociedad actual debe aceptar las posibilidades de los géneros, sin que esto signifique perder la orientación sexual, sino todo lo contrario, en base al dialogo, la solidaridad, motivación y descubrimiento sexual mutuo, se garanticé los sexos y las futuros niños sobre este planeta.

Finalmente les aseguro que no pretendo menospreciar la capacidad y el valor de la mujer, sino simplemente llamar la atención a los géneros, para que empiecen a trabajar en estrategias y mejores formas de proyectarse, comportarse o ser en el mundo globalizado actual.

Querido Walter:

Tu artículo sobre el „Macho Femenino“ me gusto mucho. En el tocas varios aspectos muy importantes que estamos viviendo actualmente en Alemania y en otros países desarrollados.

Lo que personalmente más me ha tocado, es el hecho de que muchos jóvenes crecen sin un guía familiar. Es una realidad muy triste y peligrosa. Por que muchos jóvenes no llegan a construir esa fuerza de seguridad interior, que necesitan para afrontar conflictos grandes en la vida. La desintegración familiar es cada vez mayor, ya sea por cuestiones de estudios o de trabajo. La necesidad y las ambiciones llevan a las personas lejos de sus seres queridos.

Solos y olvidados quedan los abuelos, miembros familiares tan importantes para el crecimiento equilibrado de un niño. ¿Quiénes, si no son los abuelos, nos van a contar historias de fantasía para echarnos a volar y creer en nuestra fuerza interior? ¿Quiénes, si no son los abuelos, nos van a consentir en todo, enseñándonos el amor incondicional? ¿Quiénes, si no son los abuelos, nos van a contar historias pasadas y experiencias vividas, que nos enseñen el respeto hacía los demás y hacia la vida misma? ¿Quiénes, si no son los abuelos, nos van a fortalecer la auto confianza, con su apoyo incondicional en toda empresa?

Los padres tienen cada vez menos tiempo para sus hijos. El trabajo los tiene totalmente absorbidos. Es una falsa creencia pensar, que la escuela y la sociedad se van a encargar de la educación de los niños y jóvenes. La familia es el núcleo más pequeño de la sociedad, en el se construye la base de la sociedad. Yo considero importante, que las familias se conscienticen, reconozcan su rol y recuperen los valores perdidos.

Es importante que los hijos tengan la posibilidad de convivir con la madre y el padre, si es que ellos se separaron. Cómo tú lo dijiste Walter, una mamá puede educar a un hijo, pero no puede enseñarle a ser hombre, eso solamente lo puede hacer el padre. El rol de hombre y de mujer ha cambiado tanto, que en si, ambos ya no se necesitan y se encuentran en una lucha constante. Por eso las relaciones de pareja ya no son duraderas y tantos matrimonios fracasan.

Me parece bien que las mujeres sean independientes y autosuficientes. Lo que si veo y experimento en carne propia, es que eso nos ha complicado aún más la vida. Tenemos más libertad y posibilidades que antes, pero también muchas más responsabilidades que cargar solas. La mujer de hoy, no es solo mujer, si no tiene que demostrar que puede ser hombre también.

Los hombres han tratado de adaptarse a esta nueva situación. Pero no solamente ellos sufren las consecuencias del desarrollo de nuestra sociedad post -femenina .La mujer ha logrado imponerse: en los años 60 peleo por su sexualidad, en los 70 peleo por el derecho de aborto, en los 80 por su carrera profesional, en los 90 por el political correctness. Y llegó a los primeros años del siglo 21 para descubrir, que lo tiene todo, menos a un hombre a su lado.

En un libro muy interesante titulado: „Überlisten Sie Ihr Beuteschema: warum immer mehr Frauen keinen Partner finden und was Sie dagegen tun können“, escribe el psicólogo Dr. Stefan Woinoff, que la mayoría de las mujeres sigue usando el antiguo patrón de comportamiento en la búsqueda de su pareja: ella busca a un hombre superior, uno que la proteja y le de seguridad financiera. Por lo cual mientras más autosuficiente e independiente sea la mujer, menos hombres con estos rasgos tendrá al alcance para escoger.

Yo creo que nos encontramos en una nueva etapa de transición. El antiguo sistema patriarcal no va a regresar jamás y tampoco va a llegar a existir en el futuro un mundo dominado por el feminismo. Es el momento de regresar al paraíso, donde el hombre y la mujer eran iguales, antes de ser expulsados. Yo pienso que actualmente los hombres y las mujeres tienen las mejores condiciones para vivir relaciones plenamente armónicas. Ya que al ser totalmente independientes y autosuficientes, pueden estar juntos porque se complementan a nivel emocional, intelectual y espiritual, etc. Pero para que esto funcione, tiene que cambiar la sociedad y para que ella cambie, cada uno de nosotros tiene que sembrar primeramente un granito de arena.

Jacqueline Cossio

Abril, Berlín –Alemania

Comentario de Walter Trujillo Moreno .- La familia ha dejado de ser el núcleo de la sociedad o el portador de la felicidad, de cada dos parejas, las mujeres crían a los hijos solas. La familia con papá o sin mamá ha crecido, muchos padres no están capacidad de criar a sus hijos, el grado de odio, inconformidad, incertidumbre y desesperanza dentro de los miembros de la familia aumentado notablemente. Los valores y conocimientos sobre el tema vida, se los adquiere a través de la televisión y la Internet, y las redes sociales y no de los padres abuelos o demás familiares.

Los ejemplos actuales no responden a la realidad, sino son creaciones del Márquetin, la política, la religión y las ideologías.