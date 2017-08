LA CORRUPCION UN MAL O UNA BENDICION

La corrupción es sutil, burda, lacerante, ingenua;

en todos los casos, criminal

El corrupto piensa que es listo, audaz, inteligente,

astuto; lo que sí es, un Oportunista.

A quién se estafa: al niño, al minusválido, al pobre,

al honrado que vive de su sueldo.

Quién castiga al corrupto, Dios, la iglesia, las leyes,

su conciencia, el cielo y el universo.

Berlin, Julio 2017, Walter Trujillo Moreno.- Biografía de la corrupción. La palabra viene del latin corruptio o corrumpere se traduce acción y efecto de corromper. (Depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). La Real Academia Española (RAE), “corrupción se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. Se puede distinguir la importancia activa de la seducción y la corrupción del significado pasivo, como la decadencia moral, negligencia o corrupción”. La corrupción empieza con la misma creación de las sociedades y naciones; la corrupción se manifiesta, cuando los hombres empiezan escalar u obtener éxito, gracias a relaciones, amistades, parentesco. A veces la corrupción puede ser sinónimo de protección o autodefensa contra regímenes asesinos o inhumanos. Ejemplos de eso es Oskar Schindler quien durante la dictadura de Hitler, soborno a funcionarios nazis para salvar a sus trabajadores judíos, esta historia fue llevada al cine por el director norteamericano Steven Spielberg.

Muchos científicos han intentado explicar la corrupción desde el punto de vista anatómico y biológico, inclusive han encontrado un centro de la Corrupción en el cerebro, cerca de la amígdala, o en el cerebro pequeño, donde el hombre actúa netamente emocional y bloquea el cerebro grande, que le permitiría reflexionar o razonar debidamente. La corrupción está en proporción concatenada con el poder, la corrupción es lo contrario de las acciones colectivas, son conductas o comportamientos individualistas, que se aprenden de la familia, escuela, iglesia o medio circundante. Este tipo de conductas son asimilables en la medida que se repiten con mucha frecuencia. Es decir nadie nace con una tendencia o predisposición a la corrupción o las conexiones cerebrales o nerviosas para ser corrupto. La corrupción es un compartimento sociológico, biológico, cultural, psicológico, que interactúan entre sí, con un objetivo o fin concreto. La corrupción es multiforme, donde los implicados son pequeños funcionarios, grandes hombres de Estado, gobiernos, parlamentos, partidos políticos, sindicatos, ONGs, la iglesia, etc., pueden estar afectados o corrompidos.

La corrupción está en todas partes, no es exclusiva de la cultura grecorromana o judeocristiana de Oeste, sino también en China, a pesar de que en China existía leyes anticorrupción en conexión con las enseñanzas de Confucio, y el prestigio moral y ético de los gobernantes, según el politólogo Thomas Heberer „Los justos, los funcionarios incorruptibles en China fueron siempre parte de una imagen ideal“, los chinos tenían instrumentos de control, los Zensorrates, funcionarios encargados de la supervisión e investigación de las quejas y control de actividades de los empleados de estado.. El Zensorrat existió desde el siglo XI hasta el 256 a.c, bajo el régimen de la dinastía Zhou.

Durante el socialismo en la Unión Soviética y China, a la corrupción se la castigaba de forma draconiana. Según Lenin, el fundador del primer país socialista del mundo, cuando alguien malversa o roba el dinero del estado, no está robando a una persona concreta, sino está abusando de un bien que pertenece al pueblo, recurso que sería dedicado a la Educación. Salud, Deporte y Recreación, por esa razón se lo consideraba a la corrupción un crimen lesa humanidad y se lo castigaba con la pena de muerte.

La Corrupción Política

La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole.

Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima: la corrupción hasta finales del siglo XX siempre se la escondió o enmascaro; se la legislo o se la cubrió con estatutos o resoluciones; absolviendo o liberando a los comprometidos o afectados. Actualmente las primeras planas de periódicos del mundo y la internet están llenas de “Por ejemplo ex presidentes peruanos serás enjuiciados por corrupción en gastos y concesiones ilícitas”, los gobiernos prometen combatir la corrupción. Los políticos utilizan la trampa de la corrupción para desprestigiar o desgastar la imagen de sus opositores, caso Ecuador, el ex candidato a la presidencia de Ecuador GuillermoLasso, acusaba al ex vicepresidente del Ecuador, Ing. Jorge Glas, de haber recibido dinero de la empresa petrolera Odebrecht, sin prueba alguna, una campaña medial dudosa de desprestigio, confundiendo a la gente y manipulando sus decisiones.

En la actualidad, en el siglo XXI, las leyes siguen siendo controversiales, se castiga no en proporción de lo ejecutado, sino en relación a la influencia y prestigio de la persona, lo que significa, que políticos o personas con influencias o de estatus sociales muy altos, no son castigados, sino a penas amonestados o sancionados con multas de dinero; muy rara vez se os sancionan con Cárcel o Detención domiciliaria. Hace falta elaborar leyes objetivas y ejemplarizantes, que cumplan una función preventiva, una función reguladora y una función de exterminio de la corrupción precaria o histórica. Existen organizaciones, instituciones y organismos internacionales como Transparencia Internacional (TI) con sede en Berlín- Alemania, organización que cumplen una función de observadores o reguladores de la corrupción en el mundo, sin embargo la mayoría de organismos reguladores de la corrupción, tienen un rol selectivo, castigan, basándose en la ideología o simpatía de los países, por ejemplo los gobiernos de tendencia izquierdista, yo diría humanistas más que izquierdistas, son satanizados y acusados, a pesar de no contar con pruebas contundentes, las acusaciones están llenas de suposiciones, que no responden a la verdad, destructivas, inútiles y negativas; puras especulaciones.

Se necesita una organización que no sea una extensión de los gobiernos o ideologías convencionales, sino organismos neutrales, globalizados,.libres de prejuicios y compromisos preestablecidos.

Entre las formas de corrupción tenemos: El soborno de los electores, favoritismo , clientelismo, compra de votos y conciencias, financiamiento ilegal de campañas electorales, trueque, cambalache, cobro de desproporcionados montos, la extorsión, cohecho, fraude electoral, el tráfico de influencias, entrega ilícita de dinero, coimas, chantaje, entrega de comisiones o entrega de dinero por beneficiosos dolosos o favores, entrega de contratos o licitaciones a empresas amigas o partidarias, entrega de dinero a políticos o empleados públicos para sanciones , clausuras o cierres de negocios o exigir dinero para evitar clausuras, cierres o multas. María Merino dice: “Un policía resulta corrupto si recibe dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión policial. En este caso, se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo”.

Platón intento evitar la corrupción dentro de los filósofos, normalmente eran los filósofos idealistas puros, En la culturas grecorromana la corrupción estaba presente y latente, eso significó la decadencia de la ética y la moral del imperio. Para evitar la corrupción crearon oficinas, con empleados que fueron asignados al azar, para evitar el favoritismo: en el-estado greco, participaron ciudadanos totalmente independientes, con estabilidad financiera; no percibían sueldo y eran solamente recompensados por sus acciones administrativas.

El estado Romano se estableció el * AMBITUS, es decir la forma ilegal de conseguir votos, esta fue castigada con leyes duras, como las leyes del imperio Bizantino

“el grito salvaje de la ira“. Los sobornos electorales estaban presentes en Inglaterra del siglo XVII, EUU del siglo XVII y XIX, durante el Nacionalsocialismo. Durante los procesos electorales se compraban votos para asegurar el continuismo, el fortalecimiento del poder, el control de los organismos instituciones de control y garantizar larga vida a los privilegios capitalistas y neocapitalistas. Se pagaba al rey para asegurar las coronas o se pagan a los políticos para asegurar las ganancias de las empresas o garantizar el monopolio y dominio de los mercados. No podemos continuar legalizando o tolerando a los mercenarios comerciales, sus cómplices, sicarios y verdugos.

A la corrupción no se la debe concebir como un mal incurable, sino como un mecanismo de abuso y control del poder, que se lo puede combatir a través de la confianza y control mutuo; educando a las nuevas generaciones, bajo la bandera de la legalidad, honestidad y trasparencia. Porque la corrupción o los actos de corrupción, no solo dañan intereses locales, sino intereses globales y en definitiva afectan a toda la humanidad. Un especie de * “EFECTO MARIPOSA”.

FUENTES DE CONSULTA:

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2011. Actualizado: 2014.

Definición de corrupción (http://definicion.de/corrupcion/)

http://www.der-ueberblick.de, Ulrich von Alemann

Delitos electorales „Ambitus“, de Roma al derecho positivo mexicano, Sara Bialostosky

*AMBITUS literalmente significa el proceso para lograr algo; su connotación jurídica originalmente sólo comprendió la visita que hacía el candidatus [5] a los electores con el propósito de conseguir votos, este era por lo tanto un concepto genérico, lo que nosotros llamaríamos hoy día, campaña electoral; posteriormente dicho vocablo implicó las actividades injustas o ilegales para conseguir dichos votos, mismas que fueron prohibidas y penalizadas, constituyendo el delito de Ambitus.

* Efecto mariposa, guarda relación a la teoría del caos. Se busca explicar las diferentes y pequeñas variaciones que pueden afectar en cierta magnitud aquellos sistemas complejos y mayúsculos, un gran ejemplo de ellos reside en los patrones climáticos existentes o la corrupción local o global.

QUE DICEN LOS BLOGS DE LA INTERNET SOBRE ECUADOR

“Los PANAMA PAPERS son un arma multiusos para atacar a Putin y a Siria. […] Los PANAMA PAPERS son un excelente ejemplo de cómo nos engañan como niños y cómo los medios de comunicación oficiales […] usurera genocida pedófila satanista enemiga de la Humanidad”.

“Lasso mantuvo buenas relaciones con Mahuad hasta el inicio de la Crisis Económica de 1998, momento en que expresaba su desacuerdo con las medidas económicas que promulgaba el gobierno. La grave situación económica del país dio lugar a que, a finales de 1999, se inicie un éxodo que llevó a aproximadamente a 200.000 ecuatorianos -principalmente campesinos, artesanos y pequeños propietarios- a abandonar el país con destino a Europa”..

“El 9 de enero de 2000, Mahuad luego de 17 meses en el ejercicio del cargo y ante la devaluación acelerada del sucre, anunció dolarizar la economía. Meses antes había ordenado el famoso “feriado bancario”, congelando los depósitos de particulares, como resultado de la quiebra del 80% del sistema financiero nacional y en afán de salvaguardar a las instituciones bancarias. Los sucesos se precipitaron y el 21 de enero del mismo año, cuando, apoyados por indígenas que habían llegado a Quito para protestar contra el gobierno y en colaboración de oficiales del Ejército, Antonio Vargas Huatatoca”.

Artículo, Julio 2017, por Walter Trujillo Moreno