Escribir a martillazos

Los pensamientos son martillazos

las miradas son martillazos

las sombras son martillazos

las conductas son martillazos

tus ideas son martillazos

tu locura es un martillazo

tu amor es un martillazo

odiar a martillazos

querer a martillazos

defender a martillazos

La Naturaleza es un martillazo cuando se enoja…El sistema nos forma, nos obliga a pensar, consumir y vivir de la forma que no queremos, cuando te rebelas aceptar las formas y reglas te acusan de anarquista dueño de ti mismo, de tu egoísmo e ideas. Te tildan de rebelde y enemigo de establishment y la armonía absurda.

Vivir en un mundo donde la originalidad es una hamburguesa y un pedazo de ropa. Todo suena aburrido y tedioso. Vivir en una sociedad donde la mejor fruta es un aguacate exótico y la mejor bebida es una coca cola, es indigno y falta de imaginación.

La biografía de las personas se han vuelto un cuento, lleno de fantasía, vacíos y lagunas difíciles de entender e interpretar, no sabemos si lo que escribiste lo soñaste, hiciste copy-paste de Wikipedia o es la biografía de tu héroe preferido.Se están perdiendo los valores, las normas, las reglas, hasta la motricidad y el movimiento.

El mercado nos domina y crea necesidades artificiales, nos obligan a comprar y consumir. Juegan con nuestra capacidad de hacer cuentas, nuestros límites de tolerancia y entender, confunden nuestra lógica y especulan nuestra capacidad de interpretar.

Llenan el mercado de productos baratos, al mes siguiente los mismos productos, pero con precios elevados. Donde está el sentido del negocio: engañar, jugar y nuevamente engañar.

Los medios manipulan y mienten de manera descarada, la seriedad como presentan las noticias no está en proporción con la información ofrecida, justifican agresiones e invasiones enmascaran con actos racistas y xenofóbicos, inclusive presentan a las minorías como responsables de la crisis de la mayoría o simplemente siembran el miedo por actos individuales o casuales, estos no representan o responden a la forma de vida o comportamiento de los grupos afectados. Faceboojk, Instagram y Twiter se convertido en la meca de resentidos, racistas, frustrados y descarados. Entes físicos utilizan las redes sociales para descargar sus frustraciones y complejos, el problema es, que a pesar de las estupideces y lo absurdo de los mensajes, tienen mayor aceptación y resonancia que los escritos serios, con argumentos y bases. Alguien enseña las tetas, las piernas o una fotografía de espaldas, pone a bailar un perro en dos patas, o se rompe el esqueleto al intentar saltar, eso es recompensado con un millón de clicks, por otro lado si alguien escribe sobre el futuro de la humanidad, el consumo exagerado de carne, el próximo Blackaout, la producción excesiva de basura, la agresión y violencia innecesaria, desde su perspectiva, recibe 10 miserables clicks. Qué vergüenza el mundo ahora es de los inútiles y faltos de imaginación.Actualmente el imperialismo invade y bloquea países sin pedir permiso a nadie, a ninguna organización o grupos políticos; simplemente lo hacen, obligan a los gobiernos a tomar medidas, con hechos alternativos o pos fácticos. Se obliga a los países pobres y dependientes a practicar al exilio y éxodo masivo. Se bloquean cuentas, exportaciones e importaciones, no se permiten ni vender ni comprar, indirectamente se niegan el oxígeno y el agua. Se lleva a la gente a la pobreza extrema, mientras se desvían los productos que producen las industrias al extranjero o se distribuyen entre los ricos o privilegiados, estos a la vez siembran el malestar político y social interno y externo.

Crearan héroes de fantasía y obligaran a la clase media a emigrar y sembrar la zozobra con su comportamiento asocial y el odio en país vecinos, a cambio de ofrecimientos y promesas que todos saben que nunca se cumplirán. El éxodo masivo provoca malestar y el odio racista entre la gente de los países de los mal llamados primer mundo, los grupos de orientación neonazi, aprovechan la situación, para vender su nacionalismo, su individualismo, su racismo; al final los afectados no solo son los nuevos inmigrantes, sino la gente desclasada y de las clases sociales económicas, sociales y culturales inferiores. Un engaño y abuso que todos saben dónde van a terminar, sin embargo estos Nazis disfrazados de democracia reciben apoyo. Los capitalistas no se cansan de repetir los errores cometidos durante el III Reich y el Nacionalsocialismo. A los neofascistas se los festeja, imita y elogia.El imperialismo obliga a los políticos y justicia a juzgar líderes políticos y sociales, Encerrarlos en las cárceles por tiempos indefinidos, sin prueba alguna, solo a fuerza de indicios o supuestos. A las Mafias, paramilitares, extrema derecha o el fascismo social y cultural no se les combate más, sino se los estimula a cometer crímenes absurdos, inhumanos y salvajes a cambio de dejarles actuar y negociar en libertad.Vivimos en una época donde se asesina activistas sociales y políticos, por el único pecado de reclamar, protestar y luchar por la defensa de los derechos de la gente y los derechos humanos, Derechos de todos y cada uno, sin excepción.



Se invaden y destruye territorios sagrados para los indígenas, se roban los recursos de la Naturaleza, contaminan ríos, lagunas y mares, enferman a la gente con su contaminación, obligan a los indígenas a abandonar sus territorios ancestrales, se los desplaza, se les obligan a callar y aceptar, sino lo hacen, simplemente los desaparecen y asesinan. Al final de la catástrofes ecológicas causada por los consorcios, ninguna empresa, ningún consorcio, ningún gobierno asume responsabilidades o se siente responsable por lo causado, tampoco se sienten moralmente obligados a reparar los daños irreparables o solucionar los problemas causados, se niegan indemnizar a los afectados y perjudicados, peor pedir perdón o arrepentirse por lo causado. La mayoría de países mal llamados del tercer mundo explotan sus recursos a perdida, las ganancias son menores a los daños causados, inclusive los consorcios les obligan a indemnizarlos o a devolver los impuestos pagados, como el caso de Perú y Ecuador.

Los gobiernos del cono Sur son incapaces de revelarse o negarse a devolver las sumas pagadas, por miedo a la sanción y bloqueo de la economía o exportaciones.El mundo mira, escucha y siente los crímenes incensarios, las atrocidades causadas por los consorcios en contra de la Naturaleza y la Humanidad. Sin embargo nadie ni siquiera se toca el pecho, sino callan por miedo o quizá dicen, “no nos compete” o piensan que no saben realmente que hay detrás de todo eso, se dejan engañar, o piensan que habrá mejores días o el tiempo cura todas las heridas. Falso, mentira, las heridas y daños a la Naturaleza, a los humanos, comunidades o personas no se sanan fácilmente, no alcanza un millón de años para sanarlo.

La Doble Moral Victoriana, del siglo XVIII está de vuelta, la sexualidad se la castiga reprime o confunde, la pornografía es la nueva religión, se la venera a escondidas y se la consume día tras día. Se exige mejoras de la conducta de los demás, sin embargo personalmente no se hace nada para mejorar, el desarrollo mental se ha estancado, algunos lo confunden con las mejoras materiales o poder comer carne sin límites ni cargo de conciencia. El desarrollo humano se ha quedado en el pasado, en el siglo XX. Se condena la prostitución, el trabajo infantil, los abusos sexuales, la destrucción de la Naturaleza y el exterminio de los pueblos originarios, pero no se hace nada para evitarlo. El 70 % protesta frente a la televisión, en su comedor, en el bar. Pocos protestan en las calles, en el frio o el calor o arriesgando su vida o su salud. Hay demasiada cobardía y pereza para ser activos y dar la frente o la cara a los problemas.

Nos debemos al lugar donde estamos viviendo, es ahí donde trabajamos o descansos, donde nuestros hijos gozan de los privilegios de la sociedad y el sistema, donde se recrea nuestro presente y se planifica el Futuro. Algún día tenemos que ofrecer algo de vuelta, dar algo de vuelta, de lo que recibimos todo el tiempo, y no pensar que solo nos debemos a nosotros mismos y a nuestra gente. Alerta! somos parte de la sociedad, demostremos con nuestras acciones que el lugar que nos cobija lo tomamos en serio y estamos dispuestos asumir no solo la responsabilidad individual, de nuestra familia, de nuestro alrededor, de la sociedad, sino del mundo entero.

La amistad, el amor, la solidaridad han pasado a ser una molestia, innecesaria y vana. Se destruye al verdadero amigo, se cuestiona al confidente y se critica aquél que te saco de la oscuridad un día.

Escribir a martillazos es decir a martillazos lo que piensas,

es pensar a martillazos lo que sientes,

es girar dando martillazos por donde nos movemos,

ofreciendo martillazos de solidaridad y humanidad,

martillazos que no hieren o lastiman sino cambian

Finalmente continuamos dando martillazos de progreso,

felicidad, unidad y belleza.Yo soy un martillazo cuando me enojo….

Por Walter Trujillo Moreno, Berlín, Agosto 2019