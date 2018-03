Walter Trujillo Moreno

GLOBAL e.V Germany/Alemania

Reino Garcés, Pedro Arturo. América: Guitarra de otros verbos, Amerika: Gitarre anderer

Worte. (Ecuador – Studien und Editionen) (German and Spanish Edition). Peter Lang

Edition, 2013. Pp.434. ISBN-13: 978-3631640296, ISBN-10: 3631640293.

The book review “El poeta que canta, cuenta y reniega” publication in Confluencia Volume 32 Nº 1 (Fall 2016)

Leer poesía es navegar por un mundo

peligroso, personal, íntimo, es arriesgar a tener

que opinar, pensar por sí mismo o a cuestionar

el futuro, pasado e historias contadas. Leer

su poesía en castellano y alemán, es buscar la

armonía, la dinámica del poeta con dos armas

diferentes, la primera cerca de Jorge Enrique

Adoum y la otra cerca de Novalis.

El trabajo de Pedro Arturo Reino Garcés, que reseño, comienza con el prólogo y

agradecimiento de la traductora Erna Pfeiffer, necesario para entender el lazo de amistad

literaria entre el autor y la traductora. Un acercamiento de Germán Calvache Alarcón

al capítulo “Cenizologías y Rescoldos”, quien plantea que la poesía no es historia sino

“creación imaginaria”. Reino Garcés demuestra durante todo el libro que la poesía da fuerza

a la historia, es la otra perspectiva de contar y narrar hechos reales, la poesía es tan evidente

y palpable como la vida misma, y tiene un compromiso social y moral sobreentendidos.

El libro está lleno de versos al amor, la sangre, las montañas, la fuerza de la música y a los

instrumentos andinos.

El lenguaje utilizado en este poemario, en parte es tanto local, familiar como

refinado, estilizado, armónico y en la mayoría de los casos universal. Finalmente describe

poéticamente los héroes del Abya Yala, sus sinsabores, luchas y el efecto de la conquista

en sus culturas, filosofía y vida. Las ilustraciones del pintor ecuatoriano “Oswaldo Viteri”

le dan fluidez y perfección a los poemas de Reino Garcés. La entrevista final realza la

curiosidad, el mundo y los sueños del poeta.

El poeta percibe al mundo actual desde el pasado, desde el fondo de la tierra y la

posición de los héroes vencidos. El poeta invita al lector a no quedarse *incólume ante

el devastador pasado: pasado oculto, escondido, mal intencionado, mal pronunciado y

generador de una identidad falsa con creencias en dioses foráneos y crueles. Reino Garcés

VOLUME 32, NUMBER 1 221 emprende un viaje analítico a través de la historia oficial y ofrece un nuevo análisis

sobre el pasado, presente y futuro de los pueblos del continente; remarca repetidamente la

importancia de las lenguas incaicas, pre-incas y la proto-lengua. Pone además en duda los

bautizos de los volcanes, ríos y personajes. Pide reflexionar y exige reconsiderar los valores

autóctonos antes de la llegada de los conquistadores de lata y a caballo.

El trabajo del autor se puede dividir en cinco momentos poéticos, el primero, una

oda a la fuerza de los dioses naturales, sus recuerdos infantiles y su pedido final en caso

de muerte. El segundo momento poético, un canto a los ríos, la furia de los volcanes y

recuerdos de su terruño añorado. El tercer momento poético es su amor a la tierra, las

montañas, memoria ancestral y sueños musicales. El cuarto momento poético se refiere

al poblador autóctono, los dioses indefensos, la plegaria al poeta, la crítica indirecta al

gobernador y conformista, una plegaria al mañana y su nombre. El quinto momento

poético demanda el abuso, capricho, egoísmo, independencia, remembranzas y conquistas.

Un grito de protesta ante la falacia, felonía y abuso de los pequeños, sin nombre, sin Dios

y sin futuro.

Su poesía evidencia lo callado, los tabúes, lo ignorado, lo olvidado y lo nunca

aprendido. El mundo interior nunca contado y el mundo exterior nunca vivido. En este

sentido no es posible criticar, ni digno intentar corregir o dar explicaciones a lo escrito.

Al contrario se debe abrir el raciocinio con dignidad e intentar aprender y reflexionar

sobre lo escrito y ofrecido. El poeta crea y revive lo olvidado, recita a los no aclamados y

destruye a los falsos e indignos de dormir en los libros y las memorias eternas. El segmento

final nos permite comprender, que un momento histórico ha sido falsificado, ha sido mal

entendido, manipulado y endiosado. Los sitiadores de la conquista del mundo nuevo,

pintan a sus héroes, como súper hombres, llenos de virtudes, convierten a esos personajes

contradictorios, victimarios taciturnos en víctimas de los levantamientos y protestas

indígenas.

El último capítulo sería muy difícil entender para el lector lineal o conformista, que

consume y no aprende más allá de la lectura. Reino Garcés ofrece amplias notas, detalladas,

documentadas y con acceso a la información y ofrece la posibilidad de profundizar

y esclarecerse. Reino Garcés remarca sus dones de historiador, lingüista y estudioso

de la colonia y sus efectos pasados presentes y futuros. Nos demuestra que el tiempo

transcurrido, no es sinónimo de haber esclarecido todo, al contrario, nos ayuda a entender

el comportamiento, mentalidad e intenciones de los conquistadores y los conquistados

a la fuerza. Nos evidencia el poder desmedido de las armas e ignorancia, por un lado, la

lucha constante de los indígenas que nunca han aceptado ser elementos secundarios de

este continente nuevo, dispuestos a morir por una causa y derecho, dispuestos a resucitar si

es necesario seguir luchando. Y por el otro invita a los intelectuales y estudiosos a realizar

estudios del lenguaje antes de la colonia y el tiempo incásico, las lenguas, las lenguas

extintas de Ecuador.

Escribir en un tiempo que los poetas pasan desapercibidos, en un tiempo donde

la poesía ha dejado de ser la voz de profetas y lenguaje para comunicarse con Dios, es

exteriorizar la ira por lo injusto, renegarse ante el abuso y la acciones salvajes, y narrar con

fuerza lo ya sabido, lo ya contado, lo ya oído y mal entendido. La poesía de Reino Garcés

no sólo aporta con información fehaciente para la discusión de nuestra historia colonial,

sino que abre el telón a un abanico de posibilidades, interrogantes sobre lo escrito y dicho.

interrogantes sobre lo escrito y dicho.

Manifiesta, que no es tiempo de callar o permitir que nos manden acallar, aún más cuando

la historia no se ha saldado, los muertos siguen deambulando sin tumbas, despedazados y

mancillados, y los autores indirectos de ese genocidio todavía nos gobiernan o son dueños

de los territorios y recursos ancestrales.

*tierra en plena madurez o tierra de sangre vital.