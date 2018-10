El GOBIERNO DE ECUADOR DEBE DEJAR DE ABOGAR POR CHEVRON Y DEFENDER LOS DERECHOS NACIONALES

Al parecer el Gobierno de Ecuador y los enemigos del gobierno anterior de Rafael Correa, apoyan el arbitraje de la Haya a favor de la empresa contaminante Chevron y se declaran en contra de las 20 mil víctimas de la polución y a favor de la violación de los derechos de la Naturaleza y Humanidad en la región.

El tribunal de la Haya se declara a favor una petrolera contaminante, no se podía esperar otra cosa de un tribunal compuesto por jueces que han representado en un pasado cercano a las transaccionales y consorcios internacionales, alegando la ilegitimidad del Juicio y la resolución tomada a los tribunales de Ecuador, poniendo en duda el profesionalismo de los jueces, acusando a la justicia de corrupta y a las leyes ecuatorianas de parcializadas. A pesar de que se juicio fue transparente y se realizó bajo normas internacionales. Chevron se sobre valoró, confiando de sus super poderes y super abogados y su capacidad de comparar jueces, abogados y testigos. Es un hecho probado y reprobado que Texaco-Chevron, regó y derramo petróleo y desechos altamente contaminantes en la Amazonia de Ecuador, en especial en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sobre un área de 450 mil hectáreas. A pesar de la disponibilidad tecnológica que poseía Texaco, no la hizo uso, por abaratar costos, enterraron el petróleo en piscinas, las cuales con el tiempo se desbordaron y contaminaron, ríos, esteros, y contaminaron el territorio donde viven 20 mil indígenas y campesinos.

El 7 de septiembre de 2018, se dictó la sentencia en contra de los denunciantes, las 20 mil víctimas de la contaminación, el tribunal internacional de arbitraje administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya constituido bajo la tutela del Tratado de promoción y protección recíproca de inversiones, acordado en 1993 entre Estados Unidos y Ecuador, sirvió para proteger a las empresas y perjudicar a cualquier intento de reclamación o queja por contaminación, como en el de Texaco-Chevron, en el año 2017 fue denunciado por el Ecuador. La Comisión de la Haya niega más de 25 años de lucha en defensa de la vida, los derechos humanos y la Naturaleza y desconoce el triunfo Judicial del 14 de febrero del 201, donde se le condena a Texaco-Chevron al pago de 9,5 mil millones de dólares. .

El Tribunal de la Haya decidieron en contra de las víctimas y perjudicados, a favor de la destrucción de la Naturaleza y la violación de los DDHH por parte de la empresa contaminante Texaco – Chevron.

Por otro lado la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) reclama y exige al Gobierno de Ecuador dejar de pronunciarse a favor de la petrolera Chevron, empiece a ejercer su rol de defensor del territorio nacional y sus habitantes, para eso fueron elegidos y delegados.

Bajo la bandera de un discurso hipócrita y de doble sentido y con intereses creados, tanto como el gobierno de Ecuador que se aprovechado de los minerales y recursos naturales de la Amazonia ecuatoriana, ONGs, indigenistas que se han aprovechado de los recursos humanos e espirituales de la región, las industrias farmacológicos han robado los conocimientos, medicina y filosofía de vida de los pueblos ancestrales Ellos se acuerdan de los indígenas solo cuando les conviene.

Un ejemplo de abuso de los recursos humanos de los indígenas, es el chamanismo, lo están comercializando y lo han convertido en objeto de consumo.

Sin haber preguntado a los pueblos indígenas, Si están de acuerdo con el mal uso de sus prácticas milenarias o No. Se aprovechan con intereses de grupo y personal, a pesar de que esos conocimientos son universales, tienen un valor universal, el Chamanismo en el continente americano es la resistencia a no desaparecer o no morir de los pueblos ancestrales y una expresión alta de desarrollo espiritual y moral.

Tenemos que cuidar, respetar los valores de los indígenas.

Ahora es tiempo de reclamar a las empresas contaminantes, exigirlos a pagar e indemnizar a los afectados por sus malas prácticas, el mal uso de la Naturaleza, abuso de Poder y violación de los DDHH.

Es nuestra obligación moral e histórica apoyar a los pueblos milenarios,

los gobiernos del continente se niegan a reconocer sus derechos a la tierra y sus conocimientos,

Si no los apoyamos ahora, desaparecerán como paso con los pueblos indígenas de Canadá. EEUU y Australia…

Articulo por Walter Trujillo Moreno, Berlin-Ecuador

Comunicado:

Pablo Fajardo. Abogado de los afectados por la petrolera Chevron.

Estimados amigos y amigas éste es un día amargo para la Amazonía, para los pueblos Sioina, Siekopai, Kofanes, Shuar, Kichwas y colonos, todos agrupados en la UDAPT, que hemos luchado contra la petrolera Chevron por 25 años. Con altura, dedicación, amor por la vida, los pueblos de Orellana y Sucumbíos, hemos ganado el juicio a Chevron. Es una muestra de resistencia y capacidad. Sin embargo, el Estado ecuatoriano, fue incapaz de ganar un arbitraje internacional frente a la misma petrolera.

Como puede apreciar, son dos casos distintos. Uno es el caso que la UDAPT junto a los pueblos hemos llevado en estos 25 años contra Chevron y otro es el arbitraje de Chevron contra Ecuador. Sin embargo, el día de hoy el panel de arbitrajes publica un laudo arbitral contra el Estado Ecuatoriano, en el cual ordena al Estado ecuatoriano, que viole la Constitución del Ecuador y ordene a los jueces que no ejecuten la sentencia nuestra. Además, les ordena que tome las medidas necesarias para que impida que los afectados podamos hacer cumplir la sentencia fuera de Ecuador. Lo que dispone el panel de arbitraje es ilegal y atenta contra la seguridad jurídica de los afectados y del país.

Es más ese arbitraje se basa en un TBI, suscrito entre Ecuador y Estados Unidos en el año 1997, en éste caso aplicado de forma retroactiva. Cualquier persona razonable, podría pensar que el Estado se defendería y al menos protestaría por la ilegalidad del arbitraje. Pero eso no ocurre hoy. Hemos escuchado a un procurador y al Secretario Particular de la Presidencia, hacerle el juego a Chevron, abogar en favor de Chevron y tratar de buscar culpables casa adentro.

En otras palabras el estado pretende cumplir con un ilegitimo laudo arbitral y sacrificar los derechos de los pobladores de las Provincias de Orellana y Sucumbíos. Esto es inaceptable. Como UDAPT rechazamos el laudo arbitral y rechazamos la actitud y posición del Estado Ecuatoriano. Alerta compañeros, debemos actuar. No podemos permitir que nuestros derechos humanos sean negociados en acuerdos comerciales.

Atención mundo solidario la Naturaleza es asunto de todos, no duden en apoyar y ser solidarios