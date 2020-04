EL ESPEJISMO DE LA SOCIEDAD DE CLASES

El *Status quo sigue siendo el débil de la sociedad,

pensar que el color de la piel es importante,

el origen define quién eres,

la posición económica te da superioridad

es arcaico y fuera del *Zeitgeist

Dialogo entre la intolerancia y la desventaja

>La intolerancia piensa que nacieron bajo el brillo de una estrella fugaz,

con derecho a ser especiales,

creen que recibieron un gramo extra de la creación,

son una especia de titanes o semidioses,

cualquier tipo de color de sangre, menos indígena,

afirman que los resultados y las leyes justifican sus actuaciones,

y el resto están obligados a bajar la cabeza.

>La desventaja siente que nació para vivir en la sombra,

su quejas y lamentos no llegan al cielo,

dios les castigo por adelantado,

los dioses europeos no entienden sus idiomas,

nadie sabe por qué viven mal,

siente que fueron el rechazo de la creación.

>La intolerancia piensa, que su *voz es única, la usan perfectamente, fueron entrenados, suenan creíbles, competentes, habla a más de 90 decibeles, hacen pausas, saben respirar, son emocionales, su voz tiene intensidad, suenan enérgicos, su diafragma esta educado y seguros; con un tono grave, no son monótonos, son modulados, su timbre es alto, abren la boca como lobos, te devoran. Hablan muy rápido, apurados, se les percibe más inteligentes, sonríen irónicamente cuando hablan y si les da la gana te hablan en francés. Ella piensa que no necesita ni gestos ni mímicas, los han ido perdiendo con los siglos y las décadas, le basta con alzar la voz.

>La desventaja dice,el pobre habla bajo, no suena creíble, suena triste, no es enérgico, con poca intensidad, no sabe gritar, utiliza tonos graves, le enseñaron hacer monótono, hablar con la boca cerrada y hablar lentamente.

Mis antepasados eran telepáticos no necesitan hablar, son intuitivos no necesitan averiguar mucho, utilizan el corazón. La naturaleza necesita silencio y quietud.

La religión nos enseñó hablar pero no a utilizar la voz, nuestros idiomas son descriptivos, toda palabra tiene un origen y significado, su idioma foráneo no nos dice nada, y es muy extraño. Los gestos y mímica están en armonía con la voz, no han perdido la esencia de sus lenguas, pueden hablar sin voz.

La Naturaleza no necesita ni simpatía ni empatía.

>La intolerancia hoy ofendió a la desventaja,

dio señales de discriminación y agresividad,

la acuso a la desventaja de invadir su terreno y respirar su aire,

le gritó, no somos iguales. Tú eres una molestia,

aseguro que era una doña de nadie,

si no te son suficiente mis gritos,

te acusaré ante mi amiga la justicia.

> La desventaja intenta defender y salvar su imagen,

da señales de comprensión y benevolencia

no se atreve a gritar, sino baja la cabeza,

pide a su santo preferido que le de fuerzas,

sus pensamientos se enredan,

y exclame, no tengo argumentos, acepto que perdí.



> La intolerancia se sienta a la mesa con sus excesos,

se quejan de que la vecindad no es la misma de antes,

que ahora los nadie están invadiendo terreno sagrado,

que las hijas están haciendo amistad con los indeseables,

el padre grita, estamos perdiendo la exclusividad.

> La desventaja se sienta a la mesa con sus lamentaciones,

hoy no hay nada que comer,

igual tenemos que dar gracias a dios que estamos vivos,

vivimos tiempos difíciles,

antes la Intolerancia nos odiaba en secreto,

ahora nos escupen en la cara y hay gente que los aplauden,

sea perdido la condición humana.

> La intolerancia siempre ha tenido el derecho de aprovecharse,

explotar, denigrar, si es necesario violar, y negar la paternidad,

como un acto de demostración de fuerza y poder,

la justicia nunca existió a ese nivel,

ser rico es sinónimo de privilegio y supremacía.

No tienen miedo, ellos son el monopolio del miedo.

>La desventaja, exige a sus hijos obediencia y sumisión,

ellos nunca podrán alcanzar un grado alto de educación,

a pesar de los esfuerzos los resultados son deplorables,

sospecha que sus hijos están implicados en drogas y robos,

ella quiso escapar de esa profecía clasista.

Nadie está interesado que su familia progrese o cambie,

cualquier tipo de cambio siempre es reprimido con éxito,

al parecer la justicia, la felicidad no es un derecho de los pequeños.

El miedo los impusieron desde hace 5 siglos y los recuerdan día tras día,

al comienzo con la religión, las dictaduras, el poder excesivo,

hoy a través de los medios y las redes sociales.

> La intolerancia dice antes era mejor, nosotros éramos mejores,

los pequeños eran nuestros esclavos, parias y criados. Todos son torpes.

Ahora exigen derechos, justicia, comodidad. Una verdadera estupidez.

Ayer escuche decir a un desigual, que le gustaría ser presidente,

que hay que cambiar la sociedad, todos somos iguales,

todos somos humanos e inclusive aseguro que hay un solo planeta,

dijo ese planeta nos pertenece a todos nosotros. Absurdo e ilegal.

Si es necesario nos volvemos ambientalistas y salvamos el “planeta”.

Yo siempre dije, a esta gente hay que tratarlos con mano dura,

no hay que darles oportunidades, sino malinterpretan o quieren siempre más,

yo propongo que se les prohíba la internet, el acceso a los lugares públicos,

negarles la buena educación, dejarlos que mueran lentamente, matarles de hambre,

inyectarles un virus, quemar sus territorios, pisotear sus costumbres y creencias,

no permitir cambiar su forma de vida. *El fin justifica los medios.

> La desventaja dice hasta cuando tenemos que ser pobres,

miserables e inferiores, dejar que gente tóxica, acelerada y negativa, pretendan explicarnos cómo debemos vivir, hasta cuando tienen que gobernar y mancillarnos las personas que tienen el monopolio de la intolerancia, el racismo, el privilegio y la educación élite. Si fuesen Dioses no vivirían sobre la tierra, tampoco necesitarían sembrar el mundo de odio, rencor y división. Si fuesen superiores, no enviarían al pequeño a trabajar, ni tampoco les preocuparía el progreso de los olvidados.

Me atrevo a decir, nosotros somos una extensión y la conjugación de *Gea, la madre tierra de los primeros griegos, los hijos de la Pachamama de nuestro Abya Yala, hijas de la *magna mater y descendientes de *Cibeles la diosa de la fertilidad, hijas e hijos de las estrellas, pasajeros de la cruz del sur.

Nosotros, al igual que los dioses nos auto regulamos, somos descendientes de las culturas milenarias, somos la Naturaleza y su contenido final.

Tenemos todo el tiempo del mundo.

> La Razón, la Consciencia y la Humanidad al escuchar el dialogo agitado y desigual de la Intolerancia y Desventaja, deciden utilizar la balanza de la justicia, confirman que no hay razas, etnias o tribus, sino nacionalidades y humanos.

-La Intolerancia vive día tras día el “trauma del colono”, vinieron al continente en cero, con el tiempo lograron hacer fortunas incalculables, pero a que costo, temen perderla, no la quieren socializar, tampoco quieren compartir sus lujos ni bienestar con la Desventaja. Su trauma lo proyectan hacia la Desventaja, así tranquilizan y calman su espíritu. Se aprovechan de la religión y de su lado oscuro o inquisidor. Son la minoría y a veces se compartan como seres sin alma.

-La Desventaja y sus iguales, en muchos casos proyecta su ira y frustración a su propia gente, a veces con exceso y violencia, llegando a extremos inhumanos,

da la impresión que van como kamikazes por el mundo, no les importa la vida y piensan que no tienen nada que perder, son fáciles de ser manipulados y muchas veces se dejan comprar fácilmente. La mayoría son la desventaja, unos eligen la religión como salvación y otros la espiritualidad como alternativa de crecimiento.

-La violencia y la agresión desmedida no importa de qué lado venga, no se la puede aceptar, tolerar o justificar. Tampoco la podemos esquivar o ignorar.

-Los humanos genéticamente son idénticos, la diferencia está en las posibilidades y acceso a los derechos. Una persona en desventaja, bien alimentado, educado y con posibilidades, asciende y rota. Los intolerantes sin esclavos, sirvientes, mala alimentación; degenera y desciende.





-La Razón, la Consciencia y la Humanidad proponen: en primer lugar todos somos humanos, los que se creen superiores por procedencia, familia o riquezas, simplemente expulsarles mentalmente de la realidad conocida, desactivar el individualismo antes de crear relaciones sociales equitativas, la comunicación tiene que ser colectiva.

-Todos somos parte del árbol de la vida, debemos librar a los pueblos de la dictadura del mercado, abolir la tiranía de los monopolios, exterminar la necesidad de la distancia social, regular al uso indiscriminado de la tecnología digital, reeducar a las nuevas generaciones, tenemos que mezclar las generaciones, romper la cadena de la explotación, reactivar las bibliotecas humanas, antes los abuelos eran el Google de hoy.

-De una vez por todas nublar los cielos terrestres de los clanes existentes y de las castas dominantes.

-Finalmente debemos garantizar que los sociópatas no puedan ser gobernantes, evitar que los buenos políticos parte de los gobiernos patológicos, impedir que los incompetentes nunca más sean nuestros representantes eternos, no permitir la existencia de estados policiales o de control masivo.

Crear una nueva forma de vivir y pensar,

una sociedad que no solo pueda odiar

sino también amar

Cambiar la mentalidad de aquellos que se sienten dueños de los países.

El sistema socioeconómico-político tiene que cambiar, es una situación de vida y muerte.

Con la ira necesaria, la consciencia oportuna se puede crear algo nuevo,

una nueva sociedad y probar crear o reinventar una sociedad más allá de las sociedades existentes y conocidas.



Pensemos que solo hay un planeta que necesita respirar, recuperarse,

desarrollarse y démosle una oportunidad a la *Gran Madre de crear

una nueva humanidad.



By Walter Trujillo Moreno, Abril 2020



*El status quo.- se refiere el estado actual de una cosa, que suele ser problemática, donde las posibilidades conocidas también son problemáticas.

*Zeitgeist.- una expresión de la literatura alemán, significa „espíritu (Geist) tiempo (Zeit)“.

Se define así al clima intelectual y cultural de una era.

* La Voz.- duración, tono, intensidad y timbre

*Gea o Geia.- es la diosa primigenia que personifica la Tierra en la mitología griega. Es una deidad primordial y ctónica en el antiguo panteón griego, considerada la Tierra Madre, la diosa de la vida y la muerte generosa pero pavorosa

* Cibeles.- la diosa de la Madre Tierra, fue adorada en Anatolia desde el neolítico. Es la personificación de la fértil tierra, diosa de las cavernas y las montañas, murallas y fortalezas, de la Naturaleza y los animales, leones y abejas. Cura enfermedades y brinda protección a los pueblos durante la guerra.

*El fin justifica los medios.- supuestamente una frase de Nicolás Maquiavelo, en realidad la escribió Napoleón Bonaparte, un comentario en la última página de su ejemplar del libro „El Príncipe“ de Nicolás Maquiavelo.

*magna mater, la Gran Madre o Idæa mate

*trauma del colono.- trauma, del griego antiguo τραύμα ‚herida‘ o lesión se refiere al daño o la herida que se adquirido como resultado de la violencia externa o la vivencia de situaciones violentas o peligrosas.