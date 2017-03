EL ECUADOR NECESITA UN GOBIERNO QUE HABLE UN LENGUAJE QUE HAGA VIBRAR EL CORAZÓN Y NO UN GOBIERNOQUE UTILZE UN LENGUAJE QUE DESTILE ODIO, EGOISMO, DESIGUALDAD Y SUFRIMEINTO

Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos,

que son el alma y nervio de la raza. Sandino

El domingo 19 de febrero de 2017 se realizó Las Elecciones presidenciales de Ecuador, con cerca de 13 millones de votantes habilitados, el candidato del movimiento oficialista Alianza País (AP), Lenín Moreno obtiene el 39,35 % de los votos, mientras que el banquero derechista Guillermo Lasso, del Movimiento CREO, obtiene el 28,10%.

Moreno no alcanza el 40% de los votos, razón por la cual el Ecuador se prepara para la segunda vuelta electoral, que se realizaría el 2 de abril de 2017, y se decidirá el presidente que gobernará el país en los próximos 4 años. El binomio de derecha Lasso y Páez desconocieron la legalidad y seriedad de las elecciones, desconociendo la hegemonía de los candidatos de Alianza País, durante días en la capital ecuatoriana, junto con la clase media alta tradicional de quito, crearon desestabilización política e institucional, movilizaron sus fuerzas desestabilizadoras, sembraron la confusión en las redes sociales e internet, amenazaron con paralizar el país, con una “revolución de tinte derechista” sino ingresan a una segunda vuelta.

Al momento que supieron que Lasso estaba habilitado para una segunda vuelta, el CREO-SUMA empezaron a movilizar toda su artillería electoral pesada, contratando asesores nacionales e internacionales, para asegurar un posible triunfo, realizaron alianzas con la derecha conservadora del Ecuador; como el partido social cristiano y los partidos de tendencia nacionalista, que en la primera vuelta electoral demostraron no tener programas claros de gobierno, ni ideología definida.

Una suerte de semáforo derechista, una mezcla de derecha obsoleta, neo-liberalismo y nacionalismo anticuado.

Uno de los temas de la primera vuelta electoral, fue el Feriado Bancario en Ecuador de 1999, a esa acción se lo conoce también como el libertinaje bancario y financiero, el niño financiero. En esa época hubo suicidios masivos y pánico masivo; un millón de ecuatorianos abandonaron el país, protestas callejeras. En ese tiempo gobernaba Jamil Mahuad, un gobierno de banqueros, después de su ineptitud financiera, se declararon en insolvencia, colapso el sistema financiero, para mitigar la inflación, se devaluó la moneda nacional al máximo.

El 9 de enero del 2000 introdujeron la dolarización, beneficiaron a los sectores de influencia política y económica que sabían de la futura dolarización y se anticiparon a las medidas comprando dólares, mientras al resto de la población se los animó a confiar en la moneda nacional. La dolarización, es una pérdida de la soberanía monetaria, una medida pro neoliberal, recomendada por el FMI y el Banco Mundial, quienes aseguraron su influencia y control en América Latina. La dolarización, una medida fuera de la realidad del país, sin tomar en cuenta la imposibilidad de movilidad de capital y mano de obra del Ecuador y los ecuatorianos, después de ese caos político, desesperación de la gente y protestas populares en las calles. El 21 de Enero del 2000 los militares dieron un golpe de estado.

El 8 de Marzo de 1999 congelaron 5 mil millones de dólares a un cambio de 5000 sucres por dólar. Ecuador dolarizó con un tipo de cambio de 1 dólar: 25.000 sucres, una conversión cuestionada y fatal para pueblo. Durante el feriado bancario se perdieron 8.000 millones de dólares. A los acreedores con las cuentas congeladas, les daban los Certificados de depósitos re programados CDR.

Los Bancos, incluido el banco de Guayaquil, banco del actual candidato a presidente, Lasso, se aprovecharon de la situación, engañaron a la gente diciéndoles que el dinero los devolverían después de 5 años o más, les ofrecieron comprar los CDR al 30 y 40 % del costo total, luego a través de la Agencia de garantía de Depósitos, AGD, el Estado devolvía a los bancos el 100% del valor de los CDR.

El foco proselitista del Movimiento CREO y SUMA está concentrado en los empresarios, banqueros, la clase alta pro –norteamericana y anti- ALBA y anti-UNASUR, anti- Cuba, la clase media alta y la clase media reaccionaria. Los expertos en desarrollo humano y equidad y los analistas políticos, dicen que la clase financiera del país no constituye ser la mayoría. Según observadores y expertos políticos, la derecha no tienen posibilidades reales de llegar al poder en condiciones reales. El Ecuador es un país, donde menos de 30 familias son dueños del 80 % del país, de las mejores tierras, dueños de bosques, ríos y lagos, perciben el 70% de los ingresos a nivel nacional, mientras el 80% de la población vive apenas con un 20% de los ingresos. Son representantes de una clase política nepotista que se ha turnado y heredado el poder desde la Gran Colombia hasta hace 10 años, cuando perdieron su poder político, y el Partido Alianza País con el economista Rafael Correa, de Alianza País, un partido de tinte izquierdista y progresista toma el poder. La derecha es una minoría pero con un potencial manipulativo de chantaje muy alto y marcado.

En las redes sociales los expertos aseguran: “…El 95% de la Población Ecuatoriana saldría perjudicada, solamente el 5% de los más ricos serian beneficiados…. “-…..los Politiqueros Neoliberales JAMÁS trabajan para el pueblo. Ellos siempre se llenan sus bolsillo y los beneficios son para sus familias y gente…”, “….hermanos ecuatorianos con Lasso como presidente el Ecuador se llevará otra vez el lazo al cuello. Por favor ecuatorianos les pongo las manos, no cometan otra vez el terrible error de darle el voto a ese miserable……”

El Binomio Moreno y Glass, contaría con el apoyo de los partidos de izquierda, centro izquierda, las bases indígenas. Han puesto la esperanza en la conciencia de la gente de clase media progresista, clase media baja y clase baja progresista, donde se encuentran los desocupados, artesanos, indígenas afectados por las contaminaciones mineras y petroleras, ellos constituyen ser la mayoría, con ingresos muy bajos, olvidada y explotada tanto por el capital local como el imperialismo internacional; hasta hace 10 años invisibles o relegados. Además la gente que apoyara a Moreno, son aquellos que reconocen el trabajo de la revolución ciudadana o se han beneficiado directa o indirectamente con las obras realizadas, han mejorado su nivel académico y grado educacional, tienen acceso a la salud y al bono solidario, han mejorado sus ingresos, su capacidad de gastos y su poder adquisitivo. Sin embargo y a pesar de los progresos, la gente proveniente de la clase baja en Ecuador siguen siendo los relegados, con ingresos bajos, derechos básicos restringidos: con un acceso limitado a la educación, salud, recreación y trabajo.

LAS REDES COMENTAN: “ … Manabí se respeta mil veces Moreno presidente. Hasta la victoria siempre….”, “…hola Lenin, usted está con el pobre, con el olvidado, con los de la tragedia, por eso los ricos tienen miedo a pagar el impuesto, por ende mi esposo y yo vamos a votar por usted, lo queremos mucho, así seamos dominicano y colombiana ya tenemos la cedula y votaremos todo 35 …. “, “…Declaro de mi boca Ud. es el presidente de los Ecuatoriano un hombre íntegro y sensible al dolor del país, te queremos Lenin, yo veo a un hombre de gran corazón de padre que escucha a su país, “…”Adelante Lenin que Lasso no le llega a sus zapatos. Mi familia y yo votaremos mil veces por Ud….”.

Comentarios de las redes sociales. Lasso suena como Donal Trump, que dijo …sino gano las elecciones, simplemente no las reconozco, conteo nuevo o nuevas elecciones, hasta que gane…..La derecha no es alternativa para ningún país que quiera progresar, no importa que derecha…… solo piensan yo First, mi familia First y mis amigos First, después pausa, después ellos mismos, otra vez pausa, al final viene el pueblo, cuanto ya no hay nada que ofrecer, es decir lo aplazan para el próximo periodo presidencial… no nos engañemos, sólo miren lo que actualmente en EE.UU, Venezuela y Argentina, ahí está la respuesta, no tienen que sufrir o vivir en carne propia. Es suficiente, si lo evitan .,,,,,

Ah! los neo fascistas en Europa también ahora dicen Europa First… la pregunta es, cuándo nos toca a nosotros…… ser First…..?

COMENTARIOS: NO a los paraísos fiscales! EL “SI” GANA EN EL ECUADOR

– Sabes antes q nada no creo en A.P., pero .menos en este payaso banquero y entonces si me detengo a repensar bien!! Además q te recuerdo q si fuimos víctimas del feriado bancario además q perdimos la moneda nuestra gracias a su decisión. En fin Juan mi amistad sobre todo y mi agradecimiento pero no le apoyaré al chulquero sinvergüenza. Además la paranoia del Banquero y sus seguidores a q cada acto es un fraude.. Vamos al final analiza quienes están protestando y si son parte del pueblo, son de la clase media alta y quieren recuperar todo aquello q invirtieron.

– Eso es lo que le duele a la derecha, que se les acabará su paraíso terrenal, ahora a declarar impuestos e inscribir legalmente sus empresas.

Como pretenden crear trabajo, si todas empresas las tienen en el extranjero y su dinero guardado en los paraísos fiscales. Países europeos viven de los impuestos, el 60% del presupuesto nacional se lo financia con los impuestos, aquí se van presos por 1€ no declarado, aunque debemos destacar la audacia y atrevimiento de muchas empresas, ellas nunca pagan impuestos, no tienen dinero, es más ellos sacan provecho de los impuestos que paga la gente normal…. e inclusive descuentan de los impuestos, los sueldos exagerados que pagan a sus jefes y directores, sobre el millón de Euros anuales.

-Tienes razón, nosotros nos hemos beneficiado de este Gobierno, creo que por eso se puede reconocer, las remesas son el rublo más grande después del petróleo, no solo en todo el continente sino incluido México, si EEUU cobra los impuestos a los Bancos por las remesas, con ese dinero van a construir el muro de México. Como siempre los que se han beneficiado de las remesas son los Bancos e indudablemente los negocios. Pero el precio final, es, familias desintegradas, una generación consumista desmedida y descontrolada, hijos que no conocen el valor del dinero o del trabajo. Por encima de todo Correa es uno de los intelectuales más grandes del continente. Lasso es el hermano feo de Trump, Trump, agresivo y prepotente adinerado, que cree que todo se soluciona con dinero. Las sociedades sanas necesitan alma, sentimientos y humanidad. Jaime ya vio mi papá el Vídeo Saludos Armando

– Esto haría Lasso con Ecuador, lo que está pasando en Argentina después de un año del neo liberal Macri en Argentina, 300 mil desocupados, inflación en 42%, la pobreza aumento en 14 %. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en referencia al segundo semestre de 2016, señaló que el 32,2 por ciento de los argentinos (8,7 millones de personas) son pobres y el 6,3 por ciento (1,3 millones) vive incluso en la indigencia. De la que nos salvariamos..

No hagamos el juego a la derecha, ahí tienen a Trump derogando todos los decretos positivos de Obama, eso es la derecha cavernícola e inhumana. Expulsando migrantes en masa, acusándolos de criminales, no importa el país o nacionalidad. Cuidado con lo que difunden…..

No crean todo lo que leen en los medios.. Las elecciones de Ecuador estuvieron vigiladas por miembros de la ONU y OEA, y la Misión de la Unasur, 47 delegados, representantes de organismos electorales de 11 países del bloque regional, observaron los sufragios en 13 provincias (Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Tungurahua, Chimborazo, Loja, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura y Morona Santiago).

BIOGRAFIA DE LENIN MORENO Y GUILLERMO LASSO

– Lenin Voltaire Moreno Garcés nació en 1953 en la ciudad de nuevo fuerte, provincia de Orellana, administrador público egresado de la Universidad Central del Ecuador.

Propuesta presidencial: estimular la producción y generar empleo; el fortalecimiento de la educación superior técnica, la lucha contra la violencia y el narcotráfico; garantizar una vejez digna, apoyo al desarrollo y transformación del campo ecuatoriano y continuidad de la Revolución Ciudadana.

Fue profesor secundario, promotor del turismo, creador de la cámara de turismo,

En 2007 – 2013 fue vicepresidente junto a Rafael Correa. Tras un accidente, que le inmovilizó las dos piernas, se convirtió en motivador profesional y conferencista. Como vicepresidente fue Promotor de dos importantes programas para personas con discapacidad: la misión solidaria “Manuela Espejo” y el programa “Joaquín Gallegos Lara”.

Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), designó como su enviado especial por dos ocasiones sobre discapacidad y inclusión / accesibilidad, con sede en Ginebra (Suiza).

En 2012 fue propuesto por organizaciones sociales al Premio Nobel de la Paz.

– Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, nació en Guayaquil, 16 de noviembre de 1955, empresario, principalmente en el sector bancario, miembro del Opus Dei y político de profesión.

Propuesta presidencial: De tendencia derechista, defiende la economía de libre mercado, aumentar la participación del sector privado, inversiones extranjeros con ventajas y garantías

En 1993 realizó un programa en administración de empresas en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE). El 11 de octubre de 2011, la Universidad de las Américas le otorga el título de Doctorado Honoris Causa título que también lo obtiene el ex presidente de España, José María Aznar.

En el año 1984, fue nombrado Presidente ejecutivo de Finansur y Presidente Ejecutivo,

En 1994 fue presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, vocal en la Junta Monetaria en representación de los bancos privados nacionales, periodo marcado por una aguda crisis financiera.

Según medios de comunicación aportó 113 mil dólares a la campaña electoral del presidente Mayil Mahuad (1998-2000), luego se desempeñó como gobernador de la provincia de Guayas y ministro de economía durante esta gestión.

Fue asesor económico y embajador itinerante para el gobierno de Lucio Gutiérrez.

En 2012.presidió el directorio del terminal terrestre de Guayaquil durante su remodelación

Actualmente Superintendencia de Compañías demuestra con documentos que Lasso evade impuestos y posee empresas Offshore, empresas ocultas en paraísos Fiscales, aunque Lasso manifiesta que su patrimonio es „público y está en Ecuador“.

Lista de los personas más ricas del Ecuador

Álvaro Noboa (Bananera Noboa) Fidel Egas (Banco Pichincha) Familia Eljuri (Almacenes Juan Eljuri) Isabel Noboa (Consorcio Nobis) Andrew Wright (Corporación Favorita, Supermaxi) Johnny Czarninski Corporación El Rosado (Mi comisariato) Alfredo Peña (Graiman) Luis Bakker (Pronaca) Fernando Vázquez (Importadora Tomebamba) Juan Carlos Crespo (Corporación Azende) Roberto Maldonado (Colineal) Robert Watson (Yanbal) Rodrigo Paz (Produbanco)

Reflexiones:

Tenemos tanto miedo al cambio, que muchos nos aferramos a mecanismos de defensa como el autoengaño, la resignación, la arrogancia o la pereza para no cuestionar las creencias con las que hemos creado nuestra identidad….

Hay políticos que convencen al pueblo de que están enfermos o necesitan ayuda, para después venderles las medicinas mágicas a precios y costos muy altos….

Tenemos que aprender a valorar a la gente y su trabajo, cuando aprendamos eso seremos grandes y podremos construir un futuro digno individual y para los demás.

El secreto de la evolución es la solidaridad, trabajo mutuo y un lenguaje común, no la competencia desigual, sin garantías y de clase, como defiende el neodarwinismo..

Tenemos que pensar en una renta básica, los mismos derechos, mismos chances y oportunidades para todos, sin tráfico de influencias y sin privilegio de clase, familia, institución o ideología.

Los procesos revolucionarios, no se los puede detener, son como los sentimientos o la dinamita´, estallan y nadie lo puede evitar, ni la derecha, ni el neo liberalismo de los Chicago Boys, sistema probado y experimentado en Chile durante la dictadura Fascista de Pinochet. Nadie quiere regresar al pasado, normalmente el pasado y el futuro son días que no existen. Todo el mundo tiene derecho de vivir mejor y gozar sobre la tierra. En ningún lado está escrito que solo la derecha y su gente debe ser siempre feliz y gozar en vida…….

Recomendaciones:

Si Lenin Moreno gana la presidencia el próximo 2 de Abril, tiene mucho que hacer, para sacar adelante el país; mejorar la educación a nivel nacional y rural, una educación con identidad y respeto a la Naturaleza y Humana. Estimular la salud con tecnología de punta y capaz de generar prevención, información, para evitar enfermedades y costos innecesarios. Crear plazas de trabajo para jóvenes y viejos, que tienen ganas de producir o apoyar el desarrollo del país. Crear empresas competitivas, que generen productos finales y diversos, producir productos y mercancías con precios reales y accesibles. Generar tecnología independiente e investigación científica y social nacional, y en cooperación internacional o global.

El Ecuador tiene que financiar la investigación planificada, en temas de punta, autónoma y con fondos sostenidos, por ejemplo en biotecnología, energías alternativas, transgénicos, cooperaciones con universidades internacionales, sin sometimientos, con un trato al mismo nivel y altura.

Ecuador y América Latina tienen que revisas su Historia y procedencia, temas como buscando la verdad en la historia y estudios sobre medicina natural son prioritarios en países que piensan en futuros autónomos y realistas.

Artículo por Walter Trujillo Moreno, Marzo 2017