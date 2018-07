El caso Chevron: el precio del aceso a la justicia¡Alto a la impunidad de Chevron!

Las 30,000 víctimas del desastre petrolero intencionalmente causado por Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana ahora deben pagar CAD $ 350,000 en solo un mes para poder continuar su lucha por lograr la justicia.

Take action to stop impunity. Prevent our voices from being silenced. Stop the ecocide of Chevron.

Stand on their side to win this historical trial and donate to obtain access to justice.

Querido amigo,

Hoy necesitamos su ayuda para lograr justicia contra una de las compañías más ricas y poderosas del mundo. El Tribunal de Apelaciones de Ontario ha dictaminado que Chevron no tiene que pagar para limpiar la Amazonía ecuatoriana, mientras nosotros, las víctimas de su contaminación, seguimos enfermando y muriendo. Para poder presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Canadá, ahora estamos obligados a pagar CAD $ 350.000 para cubrir los gastos legales sufragados por la misma empresa que envenenó deliberadamente nuestras tierras.

Somos indígenas y campesinos ecuatorianos que vivimos en el área contaminada. Dependemos de nuestras tierras para cultivar nuestros alimentos y en los ríos y arroyos locales para bañarnos y pescar. Durante más de 50 años nos hemos visto afectados por la contaminación petrolera causada deliberadamente por Chevron-Texaco durante sus actividades de extracción en la selva amazónica ecuatoriana. En 1993 comenzamos una demanda histórica contra la compañía, en un intento de hacerla responsable del desastre ambiental y obligarla a limpiar las más de 480,000 hectáreas de área contaminada.

Después de una larga batalla legal, Chevron fue declarada culpable por tres tribunales ecuatorianos diferentes en 2011, 2012 y 2013, y condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, la compañía se ha negado a pagar argumentando que el proceso es un fraude, mientras que sus desechos tóxicos de petróleo continúan contaminando nuestras tierras y ríos y causan cáncer y otras enfermedades a las personas que vivimos en la zona.

Como la compañía había cesado todas sus operaciones en Ecuador, entablamos una demanda en Canadá para solicitar la confiscación de los activos de Chevron a fin de cobrar la compensación legítima necesaria para limpiar nuestros territorios. Han pasado 6 años desde que se inició el litigio, y justo el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Ontario rechazó la solicitud de Chevron de que los demandantes necesitaran asegurar casi CAD $ 1 millón para poder continuar con la demanda. Tal juicio representó una gran victoria y nos dio esperanza para el próximo paso.

Sin embargo, en la última audiencia celebrada el 23 de mayo, el mismo Tribunal falló a favor de que la compañía petrolera declarando que „Chevron Corp no tiene intereses exigibles en los activos o participación de Chevron Canada” , validando así el argumento de Chevron de que su subsidiaria directa, Chevron Canadá, es una entidad completamente separada. Además, el Tribunal nos condenó a pagar CAD $ 350,000 para poder presentar una apelación ante el Tribunal Supremo de Canadá.

Consideramos que el argumento de Chevron no tiene fundamentos y que es otro truco para eludir su responsabilidad, y estamos más comprometidos que nunca para continuar nuestra lucha por la justicia y para restaurar un bien común global: la Amazonía. Estamos seguros de que podemos ganar ante el Tribunal Supremo, ya que el veredicto del Tribunal de Ontario se basó en suposiciones erróneas.

No estamos pidiendo nada por nosotros mismos, ni buscando ganancias económicas personales como Chevron sigue afirmando: como lo expresan las sentencias ecuatorianas, el único propósito de la compensación de 9.500 millones es limpiar la gran área del Amazonía que contaminó Chevron.

A pesar de tener recursos muy limitados, durante 25 años hemos estado luchando contra una de las compañías más ricas y poderosas del mundo, y ya hemos ganado varias veces. Pero hoy necesitamos tu ayuda para continuar nuestra búsqueda de justicia.

Actúa para detener la impunidad. Impide que se silencie nuestra voz. Para el ecocidio de Chevron.

Apoya a los afectados para ganar este histórico juicio y dona para obtener acceso a la justicia.

