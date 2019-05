Día internacional Anti Chevron 2019

El 21 de Mayo 2019 en Berlin, puerta de Brandenburgo, 17-20 horas, Evento organizado por GlobalConnect-Berlin e.V.

y la red europa de la UDAPT, bajo la coordinación del activista social Walter Trujillo Moreno.

La Unión de los Afectado UDAPT por sexto año consecutivo, celebro el Día Global Antichevron. Desde hace más de 26 años, los afectados y afectadas, campesinos e indígenas, emprendieron una batalla jurídica, política, comunicacional, para exigir la reparación de la Amazonía ecuatoriana, ensuciada por la petrolera Texaco – hoy Chevron.

Como producto de esa batalla, en junio de 2018, la Corte Constitucional de Ecuador confirmó la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, apelada por Chevron, que condenó a la compañía petrolera estadounidense a pagar $9,5 mil millones para reparar a los daños ambientales, culturales y humanos que todavía afectan a más de 30,000 personas en un área de 480,000 hectáreas (aproximadamente 1,2 millones de acres).

En lugar de pagar por su crimen, la corporación multinacional se fué del país y estableció un arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano con el objetivo de invalidar la sentencia. En agosto 2018, bajo el sistema injusto de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS), un tribunal arbitral ordenó al gobierno de Ecuador de anular la sentencia ecuatoriana y le demandó una compensación multimillonaria hacia Chevron.

Es inaceptable que los intereses de las corporaciones multinacionales prevalezcan sobre el respeto de los Derechos Humanos. Por ello, en éste año, el 21 de mayo bajo el lema “¡Derechos para las personas, reglas para las empresas, STOP ISDS!”, cientos de afectados y afectadas de la selva amazónica del Ecuador y Colombia, marcharemos a pie y en bicicleta, para exigir respeto a nuestros derechos.

IMPACTOS RELACIONADOS A LAS OPERACIONES DE TEXACO:

64 mil millones de litros de aguas tóxicas

650.000 barriles de crudo

500.000 hectáreas de área contaminada

30.000 personas afectadas

Contaminación de petróleo durante más de 25 años

Contaminación sonora

Contaminación del aire, por los mecheros encendidos

contaminación del Agua

Fragmentación territorial

Presencia militar y policial en la zona,

Amenaza a dirigentes y activistas

Pérdida de cohesión comunitaria y territorios ancestrales

Desplazamientos

Abusos psicológicos y físicos a los miembros de la UDAPT

Pérdida de la cultura tradicional

Aumento de la pobreza debido a la pérdida de animales y daños en la agricultura

EXIGIMOS:

La Nulidad del laudo ilegal e inconstitucional, laudo arbitral emitido por el panel de Arbitraje privado de la Haya, en las Cortes Holandesas, el 30 de agosto del 2018.

Rechazamos de la negociación inconstitucional y unilateral entre el Estado y Texaco.-Chevron.

Protestamos por las intervenciones realizadas por empresas extranjeras y ecuatorianas, por ofrecer soluciones temporales y dañinas a la población y el medio ambiente. Reafirmamos la necesidad de que la reparación sea real, integral y respetuosa de las poblaciones indígenas y campesinas afectadas por la contaminación de crudo que durante más de 25 años sigue causando muerte y daños irreparables al medio ambiente.

Protestamos contra la supuesta planificación de reparación que el gobierno pretende efectuar, el Ministro de Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, no responde a los llamados de los Afectados. La UDAPT ha expresado su decepción al gobierno de Ecuador por ofrecer soluciones inadecuadas y unilaterales, sin consultar a los afectados, liberando a la empresa Texaco-Chevron de toda responsabilidad y pago. El gobierno de Ecuador no cuenta ni con la técnica, ni con la financiación suficiente para remediar la contaminación, ni siquiera ha podido apagar los mecheros que se encuentran encendidos desde hace más de 50 años que la UDAPT, como representante de las más de 30.000 afectados por Chevron-Texaco, exige ser parte de la planificación, de modo que puede monitorear el proceso de reparación, según lo establecido en la sentencia emitida por el Tribunal Nacional de Justicia y confirmada por el Tribunal Constitucional en junio de 2018. Exigimos al Gobierno que reconozca y aclare la total separación entre el caso Chevron y sus consecuencias y la reparación que pretende llevar a cabo.

UDAPT 21 MAY 2019

Die Union der Betroffenen von der Kontaminierung von Chevron, UDAPT zum. Mal in Folge organisiert am 21. Mai, der Global Antichevron Day. Für mehr als 26 Jahren führten die betroffenen Bauern und Indigenen einen Rechtsstreit gegen Texaco – Chevron und forderten die Reparationen des ecuadorianischen Amazonasgebietes

Das Resultat dieser Schlacht, welches im Juni 2018 vom Verfassungsgericht von Ecuador bestätigt wurde, war das Urteil des Nationalen Gerichtshofes. Es wurde eine Berufung eingelegt von Chevron, die US-Ölgesellschaft – wurde verurteilt Umweltschäden in Höhe von $ 9,5 Milliarden zu zahlen, diese zu reparieren und dessen Kulturellen und Menschlichen Zerstörungen, von denen immer noch mehr als 30.000 Menschen auf einer Fläche von 480.000 Hektar (ungefähr 1,2 Millionen Acres)- beeinträchtigt sind, zu wiederherstellen.

Anstatt für ihr Verbrechen zu bezahlen, verließ das multinationale Unternehmen das Land und richtete ein internationales Schiedsverfahren gegen den ecuadorianischen Staat ein, mit dem Ziel des Urteils für ungültig zu erklären. Im August 2018 unter dem Unrechtssystem der Streitschlichtung zwischen Investoren und Staaten (ISDS) ordnete ein Schiedsgericht an, dass die Regierung von Ecuador, die ecuadorianische Entscheidung zu annullieren und forderte ,die Multimillionen-Dollar Entschädigung an Chevron aufzuheben, an.

Es ist nicht hinnehmbar, dass die Interessen multinationaler Unternehmen Vorrang vor der Achtung der Menschenrechte haben. Daher, in diesem Jahr am 21. Mai unter dem Motto „Rechte für Menschen, Regeln für Unternehmen, STOPP ISDS!“, Hunderte von betroffenen Menschen aus dem Amazonas-Gebiet von Ecuador und Kolumbien, marschieren zu Fuß und mit dem Fahrrad, um die Achtung unserer Rechte einzufordern.

Auswirkungen im Zusammenhang mit den Operationen von Texaco

64 Milliarden Liter vergiftetes Wasser

64 Milliarden Liter vergiftetes Wasser 650 000 Barrel Rohöl

500 000 Hektar kontaminierte Fläche

30 000 betroffene Personen

Verschmutzung durch Erdöl seit mehr als 25 Jahren

Lärmbelästigung

Luftverschmutzung durch Ölbrand

Kontamination des Wassers

Territoriale Zersplitterung

Militär- und Polizeipräsenz in der Region

Bedrohung von Führungspersönlichkeiten und Aktivist*innen

Verlust des Zusammenhalts in der Gemeinschaft und traditioneller Lebensräume;

Vertreibungen

Psychischer und physischer Missbrauch von Mitgliedern der UDAPT

Verlust traditioneller Kulturen

Steigerung der Armut aufgrund von Tierverlusten und landwirtschaftlicher Schäden.

WIR FORDERN:

Die Nichtigkeit des illegalen und verfassungswidrigen Urteils, die Verhängung des Schiedsspruchs durch die private Schiedsinstanz von Den Haag in den niederländischen Gerichten vom 30.April 2018.

Wir lehnen die verfassungswidrigen und einseitigen Verhandlungen zwischen dem Staat und Texaco-Chevron ab.

Wir protestieren gegen die Interventionen ausländischer und ecuadorianischer Unternehmen, die der Bevölkerung und für die Umwelt temporäre und schädliche Lösungen anbieten. Wir bekräftigen die Notwendigkeit einer echten, umfassenden und respektvollen Wiedergutmachung für die indigene Bevölkerung und die Bauern, die von der Kontamination des Rohöls betroffen sind, die seit über 25 Jahren zum Tod und zu irreparablen Umweltschäden führt.

Wir protestieren gegen die angebliche Planung zur Reparation, welche die Regierung vorgibt durchzuführen. Der Minister für nicht erneuerbare Naturressourcen, Carlos Pérez, reagiert nicht auf die Forderungen der Betroffenen. Die UDAPT hat der ecuadorianischen Regierung ihre Enttäuschung über das Angebot unangemessener und einseitiger Lösungen zum Ausdruck gebracht, ohne die Betroffenen zu konsultieren, die Texaco-Chevron Company dabei von jeglicher Verantwortung und Zahlung zu befreien. Die Regierung von Ecuador verfügt weder über die Technik, noch über eine ausreichende Finanzierung, um die Kontaminierung zu beseitigen, noch hat sie die seit mehr als 50 Jahren brennenden Ölquellen löschen können. Die UDAPT als Vertreterin der mehr als

30 000 von Chevron-Texaco Betroffenen fordert, ebenfalls Teil der Planung zu werden, damit sie den Reparatur-Prozess überwachen kann, wie ein Urteil des Nationalen Gerichtshofes festlegt und vom Verfassungsgericht im Juni 2018 bestätigt.

Wir fordern von der Regierung die Anerkennung und Klärung der vollständigen Trennung zwischen dem Fall Chevron und seinen Folgen und der Reparation, die sie vorgibt, zu realisieren.



Fotos: Wilson Ramirez & Walter Trujillio Moreno

Video: Walter Trujillio Moreno

Artículo: UDAPT