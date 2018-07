CORTE CONSTITUCIONAL NEGÓ LA ACCIÓN EXTRAORIDNARIA DE PROTECCIÓN PEDIDA POR CHEVRON CORP.

La Corte Constitucional de Ecuador notificó a las partes la resolución en la que niega

la acción de protección solicitada por Chevron. Esta acción tenía por objetivo evitar el

pago de la sentencia que le impusieron las Cortes de Justicia de Ecuador, y así evadir

su responsabilidad legal por la reparación de las zonas contaminadas.

La tarde de ayer, mediante notificación enviada a los abogados de las partes, la Corte

Constitucional dio a conocer oficialmente la resolución del pleno llevado a cabo el día

miércoles 27 de junio del año en curso y que niega la acción extraordinaria de

protección. Con esta resolución culminan todos los recursos disponibles en Ecuador

dentro de este proceso judicial.

En un extenso documento de 151 páginas la Corte Constitucional detalla toda la

argumentación que le lleva a “Declarar que no existe vulneración de derechos

constitucionales”; y, “Negar la acción extraordinaria de protección planteada” por

Chevron Corp., en la que aduce que se le violaron sus derechos constitucionales.

Este fallo es un gran paso para acceder a la justicia, dijo Willian Lucitante, Coordinador

Ejecutivo de la Unión de Afectados/as por Texaco (UDAPT), organización en la que se

amparan más de 30 mil afectados y que ha llevado este caso frente a todas las cortes

posibles. “Luego de 25 años de lucha, finalmente podemos cerrar este capítulo. Estamos

dando pasos firmes para que se nos haga justicia”, dijo el dirigente de la UDAPT.

Según Lucitante, ahora Chevron no puede seguir engañando en otras jurisdicciones, en

las que sostiene que la sentencia no es ejecutable porque el juicio no ha terminado en

Ecuador, lo que le sirve para solicitar que los procesos de homologación y ejecución de

la sentencia se detengan y no se pueda hacer efectiva la obligación judicial, cobrar la

deuda y proceder a la reparación de más de 480 mil hectáreas de selva que hasta ahora

albergan cientos de tóxicos regados por la petrolera.

Donald Moncayo, subcoordinador de la UDAPT y representante de las comunidades de

colonos afectadas por la contaminación, recalcó que no es un triunfo solamente de la

organización, sino de cientos de organizaciones y millones de ciudadanos del mundo,

que luchan por defender la vida y acceder a la justicia. Recalcó que estos 25 años han

sido de aprendizaje, tanto para los afectados como para miles de luchas sociales, que

han tomado este caso como un ejemplo para desentrañar las estructuras de impunidad

que cobijan a las empresas transnacionales y les permiten violar los derechos humanos

de las comunidades donde operan.

Este caso no afecta solamente a Chevron, dijo Moncayo, sino que sienta un precedente

para juzgar a las corporaciones, que generalmente con la complicidad de los Estados,

cometen crímenes ambientales y contra los seres humanos. Es una victoria contra el

sistema de injusticia e impunidad corporativa que opera en todo el planeta, sostuvo.

Pablo Fajardo, Procurador Común de los afectados recalcó que en el Ecuador, los jueces

de las tres instancias judiciales y los magistrados de la Corte Constitucional, cumplieron

con su deber, a pesar de las inmensas presiones que vivieron. Fajardo agradeció a

nombre del país a esos jueces que no sucumbieron ante los chantajes e intentos de

soborno, que es una práctica común de las Transnacionales, como se ha evidenciado en

múltiples casos que fueron denunciados oportunamente, en el transcurso de más de

dos décadas de este juicio.

Fajardo reconoció que éste no es solo un triunfo de la UDAPT o los afectados, es un

triunfo de todos los pueblos del mundo que luchamos por el acceso a la justicia, por una

vida digna y por el respeto nuestros derechos ante los crímenes corporativos. No hemos

vencido solo a Chevron, hemos vencido al sistema de impunidad Corporativa en el

Ecuador.

Recalcó que el sistema judicial ecuatoriano, ha sido el único en el mundo que ha

conocido y tratado a profundidad el Caso Chevron. Sobre la base de pruebas y

argumentos legales suficientes ha dado la razón a los afectados en las dos instancias

judiciales, en la Corte Nacional de Justicia y ahora en la Corte Constitucional. Con ello,

sostiene, el “crimen cometido por la petrolera” es evidente y está comprobado, por lo

que no se puede seguir hablando de un supuesto daño ni mucho menos que es un

fraude.

Finalmente los afectados se mostraron satisfechos tanto por el fallo, como por el

precedente global que han logrado sentar. Era impensable dijo el Coordinador de la

UDAPT, que un grupo de 30 mil indígenas y campesinos pobres le hicieran frente a una

de las corporaciones más poderosas del mundo, “ahora hemos demostrado que es

posible”, que el poder del dinero tiene límites cuando se enfrenta con la dignidad de los

pueblos. Afirmó que la lucha no ha concluido y que seguirán litigando en cortes

extranjeras, como la de Canadá, para validar la sentencia.