BOLIVIA MODERNIZA PASAPORTES PARA INGRESAR SIN VISA A EUROPA

Madrid, Edwin Pérez Uberhuaga (AL).- Bolivia està en proceso de modernizar sus pasaportes, con los cuales los bolivianos podrán ingresar sin visado a la Unión Europea, como lo hacen ahora los peruanos y colombianos, según María del Carmen Almendras, Viceministra de Gestión Consular de Bolivia.

En un diálogo con los bolivianos el domingo pasado, dijo que tanto Bolivia como Ecuador han planteado a la UE que sus ciudadanos puedan visitar Europa por 90 días, sin tener que hacer los trámites de visado. Uno de los requisitos de la UE es que cuenten con el pasaporte biométrico. Si bien casi todos bolivianos en España ya tienen documentos y pueden viajar a Bolivia, hay otros que residen en otros países, como Suiza, que hace varios años no pueden ver a sus seres queridos

SIN MUROS

En su exposición, la Dra. Almendras explicó las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos ‚Por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal‘ en Tiquipaya, con la participación de 4.000 personas de 43 países de cuatro continentes, que centró sus debates en identificar las causas de la crisis generalizada, que ocasiona el desplazamiento y la migración forzada de millones de personas.

La Viceministra hizo notar que en las conclusiones se recogieron las demandas de la delegación boliviana para el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde son llevados los indocumentados como si fueran delincuentes, cuando en realidad están cometiendo una falta administrativa.

Ante preguntas de los asistentes, Almendras dijo que se trata de reducir las tarifas consulares para diversos documentos y que se trabajará los sábados para atender las necesidades de los compatriotas.

Admitió que dentro de Bolivia aun hay „muros“ que impiden que los migrantes retornen al país para quedarse, por las dificultades para encontrar empleo, lo que les obliga a irse a otros países sudamericanos o europeos para enviar remesas, fuente muy importante de ingresos para el Estado. „El gobierno hace todos los esfuerzos para tener un retorno digno y una valoración justa por los esfuerzos de los migrantes“, dijo.

Expresó su confianza en que las conclusiones de la Conferencia sean incorporadas en documentos internacionales, como ha pasado con las dos reuniones sobre el Cambio Climático realizadas en Tiquipaya, que fueron consideradas en la Cumbre de París, por la presencia de altos representantes de la ONU y el gobierno francés. En este foro también participaron los ex mandatarios de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Colombia, Ernesto Samper; y de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, El papa Francisco, en pasados días, pidió, a través de una carta, allanar los mecanismos para la creación de una cultura del encuentro, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. AQUI LATINOS estuvo presente.

EL DECÁLOGO DE PROPUESTAS:

Superar la perspectiva hegemónica de política migratoria que plantea una gestión de las migraciones de manera “regular, ordenada y segura”, por una visión humanista que permita “acoger, proteger, promover e integrar” a las personas migrantes.

Rechazar la criminalización de la migración que encubre falsos enfoques de seguridad y control. De manera particular exigimos la eliminación de los “centros de detención de migrantes”.

Exigir la destrucción de muros físicos que separan a los pueblos; muros invisibles legales que persiguen y criminalizan; muros mentales que utilizan el miedo, la discriminación y la xenofobia para separarnos entre hermanos. De igual manera, denunciamos los muros mediáticos que descalifican o estigmatizan a los migrantes, y apostamos por promover la creación de medios alternativos de comunicación.

Crear una Defensoría Mundial de los Pueblos por los Derechos de las personas migrantes, refugiados, asilados, apátridas, víctimas de trata y tráfico, que promueva la libre movilidad y los derechos humanos.

Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia, gestionar la creación de una secretaria de coordinación para efectivizar el cumplimiento de las resoluciones de esta declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.

Exigir a los gobiernos la creación y/o fortalecimiento de Ciudadanías Regionales que permitan la movilidad intrarregional y el pleno ejercicio de sus derechos, como puente hacia una ciudadanía universal.

Demandar que los gastos públicos destinados a la guerra y la criminalización de los migrantes, sean utilizados para la creación de programas de integración, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias.

Impulsar políticas locales que permitan ciudades y sociedades integradoras, donde se hagan efectivos en la vida cotidiana de los migrantes los derechos a vivienda, salud, educación, seguridad social, bajo los principios de complementariedad, solidaridad, hermandad y diversidad.

Convocar a todos los gobiernos del mundo a luchar de manera conjunta contra las redes criminales que trafican con seres humanos, y declarar la trata y el tráfico de personas como delito lesa humanidad.

Actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema multilateral y sus instrumentos internacionales referidos a migrantes, refugiados y sus familias, en especial: a) la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares”, ya que ésta no ha sido ratificada por ningún país del norte receptor de migrantes;

b) la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de ACNUR e incorporar nuevas concepciones referentes a desplazados y refugiados climáticos.

c) Participar activamente en la negociación del Pacto Mundial que se celebrará el 2018 en Naciones Unidas;

d) Proclamar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Decenio Internacional para un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.

Superar el enfoque de “fronteras rígidas” por una visión que las entienda como puentes de integración para la unidad entre los pueblos y la acogida de los migrantes, donde la lucha contra el crimen transnacional organizado se encare en un marco de cooperación entre los Estados.

Impulsar el vivir bien en los lugares de origen de las personas migrantes, para que la movilidad sea siempre voluntaria y no forzosa como efecto de la pobreza, la violencia y el cambio climático, denunciando el impacto del accionar irresponsable de las empresas transnacionales, y aplicando sanciones a aquellas que atenten contra la permanencia de las familias en su lugar de origen.

Promover la movilización popular a escala mundial, para que se reconozca en las instancias intra e internacionales el carácter inalienable de los derechos de las personas en movilidad para derribar los bloqueos, intervenciones y muros, que unilateralmente levantan los poderosos para perpetuar la desigualdad y la injusticia social en el mundo.

(mas infos proxima edición Revista Aqui Latinos – 693767275)