VULCANUS DIGITAL

Sehr geehrte Damen und Herren,



Herzliche Einladung zum Ende des Jahres 2017 und zum Internationalen Tag der Migrant_innen:

zum Musikalischen Dialog zwischen den vielen und tollen Diaspora, die in Berlin leben.

am Samstag den 16. Dezember 2016, von 16:00 – 24:00 Uhr.

mit einem hochkarätigen Kulturprogramm von Vertreter_innen aus mehr als Ländern!

Und mit einem Worldcafé zum Dialog und Kennenlernen mit ebenso prominenten und engagierten

Aktivistinnen der Diaspora aus drei Kontinenten.

im FMP1- Franz Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

(Nähe Ostbahnhof) Münzenbergsaal, 1. Etage



Wir wollen die Freude darüber teilen, dass die Solidarität und die Freundschaft unter uns gesiegt haben – in diesem und in anderen Jahren.

Wir wollen uns freuen über alles was uns gelingt und was wir erreicht haben, trotz der vielen Steine auf dem Weg



Organisiert von LunaSol Galerie., Cultrun e.V. MAIDAR e.V., MEPA.e.V., GlobalConnect-Berlin e.V.

Ansprechpartner: Walter Trujillo Moreno. Alimaa Amgalan und Vicky Prieto

info@vulcanusweb.de

Solibeitrag



PROGRAMM:

16:00 – 18:00 Uhr

Kinderprogramm – Malen , Zeichnen, Basteln und Spielen

Kulinarische Reise – Essen und Getränke aus der Mongolei und Lateinamerika

20:00 – 24:00 Uhr

-Musikalische Überraschung, Raminta Kurklietyte, Litauen

-Podiumsdiskussion : „Die Situation der Migranten aus der Mongolei und Lateinamerika in Deutschland“

Teil – Film über die Mongolei

– Mongolische Frauen „Chor“– Gedicht aus der Mongolei

– mongolischer traditioneller Musikinstrument „Pferdekopfgeige“

– mongolischer traditioneller Tanz

– mongolische Klassiker „mongolische Königin“

-John Mai, Deutschland

Teil – Film über Bolivien

– Duo „Rahza“, Peru

-Walter Trujillo Moreno – Poesie, Ecuador

-Musikgruppe „Tinkunaku“, Lateinamerika

-Tanzgruppe Ayahuma, Ecuador

-Emma Garcés, Mexico -Tanzgruppe „Pasión chilena en Berlin“, Chile

– Gruppe „Los Tormentosos“, Chile-Tanzgruppe, Bolivien

– Duo Adrian Alarcón & Elias Olivera, Bolivien

– Musikband „Fulani“ – Afrikanische & Karibische Musik –

-Dj Mikei, Bolivien

Podiumsdiskussion

Diana Chico Alvarez, Ecuador

Khischigdulam Krause, Mongolei

Aissatou Diallo, Guinea

Lucía Muriel, Moderation, Ecuador

Ausstellungen von Fotos und Bilder

-Luis Uribe, Mexico

-Vicky Prieto, Venezuela

-Walter Trujillo Moreno, Ecuador

-Janes Guardia Olivera, Bolivien

