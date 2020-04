14 días de aislamiento involuntario

14 días de improvisación

14 días de desesperación

14 días de esperanza

14 días para repensar la vida

14 días de *cuarentena

14 días de miedo

14 días de introversión

14 días sin sexo alguno

14 días solitario

14 días viviendo en una burbuja

14 días de anestesia mental

14 días de vacaciones forzosas

14 días de *catarsis y *disección psíquica

14 días de represión psíquica

14 días de infierno

14 días para odiarme a mí mismo y a la humanidad

14 días de fantasmas y dioses

14 días de soledad

14 días de existencia

14 para decidir cuando morir



>Hoy salí caminar por la plaza de San Marcos, en Venecia, sin pensar en nada, sorprendido por la arquitectura y dedicación de sus arquitectos y artistas, en el fondo sonaba una banda entonando *”volare”, gaviotas revoloteando por el cielo y gente como ríos recorriendo por toda la plaza en dirección al Vaporetto y al mar.

>A esa ciudad la conocía en sueños, ahora está frente a mí, frente a mis ojos curiosos, frente a mi fantasía y pasado, ahora es solo mía y no la quiero dejar escapar, un reencuentro con la inspiración, una especie de recuentro con la novela del escritor alemán Thomas Mann de 1912, “La muerte en Venecia”.

>Los laberintos y los callejones de Venecia me encierran hasta el punto que pierdo el sentido de orientación, en la noche me encuentro perdido entre sus pasadizos oscuros y laberintos llenos de sombras, encerrado entre los fantasmas que hay en mi cabeza y los fantasmas de los libros leídos.

>El miedo se apodera de mí, recuerdo los años del cólera o la peste, donde todos salían y escapaban a la muerte segura.

> En mi estancia corta conocí un par de secretos de la ciudad, personajes necesarios, hasta sentí que podría vivir dentro de ese misterio y sueño real.

>Me dolió abandonar Venecia, una parte de mí, se quedó en sus muros, en la laguna, en sus innumerables puentes, en sus iglesias de piedra y sus góndolas negras, doradas y ágiles.

>Al mirar las fotos de Venecia, revivir recuerdos, sortear pensamientos y hacer planes de visitas futuras, me duele la garganta, ardo, me duele las piernas, brazos, espalda, mis manos tiemblan y tengo una tos reseca, voy abrir la ventana, siento que me estoy asfixiando y hasta me falta el aire.

>Algo me dice que algo no anda bien conmigo, me siento raro, una gripe muy rara, nunca me había sentido tanta fatiga, confundido y mareado.

>Mentalmente sigo, y me retumba en mi cabeza una canción de Charles Aznavour, “Venecia sin ti”, “que profunda emoción, recordar el ayer, cuando toda Venecia,

me hablaba de amor”, ahora me cuesta saber si fue verdad que estaba en Venecia o soñé que estaba en Venecia.

>Hace más de un año que decide no escuchar más noticias en la televisión o leer periódicos manipulativos

>Me duele todo, pero no acostumbro a tomar tabletas ni medicinas convencionales, intentaré aceptar el dolor y obligarlo a desaparecer.

>Hoy escuche que hay un Virus muy peligroso, supuestamente empezó en China, pero ahora se ha extendido por Europa y por todo el mundo, al parecer Italia es uno de los focos de infección.

>Creo que me he contagiado, es inevitable, estoy contagiado, ahora tengo pensar que hacer, revisando la internet y escuchando noticias, me quedado más confundido que antes, nadie sabe nada, pero todo el mundo tiene la verdad, se especula, se lucubra, hasta algunos te quieren salvar por dinero y a punto rezos y oraciones.

> La OMS recomienda no ponerse una mascarilla, y si no siente síntomas graves, puede continuar trabajando. Sé que en China, en Wuhan se cerró la Ciudad, y todo el mundo está en cuarentena, así han logrado evitar el contagio masivo y retener en parte las muertes, en Italia está muriendo la gente anciana, la gente que construyo Venecia, construyó Italia y Europa.

>Los ancianos se mueren en sus casas, a solas, solitarios, en la sala fría de un hospital o abandonados en un rincón del Asilo.

>Hoy enfrentamos una enfermedad más fuerte que la voluntad, los deseos y sueños personales.

>Después de pensar mil veces he decido hacer una Cuarentena de 14 días, 14 días de dejar ver el sol, mi casa no tiene balcón, 14 días para pensar en lo bueno, malo, en lo cierto, en lo imposible, en la vida, en la muerte, en la resurrección, en el pasado, el futuro libre de enfermedades y contagios.

>Desde que llegue a Berlín, no he salido de la casa, no sé nada del mundo externo, solo se que la gente han vaciado los supermercados, han comprado todo el papel higiénico, las pastas, conservas, pizzas, el arroz, antes el arroz siempre estaba ahí, lo único que cambiaban era los precios, el arroz está regulado por la Bolsa de valores de New York, al parecer el miedo a la muerte es más fuerte que la razón, la lógica humana, la necesidad personal y colectiva.

> Igual si estas contagiado del Virus, no tienes hambre, sed, ni ganas de ponerte bello, usar cremas o perfumes, cambiarte de ropa, darte un baño,

Ahora el baño es la habitación más visitada, igual no necesitas una montaña de papel, solo es agua, solamente agua de colores.

>Voy corriendo a la cocina, a ver que me queda ara comer, tampoco tengo ganas de cocinar, me queda un poco de arroz, un poco de espagueti, una lata de atún, un par de paquetes de quinua-

>Un día me cogió la locura de probar todos los tipos de quinua que existen en los supermercados, las mezclaba hasta que me pasó las ganas de comer más, la quinua fue una suerte de medicina, un tónico extra para la salud eterna.



> Igual tenía ganas de hacer una dieta, al menos una dieta de un par de horas al día, una dieta, que se llama intermitente, que importa ahora una dieta.

>Hoy empieza mi cuarentena, hace tanto frío afuera, que pienso que es una buena oportunidad para quedarse en casa y rencontrarme con mis muebles, adornos, plantas y conmigo mismo.

>No sé por dónde empezar, no tengo planes, ni idea que hacer en 14 días encerrado, sin contacto alguno, sin paseos, sin tomar fotos, no conocer a nadie de manera espontánea y sin compromiso.

>Me gusta charlar con la gente que no conozco, saber algo de su vida, tristezas, deseos, darles consejos y recomendaciones, no sé si lo ponen en práctica, en fin conmigo, esos consejos siempre han funcionado, no me puedo quejar.

>Me atrevería decir que nadie puede vivir solo o solitario, inclusive los Dioses crearon otros Dioses, para no estar solos o aburridos, al final de tanta creación se llegó procrear millones de seres que ahora pueblan la tierra.

>No sé si sentir miedo, desesperarme, salir corriendo, por a la calle, visitar amigos, irme de compras o simplemente tranquilizarme para que los días se pasen más rápidos.

>Opto por la segunda opción, tranquilizarme, aceptar que estoy enfermo, aceptar que estoy en cuarentena, aceptar que hoy me toco a mí sufrir, aceptar que tengo fiebre y aceptar que me falta la respiración, por ahí dicen que para combatir el Virus hay que inhalar la manteca del ajo, lo más profundo posible, reacciona y bloque a la encima *proteasa que permite que se replique el virus que están en los pulmones y bronquios.

>El Virus del Corona, no es como el Virus HIV que se interna en la célula, sino este se pega a la célula, muchos científicos aseguran que los virus han jugado un papel importante en la evolución de las especies, obligado a las células a desdoblarse y mutar.

>Que paradójico, pero estoy contagiado de un Virus que se llama Corona, como la *corana española, *la corona inglesa, con los buenos recuerdos que me trae la corona, en especial si la relaciono con mi continente, con el pasado que le toco vivir a mi gente, la tragedia que carga hasta el día de hoy.

> Los sufrimientos no se dieron en el cierro como los que tengo ahora, sino afuera, al aire libre, en las minas, las haciendas, en los caminos, en las montañas, en el frio, en los obrajes, construyendo iglesias y palacios.

>Trágico muy trágico.

>14 días son pocos días, cuando se trata de vacaciones, de trabajo, de dieta, de estar enamorado, de cumplir años, de estar enfermo de gripe, de estar en un sanatorio, de un curso de idiomas o de una depresión leve.

>Se pasa en un instante, en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos.

>Me gusta escribir y trabajar las fotos de las vacaciones, cuando tomo fotos me siento como un Faisán de 100 ojos, esta ave la creó Zeus, para rendir homenaje a Argos, Argos era muy curioso y sus ojos estaban en todo lado, cuidaba de la princesa Yoo, Yoo es una doncella de Argos, sacerdotisa de la diosa Hera.

>Tenía la forma de una vaca hermosa, era una de las novias de Zeus, la convirtió en Vaca para protegerla de la ira y celos de Hera. Hera ordeno a Ergos que la cuidase ida y noche a Yoo, nadie se podía acercar, tampoco los Dioses.

>Zeus se cansó de esperar, deseaba a la princesa, Argos fue asesinado por Hermes, obedeciendo las órdenes de su padre Zeus.

>Con la malestar y la fiebre que me llevo en encima, no me brota una sola idea, me siento vacío, estoy en cero, ni siquiera el lapicero lo puedo fijar, leer no puedo, se me cruzan las letras y no tengo nada de concentración, tampoco tengo ganas de ver a nadie, ni que me vea nadie, tampoco quiero hablar, me pesa la lengua y no sabría qué decir.

> Facebook está lleno de profetas de las curaciones, profetas del juicio final, engañados por los medios y postean los fake pos fácticos, como si fueran bendiciones o recetas de pan divino o *ambrosia de los dioses del Olimpo, mejor intentaré dormir, me prepararé una sopa ligera, después seguiré durmiendo, quizá cuando despierte haya pasado todo.

>Me desperté asustado, siento que he dormido semanas, miró la hora, apenas he dormido 2 horas, quedan 22 horas para que termine el día, y 13 días para que termine la cuarentena.

>14 días no es una eternidad, no es tampoco el fin del mundo, pero si puede ser el fin de la vida.



> Cuándo adoleces de insuficiencia respiratoria, un médico ruso, dice, hay que ponerse boca abajo, así los pulmones se relajan y se puede respirar mejor, si me empeoro me voy, no sé si estoy listo para irme, o debo luchar hasta el final para quedar con vida.

>Buddha diría, por encima de todo, la vida es bella, estamos rodeado de cosas bellas, esa bellezas nos pertenece a todos, por esa razón deberíamos estar agradecidos de espíritu y alma, agradecidos que tenemos salud, sino tenemos salud, estar agradecidos de estar vivos.

>Me siento mejor, no sé si es sugestivo, hay gente que me quiere visitar, después del escalofrió, los vómitos y la tos imparable, han pasado 5 días

>Supuestamente una fiebre de 39 grados, podría acabar con el coronavirus y su malicia,

> Al parecer el coronavirus es un virus inteligente, me recuerda a los virus del ordenador, bien programado, inteligente, resistente, robusto y capaz de causar la muerte a los débiles, ancianos y enfermos crónicos, me atrevería a decir que lo crearon artificialmente o escapo de algún laboratorio.

>Los ancianos, según el neoliberalismo, nos son productivos, ni rentables, una carga para la economía de libre mercado, igual los han estado matando lentamente, largas esperas, asistencia médica precaria, hospitales mal abastecidos, medicina curativa y no preventiva, seguros médicos privados, prepuestos bajos a la salud, malas condiciones de vida y pocas garantías de recuperación o regeneración.

>Se combate al paciente y no la enfermedad, hoy han declarado la guerra a través de un Virus.

>Se deja morir a la gente

> Igual de paradójico, en un sistema individualista y egoísta, donde prima la ley del más fuerte, se salva a los bancos, con acciones colectivas y con el dinero de los contribuyentes, una especie de Darwinismo al revés, donde los fuertes son los débiles y los débiles salvan a los fuertes.

>El día 10 , nada nuevo bajo el cielo blanco de mí cuarto, nada nuevo entre mis cuatro paredes, mi cuerpo está débil, me duele todo, arde mi frente, me siento débil, no tengo fuerzas ni deseos de hacer nada, las esperanzas, las fuerzas me han abandonado, hasta los milagros me han abandonado.

>Me da ganas de crear fantasmas, uno en cada cuarto, tengo pocos cuartos, pero serían una especie Alexa que me contestaría a todas mis interrogantes, dudas y pedidos,

>Pienso en alta voz, si me curo del coronavirus, que pasará con los fantasmas que ahora viven en mi casa, me será difícil liberarme de ellos, entonces lo dejamos para otra ocasión.

>Tampoco quiero empezar a buscar la solución al problema, cuando aún no sé cómo se llama mi problema.

> En la escuela clásica te enseñan, te dan respuestas a posibles problemas, en vez de analizar los problemas y buscar respuestas.

>Hoy la luna es gigante, brilla como un sol, al fin un espectáculo estelar.

>Preguntan, quién creo el Universo, lo creo dios, dios es el universo, vivimos dentro del universo, somos una parte de Dios y Dios es una parte de nosotros, quizá eso me consuela un poco, saber que soy el reflejo de Dios, si muero regreso al universo, en forma de estrella, lucero o planeta.

>La muerte esta merodeando mí casa, dialoga conmigo, vestida de negro, con un traje largo, con mascarilla, una guadaña de titanio, indestructible y eterna, en su mano derecha el símbolo de igual celestial, la muerte es un Dios y sostiene al mundo sobre la palma de la mano izquierda.

>Esta noche tengo un encuentro abierto con la muerte

>Todas las noches y cuando es necesario, pienso en la mujer, en mi mujer, en la idea de mujer, en la mujer imposible, en la mujer que nunca existió, en la mujer universal.

> Los humanos ocultan sus intenciones o se alarman ante los demás cuando alguien piensa o actúa con ideas o acciones eróticas.



>La mujer, que es la mujer, que ha sido la mujer para mí.

>La mujer fue el origen del mundo, fueron las primeras diosas, el espejo de la Naturaleza, las primeras Chamanes, las consejeras de hombre y la sociedad, la madre de los hijos, la hermana, la reina y muchas veces una Diosa.

>Muchas veces se ha visto a la mujer, como la vio Thomas Mann, en “la montaña mágica”. ¡Oh, encantadora belleza orgánica, que no se compone de pintura ni de piedra, sino de materia viva y corruptible! Mira los hombros, y las caderas, y los senos floridos a ambos lados del pecho, y las costillas alineadas por parejas, y el ombligo en la blandura del vientre, y el sexo oscuro entre los muslos. Y déjame sentir la exhalación de tus poros, y palpar tu vello. Imagen humana de agua y albúmina, destinada a la anatomía de la tumba. Y déjame morir con mis labios pegados a los tuyos…..!

>Me da ganas de salir corriendo y esconderme en algún bosque o montaña

>Cierro los ojos, me agarro la cabeza y digo en alta voz, un infectado con corona,

en un grupo activo, puede contagiar hasta 400 personas, no quiero morir con mala consciencia, ni llevarme vidas inocentes conmigo, mejor me quedo en la casa.

>Abro la ventana de mi alcoba y sigo contemplando la luna, me sale lágrimas, al pensar en la parábola de Buddha, en una de sus predigas, se queda en silencio, sostiene una la flor de loto y la presenta a sus discípulos, la contemplación sin palabras, la luna tiene su mensaje, puede hablar por sí sola, es una parte del Universo, es una de las caras de Dios, es bella, es mi luna.

>Mi complejo de padre está saliendo a brote, tú no eres mi padre resuena en mi cabeza, soy tu padre, soy tu hermano, soy tu hijo, soy tu compañero, soy tu vecino, somos una parte del Universo, somos hijos de Dios.

> miro cruzar una rata la calle, muy tranquila, ni siquiera se molesta en mirar a su alrededor, es tan poderosa como Dios, si quiere te contagia de un virus llamada *Hantavirus, más poderoso y más peligroso que los coronavirus, solo tiene que decidir morderte u orinar o defecar sobre tus productos.

>El hombre siempre piensa que es la cúspide de la creación, ahora no pienso así, el poder del hombre es una apariencia, una ilusión, una fantasía, somos indefensos y susceptibles de desaparecer, la rata sobrevivirá a la mayoría de catástrofes naturales, serán los últimos seres en desaparecer, quizá fueron los segundos seres de la creación.

> Algunos dirán que le pasa este señor, no me pasa nada, simplemente tengo tiempo para pensar en altavoz, a nadie molesto, tengo la autorización de estar encerrado, que importa cuando me acuesta a dormir, cuantas horas duerma, o si tengo que comer o beber, no importa nada.

>No tengo que observar reglas o hacer un plan de 24 horas, si salgo vivo de esta, algo en mí se está muriendo, nunca más volveré a ser el mismo, se los puedo dar por escrito y firmarlo si es necesario.

>Hoy me desperté después de sueño raro, gente que busca y lucha por la felicidad, siempre quise saber que era la felicidad, nunca supe si había que comparar, rentar, obtener, heredar o había que ganarse o simplemente cerrar los ojos y sentirse feliz, el tiempo necesario, un minutó, una hora, un día, una semana, una año un siglo.

>Ahora que a la felicidad se le confunde con la alegría o la satisfacción

>La felicidad existe cuando hemos vencido y aceptado el dolor, cuando hemos dejado de lado la desesperación y el sufrimiento por ser felices.

>La felicidad no es individual, es de dos, de tres, de un grupo de todos. Nacimos para vivir la vida, aprender, conocer, experimentar, probar, equivocarnos y de vez en cuando sentirnos felices.

>Al escuchar a políticos que justifican la muerte de los ancianos y enfermos, como algo necesario, un sacrificio en bien de la sociedad, yo diría el sacrificio a nombre de las finanzas, del mercado libre, de garantizar y asegurar la riqueza y el bienestar de un par de privilegiados elitistas, que se creen los dueños, del mundo, del placer, el abuso, el consumo y la buena vida.

> necesitamos nuevos políticos, nuevos dirigentes, nuevos maestros, nuevos músicos, otra generación de artistas, nueva gente en el poder.

>Una crisis es una oportunidad para cambiar renovar, probar algo nuevo o atrevernos a equivocarnos.

>No quiero morir para que un par de acomplejados o aprovechadores vivan mejor, si muero, que sea pensando que algún día todos los humanos tendrán una oportunidad, podrán ser personas de valor, ser lo más humano y valiosos.

> Al final vivimos en un mundo moderno, en una nueva era, en el siglo XXI

>Hoy me dormí después de 13 días de romperme la cabeza, de tanto pensar como que hay que hacer para cambiar el mundo y si mi presencia en esta tierra está justificada y real.

>Siento que el universo me está llamando

>Se me hace difícil respirar, abro la ventana y sigo sin poder respirar, nunca quise llegar al Nirvana, o desintegrar mi ego o yo, solo quería ser útil y contribuir con mis palabras y acciones.

>Mis palabras que siempre me acompañaron, vivieron conmigo, a veces fueron un estorbo, causaron dolor, envidia y finalmente fueron causa de mi crecimiento personal y a veces colectivo.

>Siempre quise ser lo que pensaba y vivía, un reflejo de la práctica de una forma de vida. Buddha decía la vida tenemos que afinarla como se afina un instrumento musical, si lo conseguís afinar tendrás una vida plena y sin dolor

.

>No sé cómo terminaré, mejor me despido de mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis enemigos, de los que me escucharon, de los que se beneficiaron de mí,

de los que nunca les importo mis pensamientos, de la sociedad consumista, del mundo moderno, del hombre limitado, de la Naturaleza hermosa, del bello mar y de los Dioses, espíritus y ángeles que me rodearon, decoraron mi vida y le dieron sentido a mi existir a mi creencia y mi necesidad de siempre estar creando.

>Tenemos que actuar en bloque, en colectivo y con consciencia humana, a pesar de que mi vida fue individual, solitaria, solo mía y llena de anarquismo, fuera de toda regla y límite establecido y creado.

*volare.- Volare oh, oh, Cantare oh, oh, oh, Nel blu dipinto di blu, Felice di stare lassù

Volando oh, oh, Canta oh oh, En el azul de tus ojos azules, Feliz de estar aquí abajo

* Ambrosía. En la antigua mitología griega, la ambrosía es a veces la comida o la bebida de los dioses griegos, a menudo descrito como el otorgamiento de la inmortalidad eterna a quien lo consume.

*cuarentena, aislamiento que se impone a una persona, cuarenta años, 40 unidades, observación, un rumor, etc.

*disección psíquica.- EI principiante en psicoanálisis les responderá en seguida: Es la resistencia misma de lo inconsciente. Pero esta solución es errónea. La resistencia no puede ser más que una manifestación del yo, el cual llevó a cabo en su día la represión y quiere ahora mantenerla. Podemos decir que la represión es obra de este super-yo, el cual la lleva a cabo por sí mismo o por medio del yo, obediente a sus mandatos

*Corona española, la corona inglesa, corana de España, la monarquía española,

la corona de Inglaterra

*Proteasa.- Tipo de enzima que descompone las proteínas en proteínas más pequeñas o unidades proteínicas más pequeñas, como péptidos o aminoácidos

*el contagio del hantavirus a través del excremento o la orina de los roedores, entra por los ojos, la nariz o la boca.

Por Walter Trujillo Moreno, Abril 2020