Por Olga Capellán.-

Al parecer el ex presidente uruguayo Don Pepe Mujica, perdió el norte político de la comparación al llegar a la República dominicana é hizo declaraciones que no está a tono con su magnífica forma en que gobernó a su país en el pasado reciente, del que ha sido el presidente mejor valorado de toda América Latina y el Caribe.

Mujica con su estilo peculiar quiso advertir a las autoridades de este país que debían aumentar los ingresos a través de las recaudaciones impositivas, manifestándolo por medio a la comparación de esta media isla en subdesarrollo con países europeos supe desarrollados, lo que no se considera que es lo mismo ni tampoco es igual. Dado el caso que los países escandinavos como naciones civilizadas: sus ciudadanos tienen casas de acogida, existen ayudas sociales (no dádivas políticas) y cada ciudadano percibe una renta de un monto determinado y además se le respetan sus derechos fundamentales, perciben un salario que le permite pagar altos impuestos y vivir su vida dignamente. En cambio en República Dominicana existe más de un 40% de desempleo y más del 20% de trabajadores irregulares (chiriperos) y más del 60% de los trabajadores habituales devienen salarios de los llamados cebollas, es decir insuficientes para vivir, la mal llamada seguridad social del país es una verdadera enfermedad, ya que ni es segura y mucho menos social. Mientras un puñado de los funcionarios Estatales se lleva gran parte del presupuesto nacional en términos salariales; y el mejor ejemplo lo es el presidente del Banco Central. En Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y en los demás países civilizados, el gobierno está en obligación de proporcionar a todos sus ciudadanos medios de vida, ya sean a través de los departamentos de trabajo o mediante ayudas sociales, sin que esto signifique un compromiso político con los partidos gobernantes, pero tampoco pagan más del 50% de impuestos como lo definió Pepe Mujica, con la excepción de Dinamarca de ingreso laboral cuando esto sobre pasan a los 50 mil Euros anual. Suiza es el país que posee la carga impositiva más baja de todos los países desarrollados, sin embargo es el más rico del mundo, donde se paga un 7.6% del valor agregado, luego de un aumento del 8% en el 2011, siendo la tasa más baja de toda Europa, en algunos suministros solo datan del 2.4% entre los que se encuentran: medicina, comida, libros, en tanto que la hotelería solo es afectada con el 3.6%, mientras que exentos del pago del IVA incluye: seguridad social, servicios sociales, educación y juegos. En Suecia en cambio se paga un 25% en general, con un IVA reducido de 12% y súper reducido de un 6% en caso específico ya ante señalado. Noruega tiene una tasa estándar de 25% sobre la renta de las empresas, solo en el caso de los trabajadores sin la tarjeta de permiso laboral sus salarios pueden ser afectados con hasta el 50% por retención hasta presentar dicha tarjeta. En Finlandia, el IVA como seguridad y contribución sobre la Renta es de 24.5% y 14.1% sobre beneficios empresariales y un 1.2% de otros impuestos para sumar un total de de 39.8% ocupando la posición número 12 entre 186 países. Sin embargo solo paga un 10% sobre el valor, posee un gran desarrollo como país y una elevada Renta que permite a sus ciudadanos vivir holgadamente, donde el desempleo no sobre pasa al 8% de la población. Finlandia cuenta además con el mayor nivel educativo a nivel mundial, y es pionera en investigación y desarrollo a la formación, sistema bancario solido, empresas punteras a nivel internacional, y bajo endeudamiento público. Dinamarca, puede llegar a pagar hasta el 53% del salario, pero solo si sobrepasa a los 50.000 Euros al año, dinero que regresa al trabajador traducido en bienes sociales, tales como: educación, maternidad, esta ratio puede regresar al trabajador a través de la declaración de Renta y los impuestos al valor son de un 25% para todo tipo de consumo, igual que para los beneficios empresariales. Dinamarca tiene la tasa impositiva más alta de toda Europa, pero con la ventaja de carecer una corrupción endémica, lo que hace que sea un país equilibrado y feliz con la menor percepción en la lista de 177 naciones a nivel global, de acuerdo al informe de Transparencia Internacional. En conclusión, Mujica al comparar estos países desarrollados con una democracia sólida y casi libre de corrupción frente a los latinoamericanos y caribeños, olvidó que en estos últimos países prevalece el macuteo, los negocios turbios o por debajo de la mesa, y sobre todo es donde acampa la impunidad lo que hace que sean aún más vulnerables. En el caso de la República dominicana, aquí no existe tal milagro, sino gracias al alto endeudamiento público con las instituciones bancarias internacionales nos permite mantener el nivel aparente, aunque los informes del presidente del Banco Central hablan de un crecimiento de un 7% del PIB, de igual manera las remesas enviadas al país por el colectivo dominicano residente en el exterior superan al 7%, con un total por encima a unos 16 mil millones de dólares anual, crecimiento poco notable, debido a los altos niveles de corrupción en las instituciones públicas y privadas del país. Don Pepe Mujica es uno de los hombres más pulcro en Latinoamérica y un gran gobernante, que debió ser el favorecido con el nobel de la paz, pero con todo el respeto que merece, no puede hablar sobre la situación dominicana, porque de hecho la conoce muy poco y desconoce además el nivel de pobreza existente en el país, los bajos salarios y la desigualdad social por la que atraviesan sus habitantes, donde se pagan impuestos acordes con los países más ricos del mundo, sirviendo únicamente para mantener y engordar la corrupción imperante en toda la esfera nacional.